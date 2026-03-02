Cómo escuchar la radio en el móvil: métodos y desafíos más comunes

La segunda opción es recurrir a aplicaciones que transmiten la radio por Internet. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aunque la radio sigue siendo un recurso útil, sobre todo en situaciones de emergencia o cortes de energía, su presencia nativa en los teléfonos móviles ha disminuido drásticamente. Hoy existen dos formas principales de sintonizar emisoras desde un smartphone, y cada una presenta ventajas y limitaciones que conviene conocer antes de elegir la mejor alternativa para tu caso.

Métodos para escuchar radio FM en el móvil

Actualmente, puedes escuchar la radio en tu móvil de dos maneras principales. La primera es usando un chip FM integrado, presente en algunos modelos específicos.

Si tu dispositivo cuenta con este componente, basta con conectar unos auriculares —que funcionan como antena— y acceder a la radio como en un aparato tradicional, sin necesidad de una conexión a Internet.

Esta solución es ideal para zonas con cobertura limitada o durante cortes de luz, pero es cada vez más rara: la mayoría de fabricantes han dejado de incluir el chip FM en sus nuevos lanzamientos, priorizando otros componentes y funciones.

La segunda opción es recurrir a aplicaciones que transmiten la radio por Internet. Este método es el más extendido y permite acceder a una amplia variedad de emisoras desde cualquier parte del mundo, siempre que tengas conexión de datos móviles o Wi-Fi.

Algunas apps, además, ofrecen funciones adicionales como grabación, alarmas o búsqueda avanzada de emisoras. Sin embargo, la dependencia de la red implica que, ante una caída de la conexión o en zonas sin cobertura, no podrás escuchar la radio.

Qué problemas puedes encontrar al escuchar la radio en el móvil

El principal reto hoy es que muy pocos móviles nuevos incluyen el chip FM, limitando la opción de escuchar radio sin conexión. Marcas como Xiaomi o Motorola todavía lo mantienen en algunos modelos, pero la tendencia general es a prescindir de este componente para aprovechar el espacio en funciones más demandadas.

Por eso, la mayoría de usuarios depende de la radio online, lo que puede ser problemático en situaciones de emergencia o apagones, donde no hay acceso a datos o Wi-Fi.

Además, elegir un móvil solo por su chip de radio resulta poco práctico, pues la oferta es muy limitada y la mayoría de consumidores prioriza otras características. Si quieres verificar si tu teléfono tiene radio FM, revisa las especificaciones de conectividad en análisis especializados, donde aparecerá indicado con las siglas FM.

Por qué los celulares modernos ya no incluyen radio FM

Los teléfonos móviles actuales rara vez incluyen chip de radio FM porque los fabricantes priorizan otras funciones y componentes más demandados por los usuarios, como mejores cámaras, baterías de mayor duración o pantallas de alta resolución.

Además, la popularidad de la radio online y las aplicaciones de streaming ha reducido la necesidad de radio tradicional. Integrar el chip FM también implica un costo y ocupa espacio interno, por lo que muchas marcas optan por prescindir de él para mantener diseños más delgados y eficientes.

Como resultado, escuchar radio sin internet es cada vez menos común en los smartphones modernos.

La importancia de la radio FM en los celulares

Contar con radio FM en los celulares es importante porque brinda acceso directo a información y entretenimiento sin depender de una conexión a Internet. En situaciones de emergencia, como cortes de luz o desastres naturales, la radio FM puede convertirse en el único medio disponible para recibir alertas, noticias actualizadas y recomendaciones de seguridad, cuando las redes móviles o Wi-Fi no funcionan o están saturadas.

Además, la radio FM permite a los usuarios disfrutar de música, programas locales y transmisiones deportivas sin consumir datos móviles ni agotar la batería del teléfono tan rápidamente como lo hacen las aplicaciones de streaming.

Esta función resulta especialmente valiosa en zonas rurales o lugares con cobertura limitada, donde el acceso a Internet puede ser costoso o intermitente, garantizando así una comunicación más inclusiva y accesible para todos.