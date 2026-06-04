Del submarino al dron: cómo un truco de pintura de la Primera Guerra Mundial volvió para engañar a la inteligencia artificial

Una imagen viral de un camión militar ruso pintado con rayas negras y blancas, similar al pelaje de una cebra, reavivó un debate centenario sobre guerra, percepción y tecnología. Andrei Serbin Pont, en Infobae al Mediodía, trazó el recorrido de esta estrategia: “Muchas veces recurren a técnicas que empezaron a emplearse hace 110 años en los buques británicos y franceses de la Primera Guerra Mundial. No inventaron nada. Están reciclando todo”.

De los buques británicos a los drones rusos: el principio del dazzle

Para entender el fenómeno, Serbin Pont llevó el análisis a los orígenes: “Quiero que piensen en ese mito que tiene cierto sustento: las cebras tienen ese patrón porque cuando están en grupo dificulta mucho a los depredadores medir el tamaño del grupo”.

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El camuflaje dazzle nació en los buques británicos y franceses para distorsionar el cálculo de dirección y velocidad de los submarinos alemanes (Infobae en Vivo)

El camuflaje dazzle, creado en 1917 por Norman Wilkinson, trasladó esa lógica animal al acero naval. “El buque se está moviendo en una dirección, el submarino calcula dónde ese buque va a estar dentro de cierta cantidad de tiempo, de acuerdo con su dirección y su velocidad, y dispara el torpedo en esa dirección”, reconstruyó Serbin Pont.

El objetivo no era ocultar, sino distorsionar la percepción: “Los números dieron que los buques que tenían dazzle fueron atacados en mayor proporción, pero hundieron muchos menos de los que tenían camuflaje que los que no estaban camuflados”, explicó el analista.

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Camuflaje y algoritmos: la guerra entre máquinas

La lógica de la distorsión visual resurge hoy en el frente ruso-ucraniano. Los drones ucranianos, guiados por inteligencia artificial, reconocen y seleccionan objetivos en tiempo real. Según Serbin Pont, “hoy tenemos radares y cámaras de alta resolución y un montón de sistemas de detección. Pero también una cosa que está pasando cada vez más es que el que está definiendo los blancos no es un humano, sino una máquina con inteligencia artificial”.

Los patrones de pintura disruptiva pueden confundir a los algoritmos de visión computacional si los drones no fueron entrenados con imágenes similares (Infobae en Vivo)

Expertos internacionales, como Geert De Cubber y Todd Humphreys, señalan que los patrones de pintura disruptiva pueden confundir a los algoritmos de visión computacional cuando estos no han sido entrenados con imágenes similares. “¿Qué pasa si logramos que cuando el dron se acerca y usando la cámara no logra reconocer que es un camión? Por estar camuflado así como la cebra”, planteó Serbin Pont.

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El caso de los bombarderos rusos cubiertos con neumáticos en la base aérea de Engels-2, en 2023, es otro ejemplo de la doctrina de contramedidas visuales: “Hubieron operaciones muy importantes contra instalaciones aéreas rusas... y una de las cosas que llamaba la atención era la disposición de cubiertas de autos encima de los aviones. Eso generó todo un debate: ¿querían proteger a los aviones o estaban tratando de romper la capacidad de los drones de reconocer los blancos?”, recordó Serbin Pont.

Serbin Pont señaló que el ciclo de medidas y contramedidas también alcanza la vida civil, con prendas que buscan eludir el reconocimiento facial por software (Infobae en Vivo)

Un ciclo sin fin: medidas, contramedidas y la vida civil

“La evolución de la guerra siempre es medidas y contramedidas. En este momento la más reciente contramedida que están probando los rusos es esta, pero no ha sido la primera”, advirtió el columnista.

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El efecto del camuflaje es transitorio: los algoritmos pueden ser reentrenados, los patrones de pintura pueden variar, y el ciclo se repite. Además, los sensores térmicos y otras tecnologías limitan el impacto real de la pintura, aunque el experimento demuestra que la guerra entre algoritmos ya está en marcha.

El fenómeno, según Serbin Pont, trasciende el campo de batalla: “Se ha puesto muy de moda las camperas diseñadas específicamente para que los softwares de reconocimiento facial no te reconozcan la cara. Porque la cámara ve eso y no logra identificar cuál es la cara y sigue de largo”, señaló.

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Norman Wilkinson creó en 1917 el camuflaje dazzle para distorsionar la percepción de dirección y velocidad de los buques frente a los submarinos (Europa Press/US Navy)

La pregunta que subyace en el análisis de Serbin Pont es profunda: “A veces hablamos de: ¿qué significa cuando empezamos a delegar la decisión de matar? Porque es lo que se hace cuando se le da una inteligencia artificial en la guerra Estado contra Estado. Pero por otro lado, ya estamos viendo cómo se empiezan a generar las contramedidas a eso”.

Hace un siglo, el rey Jorge V se equivocó al mirar el rumbo de un barco camuflado con dazzle. Hoy, un algoritmo militar tampoco puede identificar una cebra de dieciséis toneladas en el Donbás. La lógica de la guerra, advierte el especialista, sigue intacta. Solo cambiaron las herramientas.

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