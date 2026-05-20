Honduras

Honduras activa una investigación nacional y retira 70,000 dosis de la vacuna hexavalente

Autoridades sanitarias suspenden de forma preventiva un lote específico mientras, Medicina Forense y equipos epidemiológicos buscan determinar si existe relación entre los fallecimientos y la inmunización

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La Secretaría de Salud recibió vacunas para el sarampión, rubéola, paperas y hepatitis B, dirigidas para la Jornada Nacional de Vacunación 2026.
La Secretaría de Salud recibió vacunas para el sarampión, rubéola, paperas y hepatitis B, dirigidas para la Jornada Nacional de Vacunación 2026.

La Secretaría de Salud de Honduras ordenó el retiro preventivo de unas 70 mil dosis de la vacuna hexavalente luego de que tres bebés fallecieran en distintos puntos del país horas después de haber recibido la tercera aplicación del biológico.

La medida, según confirmaron las autoridades, forma parte de un protocolo de investigación sanitaria y no implica, por ahora, que la vacuna haya sido identificada como la causa de las muertes.

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Desde el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) se detalló que la suspensión temporal alcanza únicamente al lote 036040, el mismo que fue aplicado a las menores cuyos casos actualmente son analizados por especialistas de Medicina Forense, epidemiólogos y personal clínico del sistema sanitario nacional.

Las niñas fallecieron en abril en La Ceiba, Choluteca y el Distrito Central, lo que generó alarma entre padres de familia y preocupación en distintos sectores médicos.

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De acuerdo con versiones proporcionadas por familiares, las menores presentaron complicaciones pocas horas después de recibir la tercera dosis de la vacuna establecida en el esquema nacional de inmunización para bebés de seis meses de edad.

Con el impacto generado, las autoridades sanitarias decidieron sacar de circulación las dosis vinculadas a la investigación mientras se desarrollan los análisis correspondientes.

Medidas preventivas

La jefa del PAI, Odalis García, explicó que la decisión responde a una medida estrictamente preventiva y subrayó que otros lotes continúan utilizándose con normalidad en los centros asistenciales del país.

Según la funcionaria, “se retiraron como parte del proceso de investigación de los eventos que se han presentado. La vacuna sigue disponible en otros lotes y no se ha demostrado ninguna falla en la cadena de frío o en su conservación”.

Odalis García, jefa del PAI, aclara que la medida de retirar el lote es preventiva y que otros lotes de la vacuna hexavalente continúan en uso normal en Honduras.
Odalis García, jefa del PAI, aclara que la medida de retirar el lote es preventiva y que otros lotes de la vacuna hexavalente continúan en uso normal en Honduras.

Las dosis ahora bajo revisión comenzaron a aplicarse desde enero de este año y, según las autoridades, hasta el momento no existen hallazgos concluyentes que indiquen fallas en el almacenamiento, transporte o manipulación del medicamento.

Mientras avanzan las autopsias, los equipos técnicos también desarrollan una investigación epidemiológica y clínica orientada a reconstruir toda la cadena de distribución del producto, incluyendo su fabricación, ingreso al país, almacenamiento y aplicación en los centros de salud.

Importancia de la vacunación

Especialistas en salud han insistido en la necesidad de actuar con cautela y evitar conclusiones prematuras que puedan generar temor colectivo o rechazo a los programas de inmunización. Es situación según el decano de la facultad de medicina, Marco Tulio Medina pidió prudencia.

“Debemos ser prudentes antes de atribuir estas muertes a la vacunación. Es importante esperar los resultados de Medicina Forense”, expresó.

Personal de salud mantiene jornadas de vacunación para prevenir la tosferina, una enfermedad que ya deja 10 fallecidos y más de 120 casos en Honduras durante 2026. (FOTO: Secretaría de Salud)
Personal de salud mantiene jornadas de vacunación para prevenir la tosferina, una enfermedad que ya deja 10 fallecidos y más de 120 casos en Honduras durante 2026. (FOTO: Secretaría de Salud)

Medina también advirtió que Honduras enfrenta actualmente riesgos epidemiológicos importantes por enfermedades emergentes y reemergentes, como el sarampión y la tosferina, patologías cuya prevención depende en gran medida de la cobertura de vacunación infantil.

La vacuna hexavalente protege contra seis enfermedades graves: difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B, poliomielitis e infecciones por Haemophilus influenzae tipo b. Su aplicación forma parte de los esquemas de vacunación implementados en múltiples países como herramienta clave para reducir la mortalidad infantil.

Las autoridades hondureñas reiteraron que la suspensión del lote investigado responde a protocolos internacionales de farmacovigilancia y aseguraron que continuarán informando a la población conforme avancen las investigaciones científicas y forenses.

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