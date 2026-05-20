Guatemala: Centro de Aislamiento Penitenciario en la Granja Canadá, máxima seguridad para líderes de estructuras criminales

El Centro de Aislamiento cuenta con doble perímetro de resguardo y trece celdas reforzadas para internos de alta peligrosidad. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

El Ministerio de Gobernación de Guatemala habilitó el fin de semana el nuevo Centro de Aislamiento Penitenciario en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, en Escuintla, un sector de alta seguridad donde fueron trasladados los principales líderes de estructuras criminales del país.

Según el mismo Ministro de Gobernación, Marco Villeda y la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), este espacio fue diseñado para reforzar los controles y limitar la capacidad operativa de las pandillas desde el sistema penitenciario.

PUBLICIDAD

La nueva área, ubicada dentro de las instalaciones de la Granja Canadá, alberga a reos catalogados como de alta peligrosidad, incluidos cabecillas de maras y pandillas. El Ministerio de Gobernación (Mingob) informó que la medida responde a los lineamientos de la Ley Antipandillas y al objetivo de impedir que las organizaciones criminales continúen coordinando delitos desde prisión.

Durante una inspección oficial, Marco Antonio Villeda, titular de la cartera, confirmó que el Centro de Aislamiento Penitenciario cuenta con trece celdas reforzadas, cada una con capacidad máxima para siete internos, aunque en la fase inicial se limitará a tres por celda. “La cantidad de custodios será superior al número de privados de libertad en esta área”, indicó el ministro en declaraciones recogidas por AGN.

PUBLICIDAD

Personal de seguridad en formación durante un operativo en el Centro de aislamiento en la Granja de Rehabilitación Cánada, garantizando el orden y la disciplina en las instalaciones. (Agencia Guatemalteca de Noticias )

El nuevo sector incluye doble perímetro de resguardo, vigilancia permanente a cargo del Grupo Élite del Sistema Penitenciario y acceso completamente restringido, permitiendo ingreso únicamente a personal autorizado. El diseño incorpora servicios sanitarios integrados y un sistema de electricidad controlado externamente, lo que evita que los internos manipulen estos recursos.

Estrategias para frenar la operación criminal desde prisión

El ministro Villeda explicó que uno de los principales objetivos del Centro de Aislamiento Penitenciario es cortar la comunicación de los líderes criminales con el exterior. Estudios de seguridad citados por el Ministerio de Gobernación señalan que cerca del 70 % de las extorsiones en Guatemala se originan en centros penitenciarios. Con el confinamiento de los cabecillas, las autoridades buscan reducir la incidencia de delitos coordinados desde las cárceles y fortalecer el control institucional.

PUBLICIDAD

Las celdas de alta seguridad fueron diseñadas para minimizar cualquier posibilidad de comunicación o coordinación delictiva. El acceso a la energía eléctrica y la iluminación está regulado desde el exterior por el personal de seguridad, conforme a horarios establecidos. Además, el sector opera bajo un modelo de control total, enfocado en evitar motines, incidentes o intentos de fuga.

Quiénes están en el Centro de Aislamiento Penitenciario

El traslado de los líderes se realizó el fin de semana tras la finalización de los trabajos de adecuación del área, según reportó AGN. Entre los privados de libertad reubicados figuran los principales líderes del “Barrio 18”, identificados como Aldo Dupie Ochoa Mejía (“Lobo”), Byron Eduardo Fajardo Revolorio, Milton Noel Najarro García, Mayro de León Hernández, Herber Jonathan Sinay Dionicio, Jarvin Leonel Itzol Cruz, Wilder Rodríguez Aguilar, Manuel de Jesús Rivas Granados y Carlos Agustín Reyes Popol.

PUBLICIDAD

Estos internos, considerados figuras clave dentro de sus estructuras, permanecían previamente en contenedores temporales bajo estrictas condiciones de seguridad. El traslado definitivo responde a la estrategia del Gobierno de Guatemala de debilitar el mando y la capacidad de coordinación de estos grupos en el sistema penitenciario.

El acceso al área está restringido exclusivamente a los internos asignados y al personal de guardia especializado, evitando cualquier contacto con otros sectores del penal, dijo en declaraciones Villeda.

PUBLICIDAD

Condiciones bajo estándares internacionales

Durante el recorrido de supervisión, autoridades del Ministerio de Gobernación y del Sistema Penitenciario aseguraron que el nuevo sector cumple con estándares internacionales, incluidos los protocolos Mandela, relacionados con condiciones básicas para privados de libertad. Se garantiza ventilación, iluminación, higiene y alimentación adecuadas, en cumplimiento de la normativa vigente en derechos humanos.

El director del Sistema Penitenciario, Jorge López Dellachiessa, explicó que el Centro de Aislamiento Penitenciario cuenta con procedimientos internos propios adicionales a los del resto de la Granja Canadá, lo que refuerza los controles tanto para los privados de libertad como para el personal de seguridad.

PUBLICIDAD

Reforma penitenciaria y pasos a futuro

El ministro Villeda informó que, como parte de la reforma institucional, se prevé el reclutamiento y entrenamiento de 300 nuevos guardias penitenciarios, quienes serán destinados a los centros de detención en construcción. Además, destacó avances en la edificación de una futura cárcel de máxima seguridad en finca El Triunfo, Izabal, y la conclusión del censo nacional penitenciario, que permite conocer la distribución de privados de libertad en el país.

El Ministerio de Gobernación subrayó que estas acciones forman parte de una transformación profunda del sistema penitenciario, con el objetivo de garantizar seguridad, respeto a los derechos humanos y procesos de rehabilitación.

PUBLICIDAD