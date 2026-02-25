Steam regala uno de sus juegos por tiempo muy limitado y así puedes reclamarlo

Steam ofrece de forma gratuita y por tiempo muy limitado el juego Age of Water. Para obtenerlo sin costo, solo es necesario ingresar a la plataforma, buscar el título y añadirlo a la biblioteca antes de que finalice la promoción.
De qué trata el juego gratis de Steam
Age of Water, el juego gratuito de Steam por tiempo limitado, es una aventura en línea ambientada en una Tierra posapocalíptica cubierta por agua.
Los jugadores pueden atravesar tormentas, combatir, comerciar, capturar embarcaciones, construir sus propios barcos, extraer recursos del fondo del océano y descubrir los secretos que esconde el universo de Age of Water.
Cómo descargar Age of Water gratis en Steam
El paso a paso para descargar Age of Water gratis en Steam es el siguiente:
- Accede a tu cuenta de Steam desde la aplicación o el sitio web oficial.
- Utiliza el buscador para localizar Age of Water.
- Ingresa a la página del juego y selecciona la opción Añadir a la biblioteca.
- Una vez agregado, podrás descargarlo e instalarlo desde la sección Biblioteca de tu cuenta, sin costo durante el período de la promoción.
Antes de descargar Age of Water, verifica que tu computadora cumpla con los siguientes requisitos:
Mínimos:
- Procesador y sistema operativo de 64 bits
- Windows 10 (64 bits)
- Procesador: Intel Core i3 560 a 3.3 GHz o superior, o AMD Phenom II X4 945 a 3.0 GHz o superior
- 8 GB de RAM
- Tarjeta gráfica: Nvidia GeForce 960 2GB o superior, o AMD Radeon R7 370 2GB o superior
- Conexión a Internet de banda ancha
- 15 GB de espacio libre en el disco
Recomendados:
- Procesador y sistema operativo de 64 bits
- Windows 10 (64 bits)
- Procesador: Intel i5-2500K a 3.3 GHz o superior, o AMD FX-8120 a 3.1 GHz o superior
- 16 GB de RAM
- Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB o superior, o AMD Radeon RX 580 4GB o superior
- Conexión a Internet de banda ancha
- 15 GB de espacio libre en el disco
Qué otros juegos gratis hay en Steam
Algunos de los juegos gratis de Steam son:
- Russian Fishing 4
- World of Tanks Blitz
- World of Tanks
- Path of Exile
- SCP: Secret Laboratory
- Once Human
- World of Warships
- Goose Goose Duck
- The First Descendant
- STALCRAFT: X
- Umamusume: Pretty Derby
- Magic: The Gathering Arena
- Eternal Return
- Blue Archive
- Shadowverse: Worlds Beyond
- Team Fortress 2
- Wuthering Waves
- Bongo Cat
- Brawlhalla
- eFootball
- Aimlabs
- Yu-Gi-Oh! Master Duel
- VRChat
- Heartopia
- Where Winds Meet
- The Sims 4
- Marvel Rivals
- War Thunder
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X
- Warframe
- NARAKA: BLADEPOINT
- Delta Force
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- PUBG: BATTLEGROUNDS
- Apex Legends
- Overwatch
- IdleOn – The Idle RPG
- War of Dots
- RISK: Global Domination
- STAR WARS: The Old Republic
- Age of Empires III: Definitive Edition
- Persona5: The Phantom X
- My Singing Monsters
- DDNet
- Fishing Planet
- Revolution Idle
- DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA
- Reverse: 1999
- Idle Slayer
- Strinova
- Pixel Gun 3D: PC Edition
- Infinity Nikki
- ONE PIECE Bounty Rush
- Torchlight: Infinite
- Combat Master: Season 5
- Asphalt Legends
- VPet
En qué otro sitio encontrar juegos gratis
Otra opción para encontrar juegos gratuitos es la Epic Games Store, donde los usuarios pueden acceder cada semana a nuevos títulos sin costo.
Solo es necesario crear una cuenta, ingresar a la plataforma y reclamar los juegos disponibles dentro del período promocional para agregarlos de forma permanente a la biblioteca personal.
Algunos juegos gratis en Epic Games son:
- Nobody Wants to Die
- Trenches
- Retired Steel
- Starmasons
- Game of Thrones Winter is Coming
- Seven Knights Re:BIRTH
- Shroom Bound
- Spray N’ Pray
- Dead Rails
- Neon Express
- BULLET YEETERS
- Gunnies
- Hellmaster: The Legend of Dante
- Accordion Solitaire
- Hunter’s Arena: Revolution
- Eternal League
- Deal With The Devil Chapter 2 - From Tuonela to Hell
- BloodLoop
- QUBIT
- Shadowverse: Worlds Beyond
- Project Origin