Economía

Cuánto ganan los repositores de supermercado en abril de 2026, tras el nuevo acuerdo salarial

Faecys oficializó las nuevas escalas salariales tras haber firmado un acuerdo que incluye un incremento escalonado del 5%, un bono extraordinario de $20.000 y la continuidad de sumas no remunerativas

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El acuerdo paritario entre el sindicato y las cámaras mercantiles rige para el trimestre abril-junio de 2026 con cláusula de monitoreo permanente. (EFE)
El acuerdo paritario entre el sindicato y las cámaras mercantiles rige para el trimestre abril-junio de 2026 con cláusula de monitoreo permanente. (EFE)

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) oficializó las nuevas escalas salariales que rigen para el sector mercantil tras el último acuerdo paritario alcanzado con las cámaras empresarias. El convenio establece un incremento para el trimestre comprendido entre abril y junio de 2026, definiendo los montos que percibirán los trabajadores que se desempeñan en los supermercados y grandes superficies comerciales de todo el país.

El entendimiento pactado entre el sindicato y los representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), contempla una suba del 5% trimestral. Este incremento se aplica de manera escalonada en tres tramos acumulativos: un 2% a partir de abril, un 1,5% en mayo y un 1,5% final en el mes de junio.

Además del porcentaje de actualización sobre los básicos de convenio, el acuerdo incorpora el pago de un bono extraordinario de $20.000 para todas las categorías del sector, sin distinción de tareas. Asimismo, las partes ratificaron la continuidad de las sumas no remunerativas que se venían percibiendo del período paritario anterior, las cuales representan un total fijo de $100.000 para cada trabajador.

Cuánto gana un empleado de comercio

En cuanto a los haberes correspondientes al mes de abril, los cuales se liquidarán de forma efectiva en los primeros días de mayo, los salarios básicos muestran una actualización que impacta de forma directa en las seis categorías que componen el escalafón mercantil. Para el análisis de los ingresos, se toma como referencia la escala “A” de cada segmento, aunque es necesario mencionar que existen otras subcategorías con variaciones salariales según la especificidad de la tarea o la jerarquía.

Dentro de la estructura de ingresos, los trabajadores de menor salario son los que pertenecen a la categoría de Maestranza, a la cual pertencen por ejemplo los repositores de supermercado. Para el personal de Maestranza A, el total a percibir en abril se ubica en $1.198.911. Este monto totaliza el sueldo básico actualizado, la suma no remunerativa de $100.000 que continúa vigente y el bono extraordinario de $20.000 acordado para este mes.

Por su parte, un empleado encuadrado en la categoría Administrativo percibirá durante el mes de abril un total de $1.210.613. En esta línea, los trabajadores que se desempeñan en las líneas de cajas de los supermercados y comercios, bajo la denominación de Cajeros, cobrarán un monto final de $1.214.513.

La categoría de Auxiliar, que comprende tareas de soporte en distintas áreas del establecimiento comercial, tiene asignado para el mes de abril un ingreso total de $1.214.513. En tanto, para aquellos que revisten la categoría de Auxiliar Especializado, el haber mensual se sitúa en $1.223.879, siendo esta una de las escalas más altas dentro de los niveles iniciales de la actividad.

Finalmente, el personal dedicado a la atención al público y ventas, agrupado en la categoría Vendedor, percibirá en abril un total de $1.214.513. Todos estos valores corresponden a la jornada laboral completa y no incluyen adicionales por antigüedad ni otros ítems específicos que pueden variar según la situación particular de cada empleado o los acuerdos regionales, como es el caso de la zona desfavorable.

Acuerdo de alto alcance

El esquema salarial diseñado para este trimestre busca otorgar previsibilidad a los ingresos de aproximadamente 1.200.000 trabajadores. El convenio incluye una cláusula de revisión permanente que permite a las partes analizar la evolución de los precios y el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los empleados mercantiles.

Los cajeros de supermercados llegarán a cobrar $1.249.646 en junio (Adobe Stock)
Los cajeros de supermercados llegarán a cobrar $1.249.646 en junio (Adobe Stock)

De esta manera, los sueldos que se cobrarán en mayo reflejan el primer tramo del aumento del 2% correspondiente a abril, sumado a los adicionales no remunerativos y el bono especial. Para los meses subsiguientes de mayo y junio, se aplicarán los incrementos restantes del 1,5% en cada periodo, manteniendo la base de cálculo sobre los salarios vigentes al cierre del ciclo anterior. Así, un empleado de la categoría Maestranza, por ejemplo, pasará a cobrar $1.126.248 en mayo y $1.233.585 en junio.

El acuerdo tiene vigencia en todo el territorio nacional, garantizando un piso salarial unificado para la actividad.

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