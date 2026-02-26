Tecno

¿Puede Colombia ser un ‘Hub’ de movilidad inteligente? Los retos tecnológicos tras las cifras

El país puede convertirse en un ‘Hub’ de movilidad inteligente por su rápida adopción de tecnologías eléctricas, desarrollo de infraestructura y alianzas internacionales

Guardar
La movilidad inteligente utiliza tecnologías
La movilidad inteligente utiliza tecnologías como IoT e inteligencia artificial para crear transporte urbano más eficiente y sostenible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La movilidad inteligente se refiere al uso de tecnologías avanzadas, como el Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial y el análisis de datos, para desarrollar sistemas de transporte urbanos más sostenibles, eficientes, seguros y personalizados.

En este contexto, Colombia comienza a perfilarse como un centro estratégico en el sector para Latinoamérica.

El país cuenta con un alto potencial para consolidarse como un hub de movilidad inteligente y sostenible gracias a la rápida adopción de tecnologías eléctricas, la expansión de infraestructura en ciudades principales, alianzas internacionales, por ejemplo, con China, y el avance en regulaciones.

Colombia tiene potencial para ser
Colombia tiene potencial para ser un hub regional de movilidad inteligente gracias a la rápida adopción de tecnologías eléctricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los factores clave destacan:

  • Electrificación y tecnología: Colombia lidera la región en el uso de tecnologías de rango extendido enchufable (E-REV) y en la implementación de transporte público eléctrico.
  • Ciudades inteligentes: Ciudades como Bogotá, Medellín y Cali avanzan en la integración de movilidad inteligente, conectividad y ciberseguridad para mejorar la sostenibilidad urbana.

El sector automotor colombiano es además un pilar económico, con una facturación anual de $21 billones de pesos y exportaciones superiores a USD 240 millones, según recoge Asopartes.

Esta industria abastece el parque automotor nacional y se consolida como un actor clave en la dinámica industrial y comercial de la región andina.

El sector automotor colombiano es
El sector automotor colombiano es clave para la industria y el comercio de la región andina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cifras claves sobre el sector automotor en Colombia

El sector automotor colombiano mostró señales de recuperación en 2024, con un crecimiento del 7,9% en ventas, impulsado principalmente por utilitarios y taxis, recoge BBVA Research.

A pesar de este repunte en las ventas, la producción nacional experimentó una disminución considerable, mientras que las importaciones aumentaron de forma significativa.

Un aspecto sobresaliente es el avance en el mercado de vehículos híbridos y eléctricos, que en 2024 representaron el 26% de las ventas, frente al 11% registrado en 2022.

Las ventas de vehículos híbridos
Las ventas de vehículos híbridos y eléctricos en Colombia pasaron del 11% en 2022 al 26% en 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel global, los eléctricos alcanzaron cerca del 15% de las ventas en 2023 y se proyecta que para 2030 representen el 35% del mercado mundial. En Colombia, el crecimiento es constante, aunque persisten retos relacionados con la infraestructura de carga y los costos de adquisición.

China se ha consolidado como el principal origen de las importaciones del sector automotor colombiano, superando a Brasil y México, e incluyendo vehículos, autopartes, carrocerías y componentes para ensamblaje.

México, sin embargo, sigue siendo el mayor proveedor de vehículos terminados. A escala global, China concentra más del 30% de la producción mundial, con liderazgo en el segmento de eléctricos.

El segmento de motocicletas sigue expandiéndose: en 2024 se vendieron 833 mil unidades, una cifra que cuadruplica las ventas de vehículos nuevos.

En 2024 se vendieron 833
En 2024 se vendieron 833 mil motocicletas, cuadruplicando las ventas de autos nuevos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preferencia por motos se debe a su menor costo, eficiencia para la movilidad urbana, el aumento en los precios de combustibles y el acceso facilitado al financiamiento.

Para 2026, se espera una aceleración en las ventas gracias a un entorno financiero más favorable, mayor confianza del consumidor, crecimiento del empleo y estabilidad cambiaria.

Qué retos enfrenta convertir a Colombia en un Hub de movilidad inteligente

Colombia enfrenta varios desafíos para consolidarse como un hub de movilidad inteligente en Latinoamérica.

Uno de los principales retos es la infraestructura de carga insuficiente para vehículos eléctricos, lo que limita la expansión de esta tecnología fuera de las principales ciudades.

El alto costo de vehículos
El alto costo de vehículos eléctricos es un reto para la movilidad inteligente en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La instalación de estaciones de carga y la mejora en la red eléctrica nacional son indispensables para impulsar el uso masivo de vehículos eléctricos e híbridos.

Otro desafío para la movilidad inteligente en Colombia es el alto costo de los vehículos eléctricos e inteligentes, que supera la capacidad de compra de la mayoría de la población.

Además, factores arancelarios agravan la situación, especialmente tras el aumento de aranceles entre Colombia y Ecuador.

Este conflicto afecta las exportaciones, valoradas en más de USD 25 millones anuales, y encarece repuestos y autopartes, perjudicando tanto a fabricantes como a consumidores. La pérdida de estos mercados podría ser difícil de revertir y afectar el empleo y la industria nacional, explica Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente de Asopartes a Infobae Tecno.

Los gremios fomentan la innovación,
Los gremios fomentan la innovación, las exportaciones y la defensa del sector automotor ante retos regulatorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el papel de los gremios

Los gremios impulsan la innovación, promueven la exportación y defienden los intereses del sector automotor ante desafíos regulatorios y comerciales.

El gremio mencionado organiza Expopartes, un evento que, aunque no está enfocado exclusivamente en movilidad inteligente, forma parte del sector automotor y se realizará a comienzos de julio en Medellín.

La feria reunirá a más de 350 expositores provenientes de 25 países, con un impacto económico estimado en $33 mil millones para la ciudad y una proyección de 20% de crecimiento en asistencia respecto a la edición anterior.

La meta de negocios supera los USD 100 millones, con un incremento estimado superior al 15% respecto a 2024 y cerca del 15% de esas operaciones vinculadas a exportaciones.

Temas Relacionados

ColombiaMovilidad inteligenteCarros eléctricosTecnologíatecnología-noticiasTecno Autos Y MovilidadColombia-Noticias

Últimas Noticias

Galaxy AI suma el agente de Perplexity y mantiene a Bixby como asistente nativo

Los usuarios podrán activar este agente mediante el comando de voz “Hey, Plex” o a través de accesos rápidos configurables

Galaxy AI suma el agente

Cuál es el momento del día en el que no deberías usar el celular, según Bill Gates

El fundador de Microsoft propone reglas tecnológicas estrictas en el hogar

Cuál es el momento del

En la era de la IA, Elon Musk pone el foco en la creatividad humana: “Lo más importante es ¿qué preguntas no sabemos hacer?"

El empresario remarca que el progreso tecnológico no depende solo de hallar soluciones, sino de las personas para descubrir interrogantes originales que abran nuevas posibilidades frente a la inteligencia artificial

En la era de la

iPhone 18 Pro y Pro Max mantendrían la Isla Dinámica, aunque con ajustes renovados

El rediseño de la Dynamic Island sería una característica exclusiva de las versiones más avanzadas del iPhone 18

iPhone 18 Pro y Pro

Un estudio analiza diferentes auriculares y encuentra sustancias tóxicas en todos

La presencia de estos químicos plantea riesgos para los consumidores y dificulta el reciclaje de los dispositivos

Un estudio analiza diferentes auriculares
DEPORTES
En la despedida de Marcelo

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate confirmó su formación para enfrentar a Banfield por el Torneo Apertura

Lanús y Flamengo definirán en Brasil al campeón de la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Se definieron los cuartos de final del AAT Challenger edición Tigre II

Las increíbles anécdotas del brasileño Ronaldo en Corinthians: la práctica en pijama y el día que arruinó un cumpleaños

Fue una de las promesas del Manchester United, brilló en el Mundial 2018 y está cerca de llegar a un gigante de Brasil

TELESHOW
Benicio Gravier, el hijo de

Benicio Gravier, el hijo de Valeria Mazza, en la elite del mundo fashion: desfiló para Armani en la Semana de la Moda de Milán

Dante Spinetta contó la dura situación económica que vivió en su infancia a pesar del éxito de su padre: “No había plata”

Las postales de las vacaciones de Leonardo Sbaraglia y Rebeca Ricosta

Gran Hermano: Juli Poggio dijo que todos los participantes entraron “acomodados” y Del Moro salió a responderle

Daniela de Lucía habló tras su salida de Gran Hermano por la muerte de su padre: “Me enseñó el valor del trabajo”

INFOBAE AMÉRICA

Putin nombró al jefe del

Putin nombró al jefe del FSB, al ministro de Defensa y a su ex guardaespaldas para la recién creada comisión de inteligencia artificial

Suecia neutralizó un dron ruso que sobrevoló el portaaviones francés Charles de Gaulle

Presidente dominicano recibe la primera licencia de conducir con estándares internacionales

Antes de la anulación de la concesión, Panamá sostuvo conversaciones con PPC, confirmó el presidente Mulino

Estados Unidos sancionó a altos funcionarios del régimen de Nicaragua por sostener la represión, el espionaje y persecución política