El Salvador

Cuando el amor se vuelve puñal: El atroz asesinato de una madre salvadoreña a manos de su propio hijo en Maryland

El lazo más sagrado, aquel que une a una madre con su hijo, se transformó en una escena de horror indescriptible en Burtonsville, Maryland. Glenda Patricia Salamanca Reyes, una abnegada inmigrante salvadoreña de 50 años, encontró la muerte en el pasillo de su propio hogar

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Glenda Patricia Salamanca Reyes, de 50 años, era originaria del Caserío La Candelilla, Cantón San Juan De La Cruz, en el departamento de Morazán, El Salvador (Cortesía).
Glenda Patricia Salamanca Reyes, de 50 años, era originaria del Caserío La Candelilla, Cantón San Juan De La Cruz, en el departamento de Morazán, El Salvador (Cortesía).

El reloj marcaba poco más de las seis de la tarde del sábado 16 de mayo cuando las sirenas rompieron la calma habitual de la Blackburn Lane en Burtonsville. Agentes del Departamento de Policía del Condado de Montgomery se presentaron en el complejo de apartamentos con una orden de verificación de bienestar.

No era una visita de rutina; la alerta la habían dado los propios compañeros de trabajo de Glenda Patricia. En un entorno migrante donde el empleo es el pilar fundamental de la supervivencia, la ausencia injustificada de una mujer conocida por su inquebrantable puntualidad y espíritu emprendedor encendió de inmediato las alarmas en su entorno cercano.

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Al ingresar a la vivienda, los oficiales se toparon con una escena dantesca. En el pasillo principal yacía el cuerpo inerte de la mujer salvadoreña, de 50 años, mostrando evidentes y severos signos de violencia física en su anatomía.

Mientras los primeros respondientes aseguraban el perímetro y procesaban la escena, un detalle crucial escapaba ante sus ojos: en el estacionamiento exterior, un Jeep Compass blanco, modelo 2019 y propiedad de la víctima, aceleraba saliendo del recinto de manera apresurada. Era el inicio de una persecución interestatal y el primer hilo de una investigación criminal que apuntaba directamente al núcleo más íntimo de la fallecida.

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Una mano enguantada de blanco sostiene una bolsa de evidencia azul sobre una mancha de sangre en un piso de madera clara, con cinta policial amarilla borrosa al fondo.
Una mano enguantada de forense levanta una bolsa de evidencia numerada junto a una mancha de sangre en el piso de madera, con cinta policial desenfocada al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pocas horas después del hallazgo, la Oficina del Médico Forense de Maryland disipó cualquier atisbo de duda técnica. El análisis forense dictaminó de forma oficial que la causa de la muerte de Glenda respondía a múltiples heridas infligidas con un arma blanca. El caso fue catalogado formalmente como homicidio criminal. Para los detectives asignados al caso, las piezas del rompecabezas comenzaron a unirse con dolorosa rapidez al identificar que el principal sospechoso compartía el mismo techo y la misma sangre que la víctima.

Las sospechas se volcaron con presteza sobre Ricardo Adelso Colato Salamanca, hijo biológico de Glenda y con quien ella convivía en el apartamento de la Blackburn Lane.

Captura en la ruta y el peso de la ley

La rápida actuación de la policía del condado de Montgomery, las placas del Jeep Compass blanco fueron ingresadas de inmediato en la base de datos nacional de delitos graves. Los sistemas de lectura de patentes permitieron a las autoridades de diversos estados rastrear el trayecto del vehículo en tiempo real mientras huía a gran velocidad con rumbo al sur.

La huida terminó el lunes 18 de mayo. En una acción coordinada por un contingente de grupos federales y agencias regionales de seguridad estadounidense, Ricardo fue localizado y neutralizado en una parada de camiones en la localidad de Salisbury, en el condado de Rowan, Carolina del Norte.

El joven, que había conducido cientos de kilómetros lejos de la escena del crimen, fue arrestado sin que pudiera oponer una resistencia significativa frente a los agentes federales. Actualmente, el acusado permanece bajo estricta custodia en territorio de Carolina del Norte a la espera de que se concrete el proceso formal de extradición hacia el condado de Montgomery, Maryland.

Ricardo, está acusado de apuñalar a su madre, Glenda Patricia Salamanca Reyes, en su casa de Burtonsville (Cortesía Fox 5).
Ricardo, está acusado de apuñalar a su madre, Glenda Patricia Salamanca Reyes, en su casa de Burtonsville (Cortesía Fox 5).

El peso de los cargos que le esperan en el tribunal es abrumador: asesinato en primer grado y robo de vehículo motorizado. El juez a cargo del caso ha fijado una fianza extraordinaria de 5 millones de dólares, una cifra que refleja la extrema gravedad del crimen y el riesgo de fuga latente del detenido.

Un legado de amor truncado por la tragedia

Mientras la maquinaria judicial avanza, en el seno de la comunidad salvadoreña radicada en Maryland el sentimiento es de profunda consternación y luto absoluto. Glenda Patricia no solo representaba el espíritu trabajador de la diáspora de Morazán que pasa años buscando el progreso, sino que era el eje central de su familia.

En la plataforma de recaudación de fondos GoFundMe, abierta por sus allegados para costear los inesperados gastos fúnebres y conmemorativos, el dolor se ha transformado en palabras de homenaje que describen la inmensa calidad humana de la víctima.

Glenda emigró desde el departamento de Morazán buscando un mejor futuro, dejando un legado de amor y esfuerzo que hoy sus seres queridos honran (Cortesía).
Glenda emigró desde el departamento de Morazán buscando un mejor futuro, dejando un legado de amor y esfuerzo que hoy sus seres queridos honran (Cortesía).

La devastación de la familia Salamanca es absoluta frente a una pérdida que califican como inesperada y desgarradora. Hoy, sus seres queridos solo claman por oraciones, apoyo económico solidario y, por encima de todo, que caiga todo el peso de la justicia sobre el responsable de haber apagado una vida tan valiosa.

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