¿Puede Colombia ser un ‘Hub’ de movilidad inteligente? Los retos tecnológicos tras las cifras

La movilidad inteligente utiliza tecnologías como IoT e inteligencia artificial para crear transporte urbano más eficiente y sostenible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La movilidad inteligente se refiere al uso de tecnologías avanzadas, como el Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial y el análisis de datos, para desarrollar sistemas de transporte urbanos más sostenibles, eficientes, seguros y personalizados.

En este contexto, Colombia comienza a perfilarse como un centro estratégico en el sector para Latinoamérica.

El país cuenta con un alto potencial para consolidarse como un hub de movilidad inteligente y sostenible gracias a la rápida adopción de tecnologías eléctricas, la expansión de infraestructura en ciudades principales, alianzas internacionales, por ejemplo, con China, y el avance en regulaciones.

Colombia tiene potencial para ser un hub regional de movilidad inteligente gracias a la rápida adopción de tecnologías eléctricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los factores clave destacan:

Electrificación y tecnología: Colombia lidera la región en el uso de tecnologías de rango extendido enchufable (E-REV) y en la implementación de transporte público eléctrico.

Ciudades inteligentes: Ciudades como Bogotá, Medellín y Cali avanzan en la integración de movilidad inteligente, conectividad y ciberseguridad para mejorar la sostenibilidad urbana.

El sector automotor colombiano es además un pilar económico, con una facturación anual de $21 billones de pesos y exportaciones superiores a USD 240 millones, según recoge Asopartes.

Esta industria abastece el parque automotor nacional y se consolida como un actor clave en la dinámica industrial y comercial de la región andina.

El sector automotor colombiano es clave para la industria y el comercio de la región andina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cifras claves sobre el sector automotor en Colombia

El sector automotor colombiano mostró señales de recuperación en 2024, con un crecimiento del 7,9% en ventas, impulsado principalmente por utilitarios y taxis, recoge BBVA Research.

A pesar de este repunte en las ventas, la producción nacional experimentó una disminución considerable, mientras que las importaciones aumentaron de forma significativa.

Un aspecto sobresaliente es el avance en el mercado de vehículos híbridos y eléctricos, que en 2024 representaron el 26% de las ventas, frente al 11% registrado en 2022.

Las ventas de vehículos híbridos y eléctricos en Colombia pasaron del 11% en 2022 al 26% en 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel global, los eléctricos alcanzaron cerca del 15% de las ventas en 2023 y se proyecta que para 2030 representen el 35% del mercado mundial. En Colombia, el crecimiento es constante, aunque persisten retos relacionados con la infraestructura de carga y los costos de adquisición.

China se ha consolidado como el principal origen de las importaciones del sector automotor colombiano, superando a Brasil y México, e incluyendo vehículos, autopartes, carrocerías y componentes para ensamblaje.

México, sin embargo, sigue siendo el mayor proveedor de vehículos terminados. A escala global, China concentra más del 30% de la producción mundial, con liderazgo en el segmento de eléctricos.

El segmento de motocicletas sigue expandiéndose: en 2024 se vendieron 833 mil unidades, una cifra que cuadruplica las ventas de vehículos nuevos.

En 2024 se vendieron 833 mil motocicletas, cuadruplicando las ventas de autos nuevos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preferencia por motos se debe a su menor costo, eficiencia para la movilidad urbana, el aumento en los precios de combustibles y el acceso facilitado al financiamiento.

Para 2026, se espera una aceleración en las ventas gracias a un entorno financiero más favorable, mayor confianza del consumidor, crecimiento del empleo y estabilidad cambiaria.

Qué retos enfrenta convertir a Colombia en un Hub de movilidad inteligente

Colombia enfrenta varios desafíos para consolidarse como un hub de movilidad inteligente en Latinoamérica.

Uno de los principales retos es la infraestructura de carga insuficiente para vehículos eléctricos, lo que limita la expansión de esta tecnología fuera de las principales ciudades.

El alto costo de vehículos eléctricos es un reto para la movilidad inteligente en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La instalación de estaciones de carga y la mejora en la red eléctrica nacional son indispensables para impulsar el uso masivo de vehículos eléctricos e híbridos.

Otro desafío para la movilidad inteligente en Colombia es el alto costo de los vehículos eléctricos e inteligentes, que supera la capacidad de compra de la mayoría de la población.

Además, factores arancelarios agravan la situación, especialmente tras el aumento de aranceles entre Colombia y Ecuador.

Este conflicto afecta las exportaciones, valoradas en más de USD 25 millones anuales, y encarece repuestos y autopartes, perjudicando tanto a fabricantes como a consumidores. La pérdida de estos mercados podría ser difícil de revertir y afectar el empleo y la industria nacional, explica Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente de Asopartes a Infobae Tecno.

Los gremios fomentan la innovación, las exportaciones y la defensa del sector automotor ante retos regulatorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el papel de los gremios

Los gremios impulsan la innovación, promueven la exportación y defienden los intereses del sector automotor ante desafíos regulatorios y comerciales.

El gremio mencionado organiza Expopartes, un evento que, aunque no está enfocado exclusivamente en movilidad inteligente, forma parte del sector automotor y se realizará a comienzos de julio en Medellín.

La feria reunirá a más de 350 expositores provenientes de 25 países, con un impacto económico estimado en $33 mil millones para la ciudad y una proyección de 20% de crecimiento en asistencia respecto a la edición anterior.

La meta de negocios supera los USD 100 millones, con un incremento estimado superior al 15% respecto a 2024 y cerca del 15% de esas operaciones vinculadas a exportaciones.