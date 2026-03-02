Cómo cambiar el volumen de cada aplicación por separado en Android: paso a paso

Controlar el volumen por aplicación es una de las funciones más solicitadas por los usuarios de Android en 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Android, una de las funciones más solicitadas por los usuarios es la posibilidad de ajustar el volumen de cada aplicación por separado. A pesar de los avances en el sistema operativo, esta característica aún no se encuentra disponible de manera nativa en la mayoría de los dispositivos, lo que ha llevado a la comunidad a buscar alternativas funcionales.

Existen soluciones robustas utilizando aplicaciones de terceros que permiten obtener este nivel de control, y la combinación de Shizuku y Volume Manager se ha posicionado como una de las más accesibles y versátiles para lograrlo.

Por qué Android no permite controlar el volumen por aplicación

A diferencia de otros sistemas operativos, Android organiza el control del audio en canales generales como multimedia, notificaciones o llamadas. Esta estructura obliga a los usuarios a ajustar manualmente el volumen cada vez que cambian de aplicación, lo que puede resultar incómodo, especialmente para quienes utilizan el dispositivo en entornos variados o combinan juegos, música y videos en su rutina diaria.

La ausencia de un control de volumen individual por app ha motivado a desarrolladores independientes a crear herramientas que extienden las posibilidades del sistema operativo sin necesidad de rootear el teléfono. La solución que involucra a Shizuku y Volume Manager representa un avance significativo en la personalización del sonido en dispositivos Android.

La estructura de canales de audio en Android limita el ajuste automático de volumen para cada aplicación, obligando a configuraciones manuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es Shizuku y cómo habilita funciones avanzadas

Shizuku es una aplicación gratuita y de código abierto que ofrece acceso a privilegios de sistema específicos, normalmente reservados para quienes han rooteado el dispositivo. Gracias a la función de “depuración inalámbrica”, Shizuku puede conceder permisos elevados a otras aplicaciones sin poner en riesgo la seguridad del teléfono ni modificar su estado original.

Para comenzar, es necesario habilitar las opciones de desarrollador en el dispositivo. El procedimiento consiste en ingresar al apartado “Acerca del teléfono” en la configuración y pulsar siete veces sobre el número de compilación. Este gesto activa un menú adicional en los ajustes, donde se puede activar la depuración inalámbrica.

El siguiente paso es instalar Shizuku desde la tienda Google Play o mediante un archivo APK confiable. Una vez instalada, la aplicación guía al usuario para emparejar el teléfono con la función de depuración inalámbrica, utilizando un código de emparejamiento de seis dígitos que se introduce desde una notificación. Tras completar este proceso, Shizuku aparece en la lista de dispositivos emparejados y está lista para conceder permisos a otras utilidades.

El proceso de activar Shizuku requiere habilitar opciones de desarrollador y emparejar la depuración inalámbrica con un simple código. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Instalación y configuración de Volume Manager

La aplicación Volume Manager es el complemento ideal para quienes buscan controlar el volumen de cada aplicación en Android. Aunque no está disponible en Google Play, puede descargarse de forma segura desde su repositorio en GitHub o a través de F-Droid añadiendo el repositorio correspondiente. Al tratarse de una herramienta de código abierto, los usuarios pueden revisar su funcionamiento y asegurarse de que cumple con los estándares de privacidad.

Tras instalar Volume Manager, la aplicación solicita que se concedan permisos especiales, los cuales deben otorgarse “todo el tiempo” para que la utilidad pueda gestionar el audio de cada aplicación. Gracias a los privilegios habilitados por Shizuku, Volume Manager toma el control de la interfaz de volumen del sistema y permite modificar el nivel de audio individualmente para cada app.

Cómo funciona el control de volumen por aplicación

Una vez configurado, Volume Manager muestra una lista de aplicaciones que han reproducido audio o video. El usuario puede ajustar el volumen de cada una utilizando los controles deslizantes junto al nombre y el ícono de la app.

La gestión de volumen por aplicación con Volume Manager beneficia tanto a quienes combinan juegos, música o videos, como a quienes buscan silenciar notificaciones específicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este método resulta especialmente útil para quienes desean mantener el volumen bajo en los juegos, pero alto en las aplicaciones de música o video, o para quienes buscan silenciar notificaciones en ciertas apps sin afectar el resto del sistema.

El ajuste se realiza en tiempo real y se mantiene para cada aplicación hasta que el usuario decida cambiarlo. Además, Volume Manager permite gestionar sonidos del sistema, como el efecto de captura de pantalla o las notificaciones, de forma independiente del volumen general del dispositivo.