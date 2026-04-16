Economía

Ingresos Brutos en CABA: cuáles son los 22 trabajos independientes que dejarán de pagar el impuesto

El gobierno de CABA anunció ayer un nuevo esquema de exenciones y descuentos en el tributo para trabajadores independientes del Régimen Simplificado. El beneficio alcanza a más de 140.000 monotributistas de la Ciudad

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Varios barberos trabajan en una peluquería con decoración clásica; uno corta el pelo de un hombre con barba, y otro barbero conversa con una persona de cabello corto.
Barberos, una de las categorías alcanzadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad de Buenos Aires anunció ayer una bonificación automática en el impuesto sobre los Ingresos Brutos destinada a más de 140.000 contribuyentes del monotributo que desarrollan actividades de servicios.

La nueva estructura, aprobada por la Legislatura porteña a iniciativa del jefe de Gobierno Jorge Macri, busca reducir la carga fiscal para trabajadores independientes y estimular la formalización en el sector.

La medida, que comenzó a reflejarse en la liquidación impositiva mensual, estableció una exención total —bonificación del 100%— en las categorías A, B y C del Régimen Simplificado, lo que permitió que unas 35.000 personas quedaran liberadas del pago de impuesto.

En tanto, la regulación incluyó una fuerte reducción —bonificación del 75%— para quienes integran las categorías D a H, alcanzando a cerca de 12.000 contribuyentes. En total, aproximadamente 47.000 personas recibieron de forma inmediata el beneficio completo o parcial, puesto que cumplían con las condiciones de no registrar deudas y estar inscriptos en servicios, de acuerdo con la información oficial difundida por la AGIP.

AGIP
La AGIP aplicó bonificaciones automáticas en el impuesto para trabajadores independientes

Este esquema de alivio fiscal impacta directamente sobre oficios no profesionales. La segmentación por actividades permitió focalizar la bonificación en el sector servicios dentro del Régimen Simplificado, limitando el alcance a quienes presentan ingresos provenientes casi exclusivamente de su labor individual en la Ciudad de Buenos Aires.

Según el gobierno porteño, estos son los 22 servicios no profesionales que no pagarán Ingresos Brutos:

  1. Servicios técnicos
  2. Fotógrafos
  3. Peluqueros
  4. Diseñadores sin título de grado
  5. Barberos
  6. Editores
  7. Mecánicos
  8. Camarógrafos
  9. Personal trainers
  10. Guionistas
  11. Esteticistas
  12. Masajistas
  13. Carpinteros
  14. Herreros
  15. Sastres
  16. Zapateros
  17. Pintores
  18. Artesanos
  19. Joyeros
  20. Jardineros
  21. Cerrajeros
  22. Quienes trabajan por cuenta propia o bajo contratación.

Implementación automática

Uno de los elementos centrales del esquema fue su aplicación automática: la AGIP dispuso que los contribuyentes no realizaran trámites adicionales. El sistema incorporó la bonificación directamente en la liquidación del impuesto, siempre que la actividad declarada correspondiera a servicios y que no existieran deudas en el tributo.

La medida permitió que unos 47.000 contribuyentes recibieran el beneficio de inmediato. El resto, aproximadamente 93.000 personas, no accedieron de forma automática debido a deudas pendientes con el fisco local, según detalló la AGIP.

Para estos casos, la administración porteña habilitó un régimen especial de regularización. La moratoria, con plazo de adhesión hasta el 30 de abril, ofreció la posibilidad de organizar los pagos en cuotas y obtener descuentos sobre intereses y multas. La regularización de la situación fiscal se estableció como condición indispensable para incorporarse al esquema de bonificaciones.

AGIP
Más de 35.000 contribuyentes quedaron exentos del pago tras la implementación de la medida

La AGIP automatizó la integración al beneficio: al saldar la deuda, el contribuyente quedó incluido sin gestiones adicionales, obteniendo la bonificación según su categoría tributaria.

Impacto concreto en los ingresos

El diseño segmentado del alivio fiscal provocó un impacto diferenciado según la categoría tributaria. En los estratos más bajos, la exención total generó un incremento inmediato en los ingresos netos de los contribuyentes. En las categorías superiores, la reducción del 75% en el tributo significó una rebaja notoria en la carga fiscal aplicable a la facturación mensual.

La estructura de bonificaciones y la actualización de la base de datos promovieron la simplificación administrativa, al eliminarse cualquier requerimiento de gestiones presenciales o digitales. Esto permitió, según la AGIP, reducir plazos y facilitar considerablemente el cumplimiento de obligaciones tributarias para el universo de trabajadores independientes incluidos bajo el Régimen Simplificado.

La política de alivio formó parte de un paquete más amplio de iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aprobadas por la Legislatura de la Ciudad, todas orientadas a reducir la presión fiscal sobre quienes desarrollan actividades por cuenta propia en la capital argentina.

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