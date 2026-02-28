Epic Games regala dos juegos: cómo reclamar el título de puzles y de terror gratis

Epic Games ofrece de forma gratuita dos títulos: uno de puzles, Boxes: Lost Fragments, y otro de terror, My Night Job.
Para descargar estos videojuegos gratis, basta con acceder a la aplicación móvil de la Epic Games Store, disponible para Android a nivel global y para iOS en la Unión Europea.
De qué trata estos juegos gratis de Epic Games
Estos juegos gratis de Epic Games tratan sobre:
- Boxes: Lost Fragments
Es un juego de rompecabezas en el que el jugador asume el papel de un ladrón legendario que ingresa a una mansión misteriosa.
Allí, debe resolver complejas cajas secretas, cada una equipada con mecanismos ocultos y enigmas únicos. A medida que avanza, cada caja superada acerca al jugador a descubrir por qué permanece encerrado en esta mansión de decoración recargada y llena de desafíos lógicos.
- My Night Job
Un juego de acción con estética pixel-art que combina el estilo retro con el ritmo de los clásicos arcade.
El jugador explora un edificio abandonado repleto de criaturas hostiles y dispone de más de 60 armas para enfrentar sucesivas oleadas de enemigos. Las partidas son rápidas y presentan elementos de terror ligero y humor, con el objetivo de resistir y proteger el edificio mientras se eliminan las amenazas.
Cómo descargar estos juegos gratis en Epic Games Store
Para obtener Boxes: Lost Fragments y My Night Job gratis en la Epic Games Store, solo es necesario seguir unos pasos sencillos. Primero, descarga la aplicación móvil oficial de la tienda, disponible para Android en todo el mundo y para iOS exclusivamente en la Unión Europea.
Luego, inicia sesión con tu cuenta de Epic Games. Dentro de la aplicación, busca la sección de juegos gratuitos y selecciona ambos títulos. Pulsa en ‘Obtener’ para agregarlos a tu biblioteca. Una vez reclamados, los juegos permanecerán disponibles en tu cuenta sin costo, incluso después de finalizada la promoción.
Qué otros juegos gratis hay en Epic Games Store
Algunos de los juegos gratis de Epic Games Store son:
- Nobody Wants to Die
- Trenches
- Retired Steel
- Starmasons
- Game of Thrones Winter is Coming
- Seven Knights Re:BIRTH
- Shroom Bound
- Spray N’ Pray
- Dead Rails
- Neon Express
- BULLET YEETERS
- Gunnies
- Hellmaster: The Legend of Dante
- Accordion Solitaire
- Hunter’s Arena: Revolution
- Eternal League
- Deal With The Devil Chapter 2 - From Tuonela to Hell
- BloodLoop
- QUBIT
- Shadowverse: Worlds Beyond
- Project Origin
- Heart of Stone
- Carpool: Attack of the Disco Mob
- Ballad of Violence
- Biped 2 DEMO
- Fate War
- Haunted Space
- Tomorrow’s Land Base
- Business Tour - Board Game with Online Multiplayer
- Terminull Brigade
- Last Hammashan: Awakening of a Hero
- Chip ‘N Clawz vs The Brainoids
- Fate’s Ultimatum for Destiny
- Wild Forest
- Auto Drive
- RavenQuest
- I’m in Love With Your Dead Grandmother 3: Online Battle Royale
- Watching From Afar
- Auto Legends
- Mecharashi
- skate.
- Wild Americas
- Arena Breakout: Infinite
- RXC: The Modern Era
- ChronoForge
- epic zone battleroyal
- SolPlex
- Battle Tanks
- New Festival Town
- Last Sniper
- Masks of the Void Infinity
- The Four Kings Casino and Slots
- Feverdream: Rainbow Chaser
- Godzilla x Kong: Titan Chasers
- Legends of Elysium
- Spellfarers
- HORDEKILL
- Wayfinder Mod Editor
- Warborne Above Ashes
- Warzone
- Dawn of Ages
- Scrapped
- Pig And Chikin
- Bloompunk
- SATANIQUE 2099
- Albion Online
- OVERDARE Studio
- OverKnights
- Valiants: Arena
- Swords of Blood
