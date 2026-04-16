Quién es el jefe del ejército de Pakistán, figura central en la mediación entre Estados Unidos e Irán

El Jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, Asim Munir, desciende las escaleras de un avión, rodeado de personal militar. (APNews)

Un vídeo de 15 segundos ha vuelto a poner al poderoso jefe del ejército de Pakistán en el centro de atención mundial.

El vídeo, publicado por el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, muestra al mariscal de campo Asim Munir descendiendo de un avión con uniforme militar y recibiendo un abrazo fraternal. El funcionario pakistaní viajó al epicentro del conflicto para intentar apaciguar las tensiones y propiciar una segunda ronda de negociaciones entre Teherán y Washington.

Pakistán ha actuado como principal mediador entre Irán y Estados Unidos, y gran parte de la atención se ha centrado en el primer ministro Shehbaz Sharif y el ministro de Asuntos Exteriores Ishaq Dar, en parte porque han estado publicando mensajes en Twitter y comunicados de prensa sobre sus gestiones. Pero otra figura también ha sido clave en el proceso: el jefe del ejército.

Aquí hay algunas cosas que debes saber sobre su papel:

Detrás de escena, pero un jugador clave

Desde que Pakistán anunció hace unas semanas que estaba mediando entre Irán y Estados Unidos, Sharif ha encomendado a Munir la tarea de mantener contactos discretos con líderes políticos y militares estadounidenses e iraníes en un esfuerzo por reducir la escalada de la creciente crisis regional, según funcionarios paquistaníes.

Más allá de las imágenes difundidas públicamente, no se han dado a conocer detalles específicos sobre las actividades del jefe del ejército ni con quién se ha reunido. Sin embargo, los esfuerzos iniciales parecen haber surtido efecto, ya que Pakistán logró convencer a delegaciones estadounidenses e iraníes para que celebraran conversaciones cara a cara, algo poco común, en Islamabad la semana pasada.

El Jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, General Asim Munir, es recibido en Irán para conversaciones clave sobre cooperación en defensa y estabilidad regional. (APNews)

Las conversaciones no dieron como resultado un acuerdo formal, pero el canal de comunicación se ha mantenido abierto y se considera que Munir desempeñó un papel de apoyo fundamental, según los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios de comunicación.

Apenas unos días después de que concluyera la primera ronda de conversaciones, Pakistán siguió intentando contactar con las partes, y ambas acordaron explorar la posibilidad de una segunda ronda. Para convencer a Irán, Munir viajó a Teherán el miércoles.

“Encantado de dar la bienvenida al mariscal de campo Munir a Irán”, publicó Araghchi en su cuenta de X junto al vídeo que mostraba al jefe del ejército paquistaní.

Según Charles Lyons-Jones, investigador del Instituto Lowy, Sharif y Dar, el ministro de Asuntos Exteriores, “pueden parecer figuras destacadas en las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, pero no nos engañemos, Asim Munir es quien toma las decisiones”.

El jefe militar más poderoso de Pakistán

Munir, una figura prominente dentro y fuera de Pakistán, se convirtió en diciembre en la persona militar más poderosa del país cuando el gobierno lo nombró jefe del Estado Mayor del Ejército y de las Fuerzas de Defensa. Meses antes, había sido ascendido a mariscal de campo, siendo el segundo oficial militar en la historia del país en ostentar dicho título.

“El mariscal de campo Munir es, sin duda, el líder pakistaní más poderoso desde Pervez Musharraf, lo que le otorga autoridad absoluta sobre los nombramientos militares, la toma de decisiones del gobierno civil y el extenso imperio empresarial del ejército”, dijo Lyons-Jones.

El jefe del ejército de Pakistán se reúne con un funcionario iraní mientras asume un rol mediador entre Irán y Estados Unidos para reducir tensiones regionales. (APNews)

Nacido en 1968 en el seno de una familia de clase media baja, Munir creció en Rawalpindi y se unió al ejército en 1986 en la Cachemira administrada por Pakistán, una región en disputa reclamada tanto por Pakistán como por India. Prestó servicio en diversas partes del país y pasó un tiempo en Arabia Saudita como coronel, en el marco de un acuerdo de larga data por el cual las fuerzas pakistaníes ayudan a entrenar a las tropas saudíes. Según sus compañeros, aprendió árabe y se familiarizó con la cultura y la política regionales.

Posteriormente, Munir ocupó varios puestos de alto rango y es el único jefe del ejército que ha dirigido tanto la Inteligencia Militar como la Inteligencia Inter-Servicios (ISI), la principal agencia de inteligencia del país.

Captar la atención de Trump

El presidente estadounidense Donald Trump ha calificado a Munir como “mi mariscal de campo favorito”, subrayando la importancia que le otorga.

“La relación que Munir forjó con Trump ha convertido a Pakistán en un país excepcionalmente idóneo para mediar en las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán”, declaró Lyons-Jones. “De hecho, es el único país de la región que mantiene estrechos lazos con Irán, las naciones del Golfo y Estados Unidos”.

Munir desempeñó un papel destacado en el conflicto de cuatro días entre India y Pakistán el año pasado, que provocó la amenaza de una confrontación nuclear, antes de que Trump anunciara que había ayudado a facilitar un alto el fuego. Según sus allegados, Munir jugó un papel fundamental en la configuración de las respuestas de Pakistán a las crisis regionales.

Cuando Irán llevó a cabo ataques en la provincia suroccidental paquistaní de Baluchistán a principios de este año, dirigidos contra lo que describió como posiciones rebeldes, los funcionarios afirman que Munir apoyó una respuesta planificada que incluyó ataques de represalia de Pakistán contra escondites de militantes al otro lado de la frontera.

El ministro de Finanzas de Pakistán, Ishaq Dar, gesticula mientras conversa con el senador estadounidense JD Vance en una reunión para fortalecer los lazos bilaterales. (APNews)

De manera similar, tras los ataques indios dentro de Pakistán el año pasado, luego de un ataque contra turistas en la Cachemira administrada por India, Munir colaboró ​​con altos mandos militares en la respuesta de Pakistán, según Syed Mohammad Ali, amigo de Munir. Funcionarios paquistaníes dijeron que incluyeron el uso coordinado de fuerza aérea, misiles y drones.

Adoptó un enfoque similar en la frontera con Afganistán, donde ambos países se enfrentaron por el apoyo a grupos militantes que atacaban a Pakistán.

Un hombre que asume tareas difíciles

Quienes conocen a Munir lo consideran una persona a la que le gustan los retos. También se le respeta por su conocimiento del Corán, y se le conoce como “hafiz”, es decir, alguien que ha memorizado el libro sagrado.

“Comprende el islam, comprende el Corán y cree en sus enseñanzas”, dijo Ali. “Sus ideas son muy claras: hace lo que otros temen hacer”. Ali describió a Munir como una persona que toma decisiones con mucha reflexión. “Piensa mucho antes de decidir, y una vez que lo hace, se entrega por completo, dejando el resultado en manos de Dios”.

Sus allegados afirmaron que la visita de Munir a Teherán también refleja la confianza que los líderes iraníes depositan en él, y señalaron que altos funcionarios iraníes, que operan bajo una mayor preocupación por la seguridad tras los ataques estadounidenses e israelíes, salieron a recibirlo a pesar del riesgo de revelar su ubicación.

(con información de AP)