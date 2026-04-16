Crimen y Justicia

Cayó “Iara”, una joven que lideraba una banda que robaba camionetas de alta gama en La Matanza

La acusada tiene 23 años. Cinco de sus cómplices también fueron detenidos. Les secuestraron tres vehículos y celulares

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Cayó “Iara”, una joven que lideraba una banda que robaba camionetas de alta gama en La Matanza

Una investigación del Departamento de Casos Especiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires permitió la detención de Iara Soledad Alem, una joven de 23 años acusada de liderar una banda de ladrones dedicada el robo de camionetas de alta gama en el partido de La Matanza. Cinco de sus presuntos cómplices también fueron detenidos.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que la investigación comenzó después de que un hombre de 52 denunciara que el pasado 24 de febrero fue víctima del robo de su camioneta. Según le dijo a la Policía, se detuvo en la calle Las Heras al 1331, en la localidad matancera de Lomas del Millón, para realizar algunas compras. En ese momento, fue interceptado por cuatro personas armadas que se movilizaban en dos motocicletas, quienes lo despojaron del vehículo y se dieron a la fuga.

Fue en ese momento que el Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº11 del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo de la fiscal Evangelina Laura Sánchez, solicitó la intervención del Departamento de Casos Especiales para avanzar en la investigación.

Dos oficiales de policía, una de frente y uno de espaldas, junto a tres personas con rostros borrosos, dos mujeres y un hombre, contra una pared blanca
Oficiales de policía detienen a "Iara", líder de una banda dedicada al robo de camionetas de alta gama en La Matanza, junto a otros presuntos implicados durante una operación.

Mediante el análisis de imágenes de cámaras de seguridad y tareas de inteligencia, los investigadores lograron identificar a una mujer con el alias de “Iara”, señalada como integrante de una organización criminal dedicada al robo de vehículos de alta gama. Según las fuentes consultadas por este medio, el grupo sustraía los automóviles en el partido de La Matanza y luego adulteraba su documentación y numeración para ocultarlos en cocheras clandestinas.

Fue así que los detectives lograron establecer dos domicilios vinculados a la sospechosa, lo que permitió solicitar a la Justicia distintas órdenes de allanamiento y de detención.

El operativo se realizó ayer en una vivienda ubicada en la calle Simón Pérez al 5549, en la localidad de González Catán, donde fue detenida Alem. En el mismo procedimiento, fueron arrestados Tania Juana López, de 23 años, Edgardo José Gerez, de 55, Carlos Julián Ibañez, de 27, Patricio Alejandro Romero, de 20, y Pamela Natalia Montenegro, de 40.

Durante el allanamiento, la policía secuestró tres vehículos con pedido de secuestro activo y numeración adulterada: una camioneta Volkswagen Amarok —con pedido de secuestro del 16 de febrero por robo en Quilmes—, un Renault Clio —denunciado el 5 de marzo por hurto agravado en Morón—, y un Toyota Corolla —con pedido de secuestro del 26 de enero de 2001 por robo automotor, radicado en el Departamento Judicial de Zárate-Campana. Además, se incautaron llaves de ignición, documentación vehicular de valor para la causa y teléfonos celulares.

Una oficial de policía y una persona con el rostro pixelado de pie frente a un banner negro del "Departamento Casos Especiales" y una mesa cubierta con lino blanco
Una oficial del Departamento de Casos Especiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y una persona detenida posan frente a un banner identificatorio del organismo en una presentación oficial.

De acuerdo con las fuentes, la organización se dedicaba a sustraer vehículos de alta gama en la zona para luego adulterar y ocultar los rodados, y así facilitar su posterior venta o utilización con la numeración adulterada. La investigación continúa para determinar el alcance total de la organización y su posible vínculo con otros hechos similares en la región.

Los sospechosos fueron imputados por robo y encubrimiento agravado.

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