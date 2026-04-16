Ecuador aprobó una ley que obliga a incorporar educación financiera desde la escuela hasta la universidad

Keyla Vera (I) y Ariana Rodriguez haciendo cuentas en una tarea de matemática. REUTERS/Santiago Arcos/ARCHIVO

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una nueva Ley Orgánica de Educación Financiera que establece, por primera vez, la incorporación obligatoria de contenidos de formación financiera en todos los niveles del sistema educativo, desde la educación inicial hasta la educación superior. La normativa, que obtuvo 88 votos afirmativos en el Pleno, configura un marco legal que institucionaliza la enseñanza de habilidades económicas como parte estructural del sistema educativo nacional.

De acuerdo con el texto aprobado, la educación financiera se integrará de manera progresiva y transversal en el Sistema Nacional de Educación, el Sistema de Educación Superior, el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y los procesos de etnoeducación. La ley también contempla su aplicación en programas de educación no formal dirigidos a personas con escolaridad inconclusa, incluyendo jóvenes, adultos y adultos mayores.

La normativa define la educación financiera como un proceso integral orientado a que la ciudadanía adquiera conocimientos, habilidades y valores para gestionar sus recursos de manera responsable, tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y prevenir fraudes. Este enfoque busca, según el texto legal, fortalecer el bienestar financiero de la población y contribuir a la estabilidad del sistema económico nacional.

Una maestra y sus estudiantes en una escuela de Guayaquil en Ecuador. (Foto: Jorge Guzmán/ El Universo).

Entre los principales contenidos que deberán incorporarse en los programas educativos se encuentran el uso adecuado del dinero, el manejo responsable del crédito, la identificación de riesgos financieros y la prevención de estafas. Asimismo, la ley dispone la inclusión de módulos específicos sobre seguridad digital, que abordan la identificación y prevención de fraudes electrónicos, el uso seguro de plataformas digitales y aplicaciones móviles, así como la protección de datos personales en entornos financieros.

El texto aprobado establece que la formación financiera deberá basarse en principios de transversalidad, calidad, eficiencia, objetividad, oportunidad e interculturalidad. Además, incorpora enfoques de género, ciclo de vida, pertinencia territorial y respeto a las cosmovisiones de pueblos y nacionalidades, lo que implica que los contenidos deberán adaptarse a las características sociales, culturales y económicas de las distintas poblaciones del país.

La ley asigna responsabilidades específicas a la Autoridad Educativa Nacional y al ente rector de la política financiera y monetaria, que deberán diseñar e implementar una estrategia nacional de educación financiera. Esta estrategia incluirá el desarrollo de contenidos prácticos, metodologías pedagógicas adecuadas y mecanismos de evaluación con indicadores de impacto que permitan medir los resultados de la política pública.

La educación financiera deberá impartirse en todos los niveles de educación. (Senescyt)

En el ámbito educativo formal, la normativa dispone la capacitación continua de docentes como condición para la implementación efectiva de los contenidos. También establece la coordinación interinstitucional entre entidades públicas y privadas para el desarrollo de materiales educativos, así como la participación de instituciones financieras, tanto del sector público como del privado y de la economía popular y solidaria, en el fortalecimiento de los procesos de formación.

En cuanto a la educación no formal, la ley obliga a la implementación de programas de formación financiera dirigidos a grupos de atención prioritaria, poblaciones rurales, emprendedores, migrantes y beneficiarios de programas sociales. Estos programas deberán ejecutarse al menos una vez al año, no podrán tener fines comerciales y deberán regirse por principios de transparencia y protección al consumidor.

La normativa también incorpora de manera expresa la educación sobre riesgos asociados a tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial, como parte de los contenidos obligatorios. Este componente busca preparar a la población para identificar amenazas en entornos digitales y tomar decisiones informadas frente a nuevas herramientas tecnológicas aplicadas al ámbito financiero.

La ley busca que las personas puedan gestionar mejor sus recursos. Pixabay

Además, la ley introduce reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y al Código Orgánico Monetario y Financiero, con el objetivo de integrar la educación financiera como un eje del desarrollo de capacidades productivas, el emprendimiento y la inclusión económica.

En relación con su implementación, el texto legal establece que el Ejecutivo deberá expedir el reglamento correspondiente en un plazo de 90 días. Asimismo, dispone la evaluación periódica de la política pública de inclusión financiera, con revisiones cada tres años, con el fin de ajustar y fortalecer su alcance y efectividad en función de los resultados obtenidos.