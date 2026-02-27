Netflix dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de marzo de 2026: revisa la lista completa

Varios celulares de diferentes marcas perderán acceso s Netflix. (Foto: quotecatalog.com - Flickr)

A partir del 1 de marzo de 2026, la plataforma de streaming Netflix dejará de ser compatible con diversos modelos de celulares y otros dispositivos que no cuenten con versiones recientes de sistema operativo, una medida que impactará principalmente a equipos antiguos que ya no reciben actualizaciones de software ni parches de seguridad.

La compañía ha establecido nuevos requisitos técnicos para garantizar el funcionamiento de su aplicación, que solo podrá utilizarse en smartphones con Android 7.0, iOS 17.0 o versiones posteriores. Los dispositivos que no alcancen estos estándares quedarán automáticamente excluidos del servicio, incluso si ya tenían instalada la app.

La decisión responde a la necesidad de mantener niveles adecuados de seguridad, rendimiento y compatibilidad con las funciones más recientes de la plataforma, en un contexto donde las aplicaciones exigen cada vez mayor capacidad de procesamiento y protección frente a vulnerabilidades digitales.

Dispositivos que tengan el sistema Android 7.0 hacia atrás, no podrán descargar Netflix.

Modelos de celulares que perderán acceso

Dentro del ecosistema Android, varios teléfonos lanzados entre 2011 y 2014 dejarán de ser compatibles. Entre ellos figuran modelos de fabricantes como Samsung y LG, incluyendo:

Galaxy S3

Galaxy Note 2

Galaxy Grand Prime

LG Optimus L5

LG Optimus L7

LG G2

A esta lista se suman equipos de la línea Xperia, como Xperia Z, Xperia Z1 y Xperia E3. Todos ellos quedaron fuera de los ciclos de actualización hace varios años, lo que limita su capacidad para ejecutar aplicaciones modernas.

En el caso del ecosistema de Apple, el impacto alcanza a los iPhone desde el modelo X hacia atrás, ya que estos dispositivos no son compatibles con iOS 17, versión mínima requerida por la aplicación. Aunque continúan funcionando con su sistema original, ya no reciben mejoras de seguridad ni optimizaciones de rendimiento.

Celulares con sistemas Android y iPhone perderán acceso a Netflix desde el 1 de marzo. (Unsplash)

Riesgos de usar dispositivos desactualizados

La pérdida de acceso a Netflix es solo una de las consecuencias de utilizar teléfonos sin soporte técnico vigente. Los dispositivos que dejan de recibir actualizaciones quedan más expuestos a fallas de seguridad, ataques informáticos y problemas de privacidad.

Además, muchas aplicaciones actuales —desde servicios de mensajería hasta plataformas bancarias o de entretenimiento— requieren versiones recientes del sistema operativo para operar correctamente. Esto provoca que los equipos antiguos experimenten errores frecuentes, lentitud, cierres inesperados o imposibilidad de instalar nuevas herramientas digitales.

Especialistas en ciberseguridad advierten que los parches de software no solo agregan funciones, sino que corrigen vulnerabilidades críticas que pueden ser explotadas con el paso del tiempo si el fabricante deja de brindar soporte.

Netflix se ve obligado a dejar de dar soporte a ciertos teléfonos para salvaguardar los datos de sus clientes, pues no podrán recibir actualizaciones de seguridad. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Cómo verificar si un teléfono seguirá siendo compatible

Los usuarios pueden comprobar si su dispositivo cumple con los requisitos revisando la versión del sistema operativo instalada.

En Android, el procedimiento consiste en ingresar a “Configuración” o “Ajustes”, luego a “Acerca del teléfono” y finalmente a “Información del software”, donde se muestra la versión del sistema y el nivel de parche de seguridad.

En iPhone, la información se encuentra en “Configuración”, dentro de “General” y la opción “Información”, donde aparece el apartado “Versión de software”.

Este dato permite determinar si el equipo aún puede recibir actualizaciones o si quedará excluido de servicios digitales que dependen de estándares técnicos más recientes.

No solo los celulares se verán afectados; televisores también dejarán de tener Netflix, especialmente los que se fabricaron antes de 2015. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros dispositivos también perderán soporte

La medida no se limita a teléfonos móviles. Netflix también retirará compatibilidad en varios televisores inteligentes y dispositivos multimedia fabricados antes de 2015, especialmente aquellos que ya no cuentan con capacidad para actualizar sus sistemas.

Entre los afectados se encuentran modelos antiguos de Smart TV de distintas marcas, así como varias series de televisores Bravia de Sony que no cumplen con los nuevos requisitos técnicos.