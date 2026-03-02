Tecno

Cómo escuchar la radio en el móvil: métodos y desafíos más comunes

Es posible escuchar radio en el móvil si cuenta con un chip FM integrado, una característica presente solo en algunos modelos específicos

Guardar
La segunda opción es recurrir
La segunda opción es recurrir a aplicaciones que transmiten la radio por Internet. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aunque la radio sigue siendo un recurso útil, sobre todo en situaciones de emergencia o cortes de energía, su presencia nativa en los teléfonos móviles ha disminuido drásticamente. Hoy existen dos formas principales de sintonizar emisoras desde un smartphone, y cada una presenta ventajas y limitaciones que conviene conocer antes de elegir la mejor alternativa para tu caso.

Métodos para escuchar radio FM en el móvil

Actualmente, puedes escuchar la radio en tu móvil de dos maneras principales. La primera es usando un chip FM integrado, presente en algunos modelos específicos.

Si tu dispositivo cuenta con este componente, basta con conectar unos auriculares —que funcionan como antena— y acceder a la radio como en un aparato tradicional, sin necesidad de una conexión a Internet.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta solución es ideal para zonas con cobertura limitada o durante cortes de luz, pero es cada vez más rara: la mayoría de fabricantes han dejado de incluir el chip FM en sus nuevos lanzamientos, priorizando otros componentes y funciones.

La segunda opción es recurrir a aplicaciones que transmiten la radio por Internet. Este método es el más extendido y permite acceder a una amplia variedad de emisoras desde cualquier parte del mundo, siempre que tengas conexión de datos móviles o Wi-Fi.

Algunas apps, además, ofrecen funciones adicionales como grabación, alarmas o búsqueda avanzada de emisoras. Sin embargo, la dependencia de la red implica que, ante una caída de la conexión o en zonas sin cobertura, no podrás escuchar la radio.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué problemas puedes encontrar al escuchar la radio en el móvil

El principal reto hoy es que muy pocos móviles nuevos incluyen el chip FM, limitando la opción de escuchar radio sin conexión. Marcas como Xiaomi o Motorola todavía lo mantienen en algunos modelos, pero la tendencia general es a prescindir de este componente para aprovechar el espacio en funciones más demandadas.

Por eso, la mayoría de usuarios depende de la radio online, lo que puede ser problemático en situaciones de emergencia o apagones, donde no hay acceso a datos o Wi-Fi.

Además, elegir un móvil solo por su chip de radio resulta poco práctico, pues la oferta es muy limitada y la mayoría de consumidores prioriza otras características. Si quieres verificar si tu teléfono tiene radio FM, revisa las especificaciones de conectividad en análisis especializados, donde aparecerá indicado con las siglas FM.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué los celulares modernos ya no incluyen radio FM

Los teléfonos móviles actuales rara vez incluyen chip de radio FM porque los fabricantes priorizan otras funciones y componentes más demandados por los usuarios, como mejores cámaras, baterías de mayor duración o pantallas de alta resolución.

Además, la popularidad de la radio online y las aplicaciones de streaming ha reducido la necesidad de radio tradicional. Integrar el chip FM también implica un costo y ocupa espacio interno, por lo que muchas marcas optan por prescindir de él para mantener diseños más delgados y eficientes.

Como resultado, escuchar radio sin internet es cada vez menos común en los smartphones modernos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de la radio FM en los celulares

Contar con radio FM en los celulares es importante porque brinda acceso directo a información y entretenimiento sin depender de una conexión a Internet. En situaciones de emergencia, como cortes de luz o desastres naturales, la radio FM puede convertirse en el único medio disponible para recibir alertas, noticias actualizadas y recomendaciones de seguridad, cuando las redes móviles o Wi-Fi no funcionan o están saturadas.

Además, la radio FM permite a los usuarios disfrutar de música, programas locales y transmisiones deportivas sin consumir datos móviles ni agotar la batería del teléfono tan rápidamente como lo hacen las aplicaciones de streaming.

Esta función resulta especialmente valiosa en zonas rurales o lugares con cobertura limitada, donde el acceso a Internet puede ser costoso o intermitente, garantizando así una comunicación más inclusiva y accesible para todos.

Temas Relacionados

CelularRadioLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

¿Buscas reemplazo a Discord?: estas son las cinco alternativas ideales para startups en 2026

El endurecimiento de las políticas de verificación de edad en Discord ha llevado a comunidades tecnológicas a explorar nuevas plataformas de comunicación

¿Buscas reemplazo a Discord?: estas

Cómo sacar el máximo partido a HBO Max: 10 funciones y consejos clave

Una de las ventajas más prácticas de la plataforma de streaming es la posibilidad de descargar películas para verlos sin conexión en dispositivos móviles

Cómo sacar el máximo partido

Cómo tener internet ultrarrápido en casa usando tecnología Li-Fi

La aparición del Li-Fi abre nuevas posibilidades en conectividad al utilizar la luz para transmitir datos como alternativa a las redes tradicionales

Cómo tener internet ultrarrápido en

Elon Musk advierte sobre el límite de datos disponibles para entrenar inteligencia artificial

Ilya Sutskever, ex director científico de OpenAI, habló del “pico de datos” y la necesidad de cambiar la estrategia de desarrollo de modelos

Elon Musk advierte sobre el

¿Perdiste tu celular Android?: así puedes ‘blindarlo’ y proteger tus datos

El primer paso para proteger tu móvil es asegurarte de que la localización esté habilitada

¿Perdiste tu celular Android?: así
DEPORTES
Los posteos de la esposa

Los posteos de la esposa de Di María Jorgelina Cardoso con los que encendió las redes tras el gol del Fideo a Newell’s

El show de Messi en la remontada del Inter Miami ante Orlando City: sus dos primeros golazos oficiales de 2026

La selección argentina femenina cayó 2-0 ante Estados Unidos en su debut en la SheBelieves Cup

La pirueta con la que el japonés Ryoga Kida anotó su primer gol en Primera: la peculiar historia del delantero de Argentinos

Brilló en el Manchester United, jugó un Mundial y aterrizó en Sudamérica para sumarse a un gigante de Brasil

TELESHOW
Quién es Carla Bigliani, la

Quién es Carla Bigliani, la nueva participante que ingresó a Gran Hermano Generación Dorada

El actor Esteban Lamothe mostró una nueva faceta artística con la edición de su primer libro: “Alegría, ansiedad y emoción”

Tras su salida obligada, Divina Gloria les dejó un mensaje a sus compañeros de Gran Hermano: “Denlo todo, como venían haciendo”

La explosiva pelea entre dos participantes de Gran Hermano Generación Dorada: “Soy muy impulsiva”

Que simboliza un “Dirndl”, el dije de origen alemán que lleva Evangelina Anderson: “Hermoso recuerdo”

INFOBAE AMÉRICA

Un incendio obligó a cerrar

Un incendio obligó a cerrar un centro de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos en medio de los ataques iraníes

Tensión en Medio Oriente: el precio del petróleo se dispara y caen las bolsas en Asia

La transición de Venezuela necesita que la oposición real inicie campaña electoral

Las principales aerolíneas internacionales mantienen la suspensión de vuelos hacia Medio Oriente por la escalada de las tensiones

Irán lanzó una nueva ola de ataques contra Israel: al menos siete heridos cerca de Jerusalén