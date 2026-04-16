100 millones de dólares y Ryan Reynolds: la historia detrás de la remodelación del estadio más antiguo del planeta

La nueva grada Kop tendrá capacidad para 7.750 personas y reemplazará la estructura demolida en 2023, impulsando la modernización del estadio (REUTERS)

Wrexham AFC, el club galés que es propiedad de Ryan Reynolds, anunció una inversión de 100 millones de dólares destinada a renovar por completo el Racecourse Ground. La obra busca dotar al club de instalaciones propias de la Premier League, apoyando el rápido crecimiento deportivo y comercial de la institución.

El proyecto contempla la construcción de una nueva grada Kop, con capacidad para 7750 espectadores, que sustituirá a la antigua estructura demolida en 2023. Según el medio especializado en arquitectura deportiva Mega Stadiums UK, el costo total podría alcanzar los USD 100 millones, lo que representa una de las inversiones más grandes en infraestructura para un club del ascenso inglés.

El Racecourse Ground, inaugurado en 1864, es el estadio más antiguo del mundo que aún recibe partidos internacionales de fútbol.

La directiva de Wrexham, encabezada por Reynolds y McElhenney, sostiene que la modernización del estadio es clave para consolidar el ascenso deportivo y garantizar la viabilidad económica a largo plazo. Mega Stadiums UK detalló: “Es una inversión muy sustancial para un club del Championship”. El contexto financiero actual de Wrexham, fortalecido por nuevos patrocinios y la llegada de público internacional como consecuencia de la serie documental Welcome to Wrexham, facilita afrontar este desafío y atraer patrocinadores adicionales.

El respaldo financiero incluye USD 20 millones concedidos por el gobierno galés. La autoridad local de Wrexham explicó que este aporte busca preservar “la cultura y el patrimonio únicos del Racecourse para las próximas generaciones”, subrayando el papel del estadio en la comunidad.

Una apuesta por la Premier League

Ryan Reynolds y Rob McElhenney van por una apuesta ambiciosa del crecimiento deportivo y comunitario (AP Photo/Jon Super, Archivo)

Los dueños aspiran a transformar al Wrexham en un club sostenible y competitivo en la élite inglesa. El equipo se encuentra actualmente en la séptima posición del Championship, igualado en puntos con el Southampton, pero fuera de los puestos de play-off por diferencia de goles. El objetivo es conseguir el ascenso a la Premier League en las próximas temporadas, consolidando el salto desde el fútbol semiprofesional iniciado con la llegada de Reynolds y McElhenney, de acuerdo con lo señalado por FourFourTwo.

La nueva grada Kop es parte central del plan: una vez finalizada, el estadio podrá albergar a más de 18 mil aficionados, elevando el estándar de las instalaciones y generando ingresos adicionales por taquilla y eventos. El estudio internacional de arquitectura deportiva Populous, responsable del diseño de recintos como el Tottenham Hotspur Stadium, fue seleccionado para liderar el proyecto arquitectónico, lo que garantiza un diseño contemporáneo y funcional adaptado a las exigencias de la Premier League.

Fuentes del club indicaron que la fecha estimada para la finalización de las obras es para mediados de 2027. Si el ascenso se logra antes de esa fecha, el equipo jugaría en la máxima categoría inglesa con un estadio todavía en proceso de remodelación, aunque la directiva confía en que los ingresos derivados de la Premier League permitirán terminar la obra conforme a lo planificado.

Financiación, impacto local y la huella de Welcome to Wrexham

El éxito de la serie documental Welcome to Wrexham ha multiplicado la visibilidad del club en mercados internacionales, facilitando la llegada de nuevos patrocinadores y el interés de fondos de inversión como Apollo Sports Capital. Esta combinación de ingresos extraordinarios y apoyo institucional permite que Wrexham afronte el proyecto sin comprometer su equilibrio financiero.

La remodelación busca que Wrexham se consolide como club competitivo en el fútbol inglés (REUTERS)

El gobierno galés ha fundamentado el apoyo económico señalando que el Racecourse Ground es un símbolo cultural y un motor económico regional. El ayuntamiento de Wrexham destacó que el estadio “preserva la cultura y el patrimonio únicos del Racecourse para las próximas generaciones”, haciendo énfasis en su función como espacio de encuentro y desarrollo comunitario.

Además del impacto en la economía local, la remodelación apunta a atraer grandes eventos internacionales y fortalecer la candidatura de Gales como sede de competiciones europeas. El nuevo estadio permitirá cumplir con los requisitos de la UEFA y la Premier League, abriendo la puerta a nuevas oportunidades para el club y la ciudad.

El futuro de Wrexham: ambición, infraestructura y comunidad

La apuesta de Ryan Reynolds y Rob McElhenney por Wrexham supera lo deportivo. La inversión de casi USD 100 millones en el Racecourse Ground ilustra una transformación profunda: buscan que el club compita con instituciones históricas del fútbol inglés e impacte en el desarrollo local.

El proyecto de renovación, en palabras de Mega Stadiums UK, representa “una inversión muy sustancial para un club del Championship”. La directiva sostiene que el crecimiento sostenido y el apoyo de la comunidad justifican el esfuerzo. La culminación de la nueva grada Kop acompañará la historia del club y permitirá consolidar la presencia de Wrexham en el fútbol británico.

Mientras el equipo dirigido por Phil Parkinson persigue el ascenso, la ciudad y sus aficionados esperan la modernización del Racecourse Ground. El destino de Wrexham se apoya en sus tradiciones y la visión empresarial de sus propietarios, con la meta de alcanzar la Premier League.