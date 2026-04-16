Caso Moisés: impulsan indulto para joven que mató a su padre tras abusos y familiares se reunieron con Orsi

Moisés Martínez, en la audiencia en la que lo condenaron a 12 años de cárcel (Captura Telemundo/Canal 12)

El joven Moisés Martínez, de 28 años, fue condenado a 12 años de prisión por haber asesinado a su padre al disparar al menos 15 veces. Lo había hecho porque quería hacer justicia por una vida marcada por los abusos y la tortura. La familia del condenado quería que él evitara la cárcel a través de la figura del “perdón legal”, pero esto no le fue concedido.

La sentencia generó cuestionamientos de parte de organizaciones sociales, legisladores impulsaron el indulto del condenado al tiempo que la familia se reunió este miércoles con el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Fueron los diputados del Partido Colorado Andrés Ojeda y Elianne Castro y el de Cabildo Abierto Álvaro Perrone los que propusieron el indulto. Según informó El Observador, los legisladores enviaron una nota a la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, para que analice la posibilidad de aplicar el artículo 85 de la Constitución de la República, que en su numeral 14 establece que a la Asamblea General le compete, entre otras cosas, “conceder indultos por dos tercios de votos del total de componentes”.

Moisés Martínez, tras escuchar que fue condenado a 12 años de cárcel; de fondo, su familia llora (APU)

En la carta dirigida a Cosse, piden que se analice si existen antecedentes de la aplicación de este artículo y de ese numeral en particular.

Los legisladores fundamentan que el caso Moisés “presenta aristas de una sensibilidad humana excepcional” y señalan que en el juicio se probó que “fueron víctimas de una historia prolongada de violencia intrafamiliar y de abusos sexuales sistemáticos”. Explican que el indulto está pensado como una “herramienta para evitar que la pena se convierta en una ‘mortificación’ adicional para una víctima de abuso crónica que presenta un cuadro de estrés postraumático complejo”.

El presidente Orsi recibió este miércoles en la casa de gobierno a Sara Martínez y Ana Pereira, dos hermanas de Moisés. Según consignó ese medio uruguayo, la primera dijo en una rueda de prensa que el encuentro surgió por el nexo de Andrea Tuana, de la organización El Paso, que ofició de nexo.

Sara Martínez y Mercedes Pereira, la hermana y madre de Moisés, para quien piden el perdón (Captura Subrayado/Canal 10)

“Él lo que hizo fue recibirnos, escucharnos. Claramente ya está al tanto de la situación. Pero acá hay algo claro: él también, como presidente, tiene que respetar la separación de poderes y ahora esperar como hablábamos a lo que se defina por el Tribunal de Apelaciones”, dijo Martínez en una rueda de prensa.

Respecto a la posibilidad del indulto, Sara Martínez dijo que “no son los tiempos correctos” para hacer este planteo. “Me parece que el indulto se aplica una vez que hay resolución final. Y ahora nosotros tenemos que esperar por la apelación, que todavía no se presentó, pero estamos en camino a eso”, comentó.

En la noche del miércoles, el presidente Orsi también habló sobre este encuentro. “Me hicieron el relato de una historia tremenda, terrible, que duró años y que termina de manera trágica. No puedo decir otra cosa que una empatía que se genera con esa gente que ha sufrido tanto”, señaló el mandatario en una rueda de prensa.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

“En la reunión quedó claro que en Uruguay existe la separación de poderes, que creemos en la Justicia, que creemos en el Ministerio Público [la Fiscalía] y que esperaremos con atención y expectativa las próximas decisiones que tomen a nivel de tribunal o a los otros niveles que se puedan tomar. También quedó claro que el Poder Ejecutivo no tiene potestades, como sí existen en otros países, de revertir esa situación”, agregó Orsi.

El mandatario reiteró que acompaña “desde la empatía” a la familia.

Respecto a la propuesta del indulto, Orsi señaló que el Parlamento tiene esa potestad pero la consideró “poco común”. Aclaró que ese camino se debe recorrer “después de que haya un fallo definitivo” y llamó a ser “cuidadoso”.