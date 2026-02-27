Tecno

Netflix dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de marzo de 2026: revisa la lista completa

Usuarios con equipos antiguos deberán verificar la versión de su sistema operativo para saber si podrán seguir utilizando la app

Guardar
Varios celulares de diferentes marcas
Varios celulares de diferentes marcas perderán acceso s Netflix. (Foto: quotecatalog.com - Flickr)

A partir del 1 de marzo de 2026, la plataforma de streaming Netflix dejará de ser compatible con diversos modelos de celulares y otros dispositivos que no cuenten con versiones recientes de sistema operativo, una medida que impactará principalmente a equipos antiguos que ya no reciben actualizaciones de software ni parches de seguridad.

La compañía ha establecido nuevos requisitos técnicos para garantizar el funcionamiento de su aplicación, que solo podrá utilizarse en smartphones con Android 7.0, iOS 17.0 o versiones posteriores. Los dispositivos que no alcancen estos estándares quedarán automáticamente excluidos del servicio, incluso si ya tenían instalada la app.

La decisión responde a la necesidad de mantener niveles adecuados de seguridad, rendimiento y compatibilidad con las funciones más recientes de la plataforma, en un contexto donde las aplicaciones exigen cada vez mayor capacidad de procesamiento y protección frente a vulnerabilidades digitales.

Dispositivos que tengan el sistema
Dispositivos que tengan el sistema Android 7.0 hacia atrás, no podrán descargar Netflix.

Modelos de celulares que perderán acceso

Dentro del ecosistema Android, varios teléfonos lanzados entre 2011 y 2014 dejarán de ser compatibles. Entre ellos figuran modelos de fabricantes como Samsung y LG, incluyendo:

  • Galaxy S3
  • Galaxy Note 2
  • Galaxy Grand Prime
  • LG Optimus L5
  • LG Optimus L7
  • LG G2

A esta lista se suman equipos de la línea Xperia, como Xperia Z, Xperia Z1 y Xperia E3. Todos ellos quedaron fuera de los ciclos de actualización hace varios años, lo que limita su capacidad para ejecutar aplicaciones modernas.

En el caso del ecosistema de Apple, el impacto alcanza a los iPhone desde el modelo X hacia atrás, ya que estos dispositivos no son compatibles con iOS 17, versión mínima requerida por la aplicación. Aunque continúan funcionando con su sistema original, ya no reciben mejoras de seguridad ni optimizaciones de rendimiento.

Celulares con sistemas Android y
Celulares con sistemas Android y iPhone perderán acceso a Netflix desde el 1 de marzo. (Unsplash)

Riesgos de usar dispositivos desactualizados

La pérdida de acceso a Netflix es solo una de las consecuencias de utilizar teléfonos sin soporte técnico vigente. Los dispositivos que dejan de recibir actualizaciones quedan más expuestos a fallas de seguridad, ataques informáticos y problemas de privacidad.

Además, muchas aplicaciones actuales —desde servicios de mensajería hasta plataformas bancarias o de entretenimiento— requieren versiones recientes del sistema operativo para operar correctamente. Esto provoca que los equipos antiguos experimenten errores frecuentes, lentitud, cierres inesperados o imposibilidad de instalar nuevas herramientas digitales.

Especialistas en ciberseguridad advierten que los parches de software no solo agregan funciones, sino que corrigen vulnerabilidades críticas que pueden ser explotadas con el paso del tiempo si el fabricante deja de brindar soporte.

Netflix se ve obligado a
Netflix se ve obligado a dejar de dar soporte a ciertos teléfonos para salvaguardar los datos de sus clientes, pues no podrán recibir actualizaciones de seguridad. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Cómo verificar si un teléfono seguirá siendo compatible

Los usuarios pueden comprobar si su dispositivo cumple con los requisitos revisando la versión del sistema operativo instalada.

En Android, el procedimiento consiste en ingresar a “Configuración” o “Ajustes”, luego a “Acerca del teléfono” y finalmente a “Información del software”, donde se muestra la versión del sistema y el nivel de parche de seguridad.

En iPhone, la información se encuentra en “Configuración”, dentro de “General” y la opción “Información”, donde aparece el apartado “Versión de software”.

Este dato permite determinar si el equipo aún puede recibir actualizaciones o si quedará excluido de servicios digitales que dependen de estándares técnicos más recientes.

No solo los celulares se
No solo los celulares se verán afectados; televisores también dejarán de tener Netflix, especialmente los que se fabricaron antes de 2015. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros dispositivos también perderán soporte

La medida no se limita a teléfonos móviles. Netflix también retirará compatibilidad en varios televisores inteligentes y dispositivos multimedia fabricados antes de 2015, especialmente aquellos que ya no cuentan con capacidad para actualizar sus sistemas.

Entre los afectados se encuentran modelos antiguos de Smart TV de distintas marcas, así como varias series de televisores Bravia de Sony que no cumplen con los nuevos requisitos técnicos.

Temas Relacionados

NetflixCelularSeguridadLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Google cambia el trabajo tradicional: así motiva a todos sus empleados a usar IA

La empresa ha dado herramientas exclusivas a los trabajadores, como Duckie, una versión interna de Gemini

Google cambia el trabajo tradicional:

Netflix y Apple TV firman histórico acuerdo para intercambiar contenidos de la F1 2026

La octava temporada de Drive to Survive es parte de esta alianza entre las dos plataformas de streaming

Netflix y Apple TV firman

Cuál es el precio de bitcoin, ethereum y otras criptomonedas este día

Las criptomonedas han tenido un auge en los últimos meses y el bitcoin ha logrado su legalidad en El Salvador

Cuál es el precio de

¿Un material que se repara solo? Así es la nueva tecnología que podría cambiar la vida útil de aviones y turbinas

La innovación integra agentes termoplásticos y capas calefactoras capaces de activar un proceso automático de reparación. Cómo funciona el sistema desarrollado por investigadores de Carolina del Norte que pomete infraestructuras más seguras, eficientes y sostenibles en aviación y energía

¿Un material que se repara

Jack Dorsey, el fundador de Twitter, despidió a 4.000 personas por la IA y lanzó una advertencia al mundo empresarial

La carta que publicó el 26 de febrero tiene pocas ideas centrales, pero cada una pesa. La primera habla de dinero y de buenos resultados. La segunda, de inteligencia artificial y de cómo está cambiando la forma de trabajar. La tercera es una advertencia que pocos CEOs se habrían atrevido a escribir en público

Jack Dorsey, el fundador de
DEPORTES
La épica corrida bajo la

La épica corrida bajo la lluvia de Dylan Aquino a los 122 minutos para decretar el título de Lanús ante Flamengo en el Maracaná

Se sortearon los octavos de final de la Champions League 2026: Manchester City enfrentará a Real Madrid

Se sortean los cruces de octavos de final de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

Un Superclásico histórico, definido con un golazo de Diego Latorre: a 35 años del Boca-River que comenzó a marcar la paternidad de los 90

Bajas, lesionados y rendimientos: el panorama de la selección argentina a un mes de la Finalissima frente a España

TELESHOW
Quiénes son los invitados de

Quiénes son los invitados de Juana Viale en su regreso a la televisión

Barby Franco enfrentó las críticas por la crianza de su hija: “Ella tiene sus tiempos”

Preocupación por la salud de Dalila: se desmayó en pleno show, suspendió una fecha en Tucumán y pidió disculpas a sus fans

Evangelina Anderson explicó por qué el supuesto romance con Ian Lucas quedó solo en un juego de televisión

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes fueron los primeros salvados y cómo quedo la placa de nominados

INFOBAE AMÉRICA

Panamá retira bálsamo desmaquillante tras

Panamá retira bálsamo desmaquillante tras Alerta sanitaria

Estados Unidos ofrece 10 millones por información sobre jefes del Cártel de Sinaloa en México

Presidente del Senado español destaca a Panamá como socio estratégico regional

Irán no quiere negociar sobre armas y dice que EEUU tiene “demandas excesivas” para alcanzar un acuerdo nuclear

Milicias respaldadas por el régimen de Irán amenazaron a EEUU y con causarle “inmensas pérdidas”