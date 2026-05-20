Más de 45 millones de personas viajarán por el “Día de los Caídos” con tráfico histórico y aeropuertos saturados en EEUU

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) estima que 45 millones de estadounidenses viajarán por el Día de los Caídos 2026, lo que marcará un récord histórico de desplazamientos. (REUTERS/Bridget Bennett/ARCHIVO)

El fin de semana del Día de los Caídos (Memorial Day) en Estados Unidos se proyecta como el más activo en materia de desplazamientos, con una cifra récord de 45 millones de viajes previstos, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (American Automobile Association, AAA). Esta previsión, que incluye a quienes viajan en automóvil y en avión, muestra la magnitud del fenómeno que afectará la movilidad, los costos y la logística en todo el país. El fenómeno, previsto para el fin de semana que concluye el lunes 25 de mayo de 2026, pone a prueba la infraestructura nacional de transporte y los recursos energéticos.

De acuerdo con los datos oficiales, la AAA estima que 39,1 millones de personas utilizarán el automóvil como medio de traslado, mientras que el tráfico aéreo alcanzará los 3,66 millones de pasajeros. La consultora INRIX advierte sobre los periodos de mayor congestión y recomienda planificar los desplazamientos para evitar atascos. El precio promedio nacional de la gasolina ya supera los 4,50 dólares por galón, el valor más alto desde el verano de 2022, según cifras de AAA y Gas Buddy.

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El Día de los Caídos (Memorial Day), que en 2026 se conmemora el lunes 25 de mayo, marca el inicio de la temporada alta de turismo en Estados Unidos y ha sido históricamente uno de los momentos de mayor movilidad interna. Esta fecha, dedicada a honrar a los caídos en servicio militar, suele provocar grandes desplazamientos familiares y un aumento significativo en la demanda de servicios turísticos y energéticos.

¿Cuántas personas viajarán por el Día de los Caídos 2026 y qué medios de transporte usarán?

La Asociación Estadounidense del Automóvil (American Automobile Association, AAA) proyecta que 45 millones de estadounidenses recorrerán al menos 80 kilómetros durante el fin de semana del Día de los Caídos en 2026. De ese total, el 87% usará el automóvil, mientras que el 8% viajará en avión. El resto de los desplazamientos se dará en autobuses, trenes o cruceros.

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Las ciudades más visitadas, según el informe de la AAA, serán Orlando, Seattle, Nueva York, Las Vegas, Miami y San Francisco. Entre los destinos internacionales más populares figuran Roma, Vancouver, París y Londres. La alta demanda se refleja en las reservas hoteleras y en la saturación de los principales corredores turísticos.

El 87% de los viajes proyectados durante el Memorial Day 2026 en Estados Unidos se realizarán en automóvil, mientras que el 8% será por vía aérea. (REUTERS/Daniel Heuer/ARCHIVO)

¿Cuáles son los peores horarios para viajar por carretera en el Día de los Caídos, según las autoridades?

La consultora INRIX, especializada en análisis de tráfico, identificó los horarios críticos para el fin de semana largo. Los mayores embotellamientos se esperan el jueves 21 y el viernes 22 de mayo, desde las 11:00 hasta las 20:00. El regreso más denso se prevé el lunes 25, entre el mediodía y las 17:00. Para evitar demoras, INRIX recomienda salir antes de las 11:00 el viernes y regresar antes de las 10:00 el lunes. “La anticipación es clave para reducir el tiempo en el tráfico”, subraya el informe citado por la AAA.

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Entre las zonas urbanas con mayor riesgo de congestión, la AAA y las autoridades locales destacan las áreas metropolitanas de Nueva York, Houston, Atlanta, Chicago y Los Ángeles. Los organismos estatales reforzarán la presencia policial y la señalización en rutas para agilizar la circulación.

¿Por qué subieron los precios de la gasolina en 2026 y cómo afecta a los automovilistas?

El precio promedio nacional de la gasolina superó los 4,50 dólares por galón a mediados de mayo de 2026, según la AAA y Gas Buddy. Este valor es el más alto para la fecha desde 2022 y contrasta con los 3,17 dólares por galón registrados el año anterior. El incremento responde al aumento de la demanda, la presión sobre los mercados internacionales del petróleo y las tensiones derivadas del conflicto en Irán.

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La AAA advierte que “los viajeros deberán considerar un gasto adicional en combustible al planificar sus desplazamientos”. Pese a los aumentos, la intención de viaje sigue en alza: “El deseo de participar en las actividades típicas del feriado se mantiene entre los estadounidenses”, señala el informe institucional.

El precio promedio nacional de la gasolina superó los 4,50 dólares por galón en mayo de 2026, impulsando los costos de los viajes durante el feriado. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

¿Cuáles son las rutas y destinos más concurridos en el Día de los Caídos 2026?

Las rutas interestatales más transitadas serán la I-95 (I-95) en la costa este, la I-5 (I-5) en la costa oeste y la I-10 (I-10) en el sur del país. Según la AAA, los destinos internos más elegidos son Orlando, Seattle, Nueva York, Las Vegas, Miami y San Francisco, mientras que para viajes internacionales destacan Roma, Vancouver, París y Londres.

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En el ámbito aéreo, la AAA anticipa que 3,66 millones de pasajeros tomarán vuelos comerciales entre el jueves 21 y el lunes 25 de mayo. Las aerolíneas prevén que el viernes 22 será el día de mayor movimiento en aeropuertos, con largas filas en controles de seguridad y posibles demoras. Las terminales más afectadas serán los aeropuertos de Nueva York (John F. Kennedy), Miami y San Francisco.

¿Qué recomendaciones dan las autoridades para viajar seguro durante el Día de los Caídos?

La AAA y la Administración de Seguridad en el Transporte (Transportation Security Administration, TSA) aconsejan planificar los trayectos, consultar el estado del tráfico y los horarios críticos, y revisar el vehículo antes de salir. Recomiendan mantener niveles adecuados de combustible, verificar la presión de neumáticos y portar un kit de emergencia.

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La TSA aconseja a los pasajeros aéreos llegar a los aeropuertos con más tiempo que el habitual y estar atentos a los protocolos vigentes. “La preparación y la información actualizada son esenciales para evitar contratiempos”, destaca la agencia en su comunicado oficial.

Las ciudades de Orlando, Seattle, Nueva York, Las Vegas, Miami y San Francisco lideran los destinos más demandados para el Día de los Caídos 2026. (REUTERS/Ricardo Arduengo/ARCHIVO)

¿Cómo impacta el récord de viajes del Día de los Caídos en la movilidad y los servicios?

El aumento de desplazamientos por el Día de los Caídos (Memorial Day) 2026 representa un desafío para las autopistas, aeropuertos y servicios turísticos. Las agencias estatales y federales refuerzan controles y monitoreo, y las empresas de transporte ofrecen actualizaciones constantes sobre tráfico y condiciones de viaje.

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La AAA y los organismos del sector prevén que la tendencia de incrementos en los viajes se mantendrá durante el verano. Recomiendan consultar fuentes oficiales y utilizar aplicaciones de monitoreo en tiempo real para programar los desplazamientos y minimizar tiempos y gastos.