Cómo recuperar el historial de chats en WhatsApp paso a paso

Restaurar mensajes en WhatsApp: solución rápida para no perder tus chats por cambio de teléfono o error - (WhatsApp)

WhatsApp se ha consolidado como la aplicación de mensajería principal en millones de teléfonos en todo el mundo, haciendo que la pérdida accidental del historial de chats pueda ser una verdadera preocupación.

Ya sea por un cambio de dispositivo, una reinstalación inesperada o una falla técnica, restaurar los mensajes y archivos compartidos es una prioridad para usuarios que dependen de esta plataforma en su día a día. Con las herramientas adecuadas y siguiendo algunos pasos clave, es posible recuperar el historial de chats y volver a tener acceso a conversaciones importantes, fotos, videos y documentos.

La relevancia de saber cómo restaurar el historial radica en la cantidad de información sensible que se comparte a diario en WhatsApp, tanto a nivel personal como profesional. Por eso, es fundamental conocer las opciones de copia de seguridad y restauración disponibles para cada sistema operativo antes de enfrentar cualquier inconveniente.

Cómo proteger y recuperar tu historial de WhatsApp: consejos y herramientas para no perder nada - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Recuperar el historial de chats en Android

Antes de empezar: Asegúrate de tener una copia de seguridad en tu cuenta de Google. Verifícalo abriendo la app Google One, accediendo a Almacenamiento > Otros, y comprobando si aparece una copia de seguridad de WhatsApp.

Pasos para restaurar desde Google Drive:

Desinstala y vuelve a instalar WhatsApp. Abre la aplicación e ingresa el mismo número de teléfono utilizado para crear la copia. Cuando se solicite, toca “Restaurar” para recuperar los chats y archivos desde Google Drive. Si prefieres reinstalar sin restaurar, selecciona “Omitir”.

Solo puedes restaurar una copia de seguridad vinculada al mismo número y cuenta de Google.

Si tu dispositivo no tiene suficiente espacio, la restauración puede ser parcial o incluso fallar. Es fundamental asegurarse de que haya suficiente almacenamiento disponible antes de iniciar el proceso.

Ten en cuenta que los mensajes enviados o recibidos después de la última copia de seguridad no podrán recuperarse. Por eso, es recomendable realizar copias de seguridad periódicas para minimizar la pérdida de información reciente.

La transferencia de mensajes entre dispositivos y el uso de copias cifradas refuerzan la seguridad, mientras que WhatsApp Web no permite restaurar historiales directamente - (Foto: WhatsApp)

Para mayor seguridad, activa la verificación en dos pasos y las copias cifradas de extremo a extremo. Estas opciones protegen tus conversaciones y archivos, dificultando el acceso no autorizado a tus datos.

Recuerda que solo puedes almacenar una copia de seguridad activa por cuenta de Google. Cada vez que se crea una nueva copia, esta reemplaza automáticamente a la anterior, por lo que no es posible restaurar copias antiguas.

Recuperar el historial de chats en iPhone

Verifica la copia de seguridad: En iOS, WhatsApp utiliza iCloud. Antes de restaurar, confirma que tienes una copia creada en iCloud desde Ajustes > Chats > Copia de seguridad.

Pasos para restaurar:

Desinstala y reinstala WhatsApp desde la App Store. Verifica tu número de teléfono y Apple ID. Toca “Restaurar historial de chats” cuando se solicite.

Consideraciones clave:

Debes usar el mismo número de teléfono y Apple ID que se utilizaron para crear la copia.

Es necesario tener espacio suficiente tanto en el iPhone como en iCloud para restaurar con éxito.

Las copias de seguridad incluyen mensajes y archivos multimedia de chats y grupos, pero los videos solo se restauran si activaste “Incluir videos” antes de guardar la copia.

Los mensajes enviados o recibidos después de la última copia no podrán recuperarse.

Si la cuenta permanece inactiva 120 días, se elimina y no podrás restaurar el historial.

Si no tienes copia en la nube, es posible transferir los chats directamente desde el dispositivo anterior al nuevo mediante la función de transferencia que WhatsApp ofrece para Android e iOS. Sigue las instrucciones dentro de la app para completar este proceso.

Guía para recuperar chats, fotos y videos en WhatsApp tras reinstalar la app o cambiar de equipo - REUTERS/Dado Ruvic

Restricciones en WhatsApp Web y Escritorio

No es posible realizar copias de seguridad ni restaurar chats desde WhatsApp Web o las aplicaciones para Mac y Windows. Todas las copias y restauraciones deben hacerse desde el teléfono.

Para proteger tu historial de chats en WhatsApp, es fundamental realizar copias de seguridad periódicas y asegurarte de que se hayan completado correctamente. Además, mantener siempre actualizado tanto el sistema operativo de tu dispositivo como la aplicación de WhatsApp reduce riesgos de seguridad y compatibilidad.

Por último, asegura tu cuenta activando la verificación en dos pasos y las copias cifradas de extremo a extremo, fortaleciendo así la protección de tus mensajes y archivos ante accesos no autorizados.

Recuperar el historial de chats en WhatsApp es un proceso sencillo si se siguen los pasos adecuados y se mantiene una copia de seguridad actualizada. Este procedimiento garantiza que, ante cualquier inconveniente, los mensajes y archivos importantes estarán protegidos y accesibles en todo momento.