Economía

ANSES: quiénes cobran hoy jueves 16 de abril de 2026

Cómo es el calendario de cobro determinado por el número final del DNI

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anses y jubilados
ANSES aplica en abril 2026 un aumento del 2,9% en jubilaciones, pensiones y asignaciones para compensar la inflación del último trimestre - ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza hoy, jueves 16 de abril de 2026, con una nueva etapa del calendario de pagos correspondiente al mes en curso. Durante la jornada, el organismo acredita fondos para millones de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales en todo el país, siguiendo el esquema de fechas establecido según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

En abril, los haberes y prestaciones incluyen un aumento del 2,9%, reflejando la actualización por inflación dispuesta por el Gobierno nacional. Además, quienes perciben el haber mínimo cuentan con un bono extraordinario que eleva el monto total a cobrar. El cronograma detallado de ANSES permite a cada beneficiario conocer cuándo y cuánto le corresponde cobrar, con acreditaciones automáticas en las cuentas bancarias informadas y la posibilidad de consultar el estado de sus pagos a través de los canales digitales oficiales.

Quiénes cobran hoy, 16 de abril de 2026

ANSES aplica en abril un ajuste del 2,9% en todos los haberes, de acuerdo con la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, y mantiene el pago del bono extraordinario para quienes perciben el haber mínimo. El calendario de cobros se organiza por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), garantizando un acceso ordenado a los fondos en todo el país.

Fachadas ANSES
El calendario de pagos de ANSES de abril 2026 organiza las acreditaciones según la terminación del DNI, garantizando el acceso ordenado para millones de beneficiarios en todo el país

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Hoy corresponde el pago a los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo y cuyo DNI finaliza en 4. Según el esquema oficial de ANSES, este grupo accede durante esta jornada al haber mínimo garantizado de $380.319,31, que se incrementa a $450.319,31 con la inclusión del bono extraordinario. Los fondos se acreditan de forma automática en las cuentas bancarias declaradas y pueden consultarse a través de la plataforma Mi ANSES o la app móvil.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 4 también perciben hoy sus haberes. Para abril, el monto de la AUH es de $136.666 por hijo, mientras que la AUH por discapacidad asciende a $445.003. La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos se ubica en $68.341 por hijo, y para hijos con discapacidad en $222.511. Estas prestaciones se abonan bajo el mismo calendario que las jubilaciones mínimas, y los pagos son automáticos.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 4 tienen acreditado el pago este jueves 16. ANSES informó que el monto actualizado es de $136.666, reflejando el incremento dispuesto para este mes. El organismo recordó que la acreditación es automática y puede consultarse de manera personalizada en los canales digitales oficiales.

Asignación por Prenatal

Las beneficiarias de la Asignación por Prenatal cuyos DNI finalizan en 4 o 5 acceden hoy a su prestación. El monto varía según el ingreso declarado, pero para el primer rango se ubica en $68.341. Este beneficio está destinado a trabajadoras en relación de dependencia y monotributistas que cumplen con los requisitos establecidos.

En una oficina de ANSES, varias personas mayores sentadas en sillas de espera y otras de pie interactúan con empleados detrás de un mostrador. Hay carteles informativos en las paredes.
El haber mínimo de jubilaciones en abril 2026 es de $380.319,31, mientras que el bono extraordinario eleva el monto a $450.319,31 para los beneficiarios correspondientes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones No Contributivas para titulares con DNI finalizado en 8 y 9 se abonan 16 de abril. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) para abril es de $304.255,45, mientras que la Prestación Básica Universal (PBU) asciende a $173.978,72. El depósito se realiza de manera automática en las cuentas informadas por los beneficiarios.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrarse desde el 10 de abril hasta el 12 de mayo, sin importar la terminación del documento. Los montos corresponden a los valores actualizados según la movilidad y varían según el tipo de asignación familiar.

Asignaciones de Pago único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Las Asignaciones de Pago único —por matrimonio, nacimiento o adopción— están habilitadas para el cobro entre el 13 de abril y el 12 de mayo para todas las terminaciones de DNI. Los montos se actualizan mensualmente y dependen de la prestación tramitada.

Vista frontal de un grupo diverso de personas haciendo fila en la acera frente a una oficina de ANSES en un escenario urbano diurno en Argentina.
ANSES realiza hoy el pago automático a titulares de jubilaciones, pensiones, AUH y Asignación por Embarazo con DNI terminado en 4, siguiendo el cronograma oficial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo para titulares con DNI recién se acredita a partir del 22 de abril. El monto y la duración dependen de los aportes realizados y el tiempo trabajado. ANSES informó que el pago se deposita automáticamente y puede consultarse en la web o la app oficial.

De cuánto son las jubilaciones en abril 2026

ANSES fijó para abril un haber mínimo de $380.319,31 y un máximo de $2.559.188,80, con un bono extraordinario que eleva el piso a $450.319,31 para quienes perciben la mínima. Según las resoluciones 74/2026 y 79/2026 publicadas en el Boletín Oficial, estos valores responden a la actualización del 2,9% vinculada al IPC de febrero. La PUAM se situó en $304.255,45 y la PBU en $173.978,72. La base imponible mínima para aportes es de $128.091,45 y la máxima de $4.162.912,57.

El cronograma de ANSES organiza los pagos de jubilaciones y pensiones según la finalización del DNI, asegurando el acceso ordenado y regular a los ingresos mensuales para millones de adultos mayores y pensionados en todo el país.

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Las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento o adopción están habilitadas para cobro del 13 de abril al 12 de mayo y se actualizan mensualmente según el tipo de prestación - ANSES

De cuánto son las asignaciones en abril 2026

Las asignaciones familiares y universales de ANSES también recibieron un incremento del 2,9% a partir de abril. El monto de la AUH es de $136.666 por hijo y de $445.003 por hijo con discapacidad. La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos es de $68.341, y para hijos con discapacidad, $222.511. La Asignación por Embarazo, que se paga bajo el mismo calendario que la AUH, alcanza los $136.666.

Las Asignaciones de Pago único, que incluyen matrimonio, nacimiento y adopción, se abonan desde el 13 de abril hasta el 12 de mayo para todas las terminaciones de DNI. Los montos varían según el tipo de prestación y se actualizan mensualmente. Estas prestaciones se depositan de manera automática y pueden consultarse a través de los canales digitales del organismo.

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