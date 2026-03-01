La función oculta de WhatsApp para saber en qué dispositivo está abierta la cuenta

La revisión periódica de los aparatos conectados es clave para mantener libre de miradas extrañas toda la información almacenada. (Foto: EFE/EPA/IAN LANGSDON)

El acceso no autorizado a una cuenta de WhatsApp es una amenaza directa para la privacidad y seguridad de los usuarios. Un extraño con control sobre la cuenta puede obtener fotos, conversaciones y archivos personales, lo que abre la puerta a riesgos como el robo de información, la suplantación de identidad y la posibilidad de sufrir estafas.

Por esta razón, la plataforma de Meta sugiere revisar periódicamente los dispositivos desde los que se puede acceder a la cuenta y tomar medidas inmediatas frente a cualquier actividad sospechosa.

Cómo saber en qué dispositivos está abierta una cuenta de WhatsApp

La aplicación incorpora una función para verificar en qué dispositivos permanece activa una cuenta, lo que permite identificar rápidamente si existen accesos no autorizados.

El menú de dispositivos vinculados ofrece un registro detallado de los aparatos que acceden a la cuenta. (Foto: WhatsApp)

Para acceder a este recurso, es necesario abrir el menú de configuración, seleccionar “dispositivos vinculados” y revisar la lista de aparatos conectados que puede incluir computadoras, tabletas o navegadores.

En caso de detectar un aparato desconocido, el usuario puede cerrar la sesión de forma inmediata presionando sobre el nombre del dispositivo y eligiendo la opción “Cerrar sesión”.

Además, WhatsApp elimina de manera automática aquellos dispositivos que hayan estado inactivos durante más de 30 días, lo que reduce las posibilidades de accesos extraños prolongados.

Qué acciones sugiere WhatsApp ante un acceso sospechoso

Ante la sospecha de que un extraño haya accedido a la cuenta, WhatsApp aconseja activar la verificación en dos pasos. Esta función añade una capa de seguridad adicional, porque requiere la introducción de un código PIN definido por el usuario para completar cualquier intento de acceso nuevo.

activar la verificación en dos pasos refuerza la protección ante intrusiones. (Foto: WhatsApp)

Asimismo, la actualización constante de la aplicación y la exclusión de herramientas no oficiales resultan determinantes para evitar intrusiones. La plataforma sugiere desconfiar de cualquier software o servicio que prometa ampliar las funciones de WhatsApp mediante procedimientos ajenos a los canales oficiales.

Estas soluciones suelen estar desarrolladas por extraños y carecen de controles en protección de datos, lo que incrementa el riesgo de sustracción de información personal y del bloqueo de cuentas.

Cuáles son los beneficios y limitaciones de la función de dispositivos vinculados

La posibilidad de utilizar WhatsApp desde múltiples dispositivos resulta útil para quienes gestionan actividades personales o laborales.

La aplicación de escritorio permite realizar una videollamada con más de diez personas a la vez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta función permite escribir mensajes utilizando teclados de computadoras, administrar archivos multimedia y realizar llamadas grupales con hasta 32 personas desde la aplicación de escritorio. Otro punto útil es que el usuario puede utilizar la plataforma en distintos aparatos sin que el teléfono principal tenga conexión a internet en todo momento.

No obstante, existen limitaciones importantes: desde un dispositivo vinculado no se puede acceder a la ubicación en tiempo real, crear ni ver listas de difusión, ni interactuar con empresas a través de WhatsApp Flows.

Para agregar un nuevo dispositivo es obligatorio escanear un código QR o utilizar el número de teléfono por medio de métodos oficiales, como WhatsApp Web o la aplicación para computadoras y tabletas.

Por qué es importante evitar aplicaciones no autorizadas para acceder a WhatsApp

Las plataformas no autorizadas incrementan el riesgo de que extraños accedan a información privada y bloqueen la cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de aplicaciones o sitios web no autorizados constituye uno de los mayores riesgos para la seguridad de la cuenta. Estas herramientas, desarrolladas por personas ajenas a la empresa, carecen de validaciones en protección de datos y pueden facilitar la infiltración de extraños.

Otro detalle a considerar es que WhatsApp puede bloquear de forma automática los dispositivos conectados mediante estas aplicaciones, lo que expone las conversaciones y archivos personales a procedimientos inseguros.

Qué código de WhatsApp no debe compartirse con extraños

El código de verificación de WhatsApp, enviado por mensaje SMS al número registrado, es una clave de seguridad vital para acceder a la cuenta. Bajo ninguna circunstancia debe compartirse con extraños, porque permitiría que otra persona active la cuenta en otro dispositivo y tome control total sobre los mensajes y archivos.

Compartir este código, incluso por error o engaño, expone toda la información personal almacenada en la aplicación. Los ciberdelincuentes suelen emplear técnicas de ingeniería social para obtenerlo, suplantar la identidad del usuario y realizar acciones fraudulentas.