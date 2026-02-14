Nintendo Wii tendrá un nuevo juego después de 7 años: de qué trata

Metal Canary será el primer juego físico en llegar a Nintendo Wii desde 2019. (Reuters)

La Nintendo Wii recibirá en 2026 un nuevo videojuego físico, Metal Canary, después de siete años sin lanzamientos para la consola y tras su aparente retiro definitivo en 2019. El anuncio marca el retorno de una de las plataformas más vendidas de la historia a la actualidad del mundo gamer.

Un regreso inesperado: la Wii vuelve al catálogo de novedades

Metal Canary es el título elegido para reactivar la vida comercial de la Nintendo Wii. Desarrollado por el estudio brasileño Nai Adventure, este juego de disparos de desplazamiento lateral apuesta por la nostalgia y la vigencia de las consolas retro.

El desarrollo de Metal Canary comenzó como un proyecto homebrew para la SEGA Dreamcast, y su expansión a Wii y a PC fue casi inmediata. Los propios desarrolladores han explicado que “la versión de Wii se portó en solo seis horas”, según la descripción del video de presentación en YouTube.

El estudio brasileño Nai Adventure apuesta por la nostalgia con un título de disparos clásico. (@GoNintendoTweet/X)

El juego destaca por su estética pixel-art y una jugabilidad que rescata la experiencia tradicional de la consola, utilizando el Wii Remote y el nunchuk. Estos elementos buscan conectar con quienes disfrutaron la época dorada de la Wii, que vendió más de 101 millones de unidades a nivel global tras su lanzamiento en 2006 y mantuvo presencia en el mercado hasta 2013.

Actualmente, el desarrollo de Metal Canary se encuentra en estado avanzado. El equipo de Nai Adventure confirmó que el título ya es completamente jugable de principio a fin en Wii y trabaja en detalles técnicos y la incorporación de un reproductor de vídeo para satisfacer la experiencia final.

Metal Canary, una apuesta por el formato físico y la comunidad retro

El lanzamiento de Metal Canary retoma el formato físico en disco, algo cada vez menos habitual ante el avance de las descargas digitales. La edición física estará a cargo de Old Game, una editorial brasileña que apuesta por satisfacer a coleccionistas y jugadores tradicionales. Esta estrategia responde al interés de quienes valoran el soporte tangible en una época dominada por el streaming y las descargas.

Metal Canary está inspirado en los clásicos arcade de disparos. (Nai Adventure/YouTube)

Además de la Wii, Metal Canary llegará a Steam para PC y prepara una versión para la propia Dreamcast, otra consola con una comunidad activa de seguidores y desarrolladores independientes. El estudio Nai Adventure busca así ampliar el alcance del juego a otras plataformas emblemáticas del pasado.

El último lanzamiento oficial de la Wii ocurrió en 2019, cuando Ubisoft presentó Just Dance 2020. Entonces, Alain Corre, directivo de la compañía, declaró: “¡Creo que somos el último soldado en pie! Somos el último juego para la Wii y nos alegra, ya que hay un montón de fans esperando a jugarlo en esta consola”.

Ese lanzamiento se interpretó como el cierre definitivo de la consola para Nintendo, salvo la improbable aparición de un nuevo título autorizado.

El auge de los juegos retro impulsa el regreso de consolas clásicas como la Wii con nuevos lanzamientos independientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Just Dance 2020 salió a la venta el 5 de noviembre de 2019 para Wii, Nintendo Switch, PS4, Xbox One y Stadia. La decisión de Ubisoft de mantener su franquicia en la Wii seis años después de que Nintendo cesara la producción de la consola reflejaba la fidelidad de su base de usuarios y la presencia de una comunidad activa.

El regreso de la Wii al mercado con Metal Canary, siete años después de su último lanzamiento, pone de manifiesto la persistencia de las consolas retro y la capacidad de los estudios independientes para revitalizar plataformas que parecían definitivamente relegadas al pasado.