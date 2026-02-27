Todo sobre los nuevos Pokémon Winds y Pokémon Waves: fecha de lanzamiento y llegada a Nintendo Switch 2

En el marco del 30 aniversario de la franquicia Pokémon, The Pokémon Company y Game Freak han sorprendido a millones de seguidores al revelar los primeros detalles de la décima generación: Pokémon Winds & Waves.

El anuncio se realizó durante la transmisión especial Pokémon Presents, donde la compañía mostró un avance y confirmó que estos títulos llegarán en 2027.

Cuál es la fecha de lanzamiento y en qué consola estará disponible Pokémon Winds & Waves

Según lo expuesto en la presentación, Pokémon Winds & Waves llegará al mercado en el año 2027. La fecha elegida no es casual, ya que coincide con la conmemoración de tres décadas desde el lanzamiento de los juegos originales de la franquicia.

Uno de los aspectos más llamativos del anuncio es la exclusividad de estos juegos para Nintendo Switch 2. Por primera vez en la historia de la franquicia, una generación principal de Pokémon dejará atrás la compatibilidad con consolas anteriores, apostando de lleno por el hardware de nueva generación de Nintendo.

Pokémon Winds & Waves llegará en 2027 para Nintendo Switch 2, coincidiendo con el 30 aniversario de la saga Pokémon.

Este salto tecnológico promete dejar atrás las limitaciones técnicas que afectaron a entregas previas y abrir nuevas posibilidades de exploración y jugabilidad.

Cuáles son las novedades visuales y jugables anunciadas para la décima generación

La expectación en torno a la presentación de Pokémon Winds & Waves no solo responde al cambio de hardware, sino también a las innovaciones visuales y jugables que acompañarán a la nueva generación. El avance mostrado por The Pokémon Company anticipa una región inédita, con paisajes que combinan extensas áreas terrestres y, por primera vez desde la transición a los gráficos tridimensionales, una exploración submarina de gran escala.

La exploración bajo el agua, vista originalmente en las ediciones Ruby & Sapphire, regresa en esta entrega con un enfoque renovado. El avance sugirió que los jugadores podrán sumergirse en entornos marinos, interactuar con nuevas especies y descubrir secretos ocultos en las profundidades, todo ello aprovechando las capacidades gráficas avanzadas de la Nintendo Switch 2.

Pokémon Winds y Pokémon Waves, de Nintendo.

En cuanto al diseño visual, el tráiler destacó escenarios vibrantes, efectos de luz mejorados y una representación más detallada tanto de los Pokémon como de los entornos.

La ambientación oceánica y la presencia de criaturas aéreas refuerzan la temática dual de viento y olas, mientras que la promesa de un mundo más dinámico y vivo genera expectativas positivas entre quienes buscan una experiencia de exploración más rica.

Quiénes son los Pokémon iniciales de Pokémon Winds & Waves

El anuncio no solo presentó la nueva región, sino que también reveló a los tres Pokémon iniciales que acompañarán a los jugadores en su aventura: Browt, Pombo y Gecqua. Estos nuevos compañeros se suman a la larga lista de criaturas que han definido el inicio de cada generación a lo largo de la historia de la serie.

Browt, Pombo y Gecqua son los nuevos Pokémon iniciales de la décima generación que acompañarán a los jugadores en su aventura.

Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja regresan a Nintendo Switch

Nintendo anunció el regreso de Pokémon Edición Rojo Fuego y Pokémon Edición Verde Hoja para Nintendo Switch y Switch 2, con lanzamiento previsto para el 27 de febrero. Esta fecha coincide con el 30º aniversario de la franquicia y el evento Pokémon Presents, en el que fue presentada la décima generación de la saga y novedades de otros juegos.

Las nuevas versiones son remasterizaciones de los clásicos que se relanzaron en GameBoy Advance, ahora con gráficos mejorados y animaciones renovadas que aprovechan el potencial de las consolas actuales.

Una de las principales novedades es la introducción de Archi7, una región adicional formada por islas que amplía el mapa y la duración de la aventura, manteniendo intactos los elementos esenciales de la experiencia original. Estos títulos ya se pueden comprar en la eShop por 20 dólares.