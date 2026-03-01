Así es el nuevo shooter de acción con disparos automáticos que se puede descargar gratis en Steam

Steam regala Just Move: Clean City Messy Battle, el shooter de limpieza y supervivencia por tiempo limitado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado de juegos gratuitos en Steam no deja de crecer y sorprender. Just Move: Clean City Messy Battle, el más reciente auto-shooter del estudio daminggede, acaba de aterrizar en la plataforma con una propuesta original y dinámica combinando acción frenética con mecánicas de supervivencia por oleadas.

Esta nueva entrega está disponible para descarga sin costo hasta el 4 de marzo de 2026, lo que lo convierte en una oportunidad ideal para quienes buscan experiencias frescas, adictivas y rápidas de jugar.

Cuál es el nuevo juego que están regalando en Steam

Just Move: Clean City Messy Battle es un juego de acción tipo auto-shooter que apuesta por una mecánica sencilla: el jugador solo necesita moverse por el escenario, mientras el personaje dispara automáticamente a los enemigos que se acerquen. Esta simplicidad, sin embargo, no implica que el desafío sea menor.

Las primeras etapas del juego resultan accesibles, pero conforme se avanza, las oleadas de enemigos aumentan en número y agresividad, haciendo que los niveles finales sean considerablemente exigentes. Incluso el propio desarrollador reconoce que, en ocasiones, la victoria depende tanto de la habilidad como de la suerte.

En el combate, el jugador utiliza armas a distancia, mientras que los enemigos pueden atacar de cerca o también disparar proyectiles. Esto introduce una capa estratégica, ya que es posible anticipar y esquivar los ataques enemigos, añadiendo dinamismo al enfrentamiento. Para atacar, basta con acercarse lo suficiente al objetivo, pero si el enemigo logra acercarse demasiado, el jugador no podrá disparar y quedará vulnerable a los ataques cuerpo a cuerpo.

Al derrotar enemigos, se obtienen recompensas como monedas, puntos de salud y piezas para crear nuevas armas. El sistema de mejoras permite invertir las monedas en fortalecer al personaje o potenciar las armas, mientras que las piezas sirven para fabricar equipamiento más avanzado.

A pesar de su propuesta dinámica, Just Move: Clean City Messy Battle ha recibido críticas mixtas en Steam. Solo el 29% de las reseñas de los usuarios son positivas. Entre los puntos negativos más mencionados están la curva de dificultad mal ajustada (el salto de fácil a difícil es abrupto) y la falta de variedad en las funciones del juego.

Además, la compatibilidad con mandos es limitada y el diseño minimalista de controles, basado en solo cuatro botones, ha dejado a algunos jugadores con ganas de una experiencia más profunda.

Cómo descargar Just Move: Clean City Messy Battle gratis en Steam

Cómo descargar gratis Just Move: Clean City Messy Battle en Steam: acción, roguelike y batallas de jefes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para sumar este shooter a la biblioteca personal, solo es necesario seguir algunos pasos sencillos:

Abre la aplicación de Steam en tu PC y accede a la pestaña “Tienda”. Utiliza el buscador o navega por la sección de juegos gratuitos (Free to Play). Localiza Just Move: Clean City Messy Battle y haz clic en su página. Pulsa el botón “Jugar” o “Añadir a la biblioteca”, elige la carpeta de destino y confirma la instalación.

El juego será tuyo para siempre si lo reclamas antes del 4 de marzo de 2026.

Recuerda que la diferencia entre “Free to Play” y un juego giveaway es que, en este caso, se trata de una oferta limitada: una vez añadido dentro del periodo de promoción, el juego quedará disponible permanentemente en tu biblioteca, sin compras obligatorias ni suscripciones.

El nuevo shooter gratuito de Steam combina acción automática, mecánicas de limpieza y desafíos de supervivencia para ofrecer una experiencia original y entretenida. Disponible por tiempo limitado, Just Move: Clean City Messy Battle es una opción ideal para quienes buscan emociones rápidas y gratificantes sin desembolsar dinero.

Aprovechar estas promociones es una excelente manera de ampliar la biblioteca digital y explorar nuevas propuestas dentro del género de acción.