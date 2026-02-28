Tecno

El sencillo truco para que el aire acondicionado enfríe más y gaste menos energía

Esta recomendación permite reducir el consumo eléctrico y mejorar el confort en hogares y oficinas durante los días más calurosos del verano

El uso eficiente del aire
El uso eficiente del aire acondicionado puede reducir el gasto energético y mantener el hogar fresco en verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aire acondicionado se ha consolidado como un recurso indispensable para hogares y oficinas durante el verano, sobre todo en jornadas de calor extremo. Sin embargo, su uso intensivo conlleva un aumento significativo en el consumo eléctrico y, en consecuencia, en la factura mensual.

Existen estrategias simples que permiten optimizar el rendimiento de estos equipos y reducir el gasto energético. Entre todas ellas, destaca un truco elemental que puede marcar la diferencia en la eficiencia y el ahorro.

El truco más efectivo: bloquear la luz solar directa

Para conseguir que el aire acondicionado enfríe más rápido y consuma menos, el primer paso es impedir que la luz solar directa entre en el hogar. La recomendación es bajar las persianas o correr las cortinas, especialmente durante las horas de mayor radiación solar, que suelen abarcar desde el mediodía hasta las 16:00 horas aproximadamente.

Bloquear la entrada de luz
Bloquear la entrada de luz solar directa evita que el aparato trabaje de más y ayuda a enfriar más rápido los ambientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al evitar que el sol caliente las estancias, se reduce la temperatura interior y se retrasa la necesidad de encender el aire acondicionado o de utilizarlo a temperaturas muy bajas.

Este método, aunque sencillo, disminuye la carga térmica en el interior de la vivienda y permite que el aire acondicionado funcione de manera más relajada y eficiente. Al impedir el ingreso de calor, el aparato no debe “luchar” contra temperaturas excesivas, lo que se traduce en menor consumo eléctrico y una mayor sensación de confort.

Otras recomendaciones para ahorrar con el aire acondicionado

Además de bloquear la entrada de sol, existen otras pautas prácticas que ayudan a maximizar la eficiencia energética del aire acondicionado:

Aprovechar las horas más frescas del día:

Es recomendable utilizar la temperatura ambiente para refrescar el hogar durante las primeras horas de la mañana o al atardecer, cuando el clima exterior es más suave. Durante estos momentos, se puede apagar o bajar la potencia del aire acondicionado. Muchos dispositivos modernos cuentan con funciones de programación para ajustar su funcionamiento a estos intervalos y evitar un uso innecesario.

Aprovechar las horas más frescas
Aprovechar las horas más frescas del día facilita programar el aire acondicionado y ahorrar en la factura eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Complementar con ventiladores:

Los ventiladores consumen menos energía y pueden emplearse como apoyo en zonas específicas, como pasillos o habitaciones secundarias. Utilizarlos de forma estratégica permite reducir la potencia del aire acondicionado sin sacrificar el confort térmico, ya que ayudan a distribuir el aire frío de manera más uniforme.

Realizar un mantenimiento regular:

Un equipo en buen estado consume menos electricidad. Revisar el aire acondicionado antes del inicio de la temporada de calor es fundamental, especialmente los filtros, que deben estar limpios para garantizar un flujo de aire óptimo. Un mantenimiento adecuado previene fallos y asegura un rendimiento eficiente durante el verano.

Verificar el contrato de electricidad:

En ocasiones, los usuarios cuentan con potencias eléctricas contratadas superiores a las que realmente necesitan. Revisar y ajustar este aspecto puede contribuir a reducir los costes mensuales, ya que se paga exactamente por lo que se consume y no por servicios innecesarios.

Los ventiladores, usados como apoyo,
Los ventiladores, usados como apoyo, permiten bajar la potencia del aire acondicionado y distribuir mejor el aire frío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir aparatos eficientes:

Al momento de adquirir un nuevo aire acondicionado, conviene optar por modelos con etiquetas de eficiencia energética. Estos sistemas están diseñados para ofrecer un mayor rendimiento con un menor consumo, lo que representa un ahorro a mediano y largo plazo. En cada país existen normativas y clasificaciones específicas que pueden consultarse en el punto de venta.

Claves para un verano confortable y económico

El uso consciente del aire acondicionado comienza con pequeños gestos como cerrar persianas y cortinas durante las horas de sol, una práctica que reduce el calor interior y el consumo energético. Complementar esta medida con un uso programado, ventiladores, mantenimiento adecuado y la elección de equipos eficientes permite disfrutar de un ambiente fresco sin que la factura de electricidad se dispare.

