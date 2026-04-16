Economía

En los últimos dos años se perdieron más de 300.000 empleos registrados

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei el trabajo asalariado presenta un retroceso marcado al mismo tiempo crece el monotributo

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Una larga fila de personas se extiende por una acera frente a edificios comerciales con persianas bajadas; muchos están de pie, algunos sostienen documentos
El trabajo independiente presentó una variación positiva del 0,1% en enero (La Capital de Mar del Plata)

El empleo asalariado registrado mostró un retroceso del 0,1% mensual en enero y de 1,2% en relación a igual mes del año previo. De este modo, en los últimos dos años se registró la pérdida de 304.322 puestos de trabajo en este segmento, tanto en el sector privado, el público y en el empleo en casas particulares. Si se añade la creación de puestos de trabajo independiente, el saldo neto continúa siendo negativo en 141.035.

Así surge de datos de la Secretaría de Trabajo en base al SIPA, que señaló que la disminución del empleo durante el primer mes de 2026 se explicó por el desempeño del sector público asalariado (-0,1%) ya que el sector privado se mantuvo estable, mientras que el trabajo en casas particulares aumentó 0,2%.

El trabajo independiente presentó una variación positiva del 0,1% respecto al mes anterior. Este fue impulsado por el monotributo, que se expandió 0,4%.

Por el contrario, las categorías de monotributo social y autónomos registraron caídas (-1,4% y -0,3% respectivamente).

Gráfico de barras azules que muestra la variación porcentual mensual del trabajo registrado de febrero de 2025 a enero de 2026, con valores entre -0.2% y 0.1%
Evolución del trabajo registrado (Secretaría de Trabajo)

En comparación con enero de 2025, el empleo en el sector privado registró una caída del 1,5%, equivalente a 94,2 mil puestos menos, mientras que el empleo público se redujo un 0,9% (29,4 mil trabajadores). En el trabajo en casas particulares, la baja fue más leve: 0,3%, lo que representa 1,2 mil personas menos.

En contraste, el conjunto del trabajo independiente evidenció un crecimiento del 3,1%, que se traduce en la incorporación de 85,8 mil personas.

“Al interior de este grupo, existieron dinámicas diferenciadas: la cantidad de aportantes al monotributo aumentó un 4,5% (93,7 mil personas más), mientras que la cantidad de monotributistas sociales se redujo un 0,9% (2,3 mil personas menos) y la de autónomos cayó un 1,4% (5,6 mil personas menos)”, detalló la cartera de Trabajo.

Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma, precisó que en relación a noviembre de 2023, se perdieron 206.262 puestos en el sector privado, 77.044 en el público y 21.016 en casas particulares.

En contraposición, el número de monotributistas subió 7,8%, sumando 157.968 trabajadores.

Tabla con datos de variación de ocupados registrados por sector (privado, público, monotributo), mostrando cifras absolutas y porcentuales de nov/23 a ene/26
La tabla muestra la variación mensual y contra noviembre de 2023 de los ocupados registrados en diferentes sectores, según datos del SIPA hasta enero de 2026. (Luis Campos)

Por rama de actividad

El informe oficial indicó que “cuando se analiza la evolución del empleo durante el mes de enero 2026, se destaca que la caída del empleo fue generalizada a nivel de ramas productivas: ocho sectores redujeron el número de trabajadores, dos se mantuvieron estables y cuatro ramas mostraron aumentos en el empleo”.

En la comparación mensual, los sectores que aumentaron el empleo fueron Construcción (+1,1%), Servicios comunitarios, sociales y personales (+1%), Enseñanza (+0,1%) y Suministro de electricidad, gas y agua (+0,1%). En tanto, Transporte, almacenamiento y comunicaciones y Servicios sociales y de salud se mantuvieron sin variaciones.

Construcción fue una de las ramas de actividad que aumentó el empleo en enero. EFE/EPA/Jim Lo Scalzo
Construcción fue una de las ramas de actividad que aumentó el empleo en enero. EFE/EPA/Jim Lo Scalzo

Por el contrario, las caídas más pronunciadas se registraron en Hoteles y restaurantes (-0,7%), seguidos por Industrias manufactureras, Intermediación financiera, Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y Pesca, todos con retrocesos del 0,3%.

En términos interanuales, el empleo asalariado en el sector privado presenta un balance negativo de 1,5%, lo que equivale a 94,2 mil puestos menos.

Si bien algunos rubros mostraron incrementos —como Pesca (+2,7%), Suministro de electricidad, gas y agua (+0,7%), Enseñanza (+0,6%) y Construcción (+0,4%)—, estos no lograron compensar las caídas observadas en otras actividades, en particular en Explotación de minas y canteras (-8,5%), Industrias manufactureras (-3,6%), Intermediación financiera (-3,0%) y Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-1,5%).

En perspectiva, “la situación de la industria es particularmente crítica. Está un 6,1% debajo del último pico (agosto de 2023) y dentro de los valores más bajos de las últimas dos décadas”, dijo Campos.

A su vez, destacó que el empleo directo en el agro está apenas un 2,4% arriba de fines de 2023 y dentro de los valores más bajos de las últimas dos décadas.

Campos detalló también que Minería y petróleo está casi un 10% debajo de los niveles de hace dos años. Explicó que Vaca Muerta crece, pero no logra compensar el retroceso del empleo en las cuencas convencionales.

En lo que respecta a Intermediación financiera, la actividad viene creciendo pero el empleo sigue en declive. Retrocedió un 3,5% contra fines de 2023 y está en los valores más bajos desde 2011. “Algo esperable dados los cambios tecnológicos, pero la recuperación del empleo no va a venir por ahí”, sostuvo Campos.

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