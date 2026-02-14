Tecno

Nintendo Wii tendrá un nuevo juego después de 7 años: de qué trata

El título, desarrollado por Nai Adventure, busca revivir la consola con una propuesta retro y edición en disco

Guardar
Metal Canary será el primer
Metal Canary será el primer juego físico en llegar a Nintendo Wii desde 2019. (Reuters)

La Nintendo Wii recibirá en 2026 un nuevo videojuego físico, Metal Canary, después de siete años sin lanzamientos para la consola y tras su aparente retiro definitivo en 2019. El anuncio marca el retorno de una de las plataformas más vendidas de la historia a la actualidad del mundo gamer.

Un regreso inesperado: la Wii vuelve al catálogo de novedades

Metal Canary es el título elegido para reactivar la vida comercial de la Nintendo Wii. Desarrollado por el estudio brasileño Nai Adventure, este juego de disparos de desplazamiento lateral apuesta por la nostalgia y la vigencia de las consolas retro.

El desarrollo de Metal Canary comenzó como un proyecto homebrew para la SEGA Dreamcast, y su expansión a Wii y a PC fue casi inmediata. Los propios desarrolladores han explicado que “la versión de Wii se portó en solo seis horas”, según la descripción del video de presentación en YouTube.

El estudio brasileño Nai Adventure
El estudio brasileño Nai Adventure apuesta por la nostalgia con un título de disparos clásico. (@GoNintendoTweet/X)

El juego destaca por su estética pixel-art y una jugabilidad que rescata la experiencia tradicional de la consola, utilizando el Wii Remote y el nunchuk. Estos elementos buscan conectar con quienes disfrutaron la época dorada de la Wii, que vendió más de 101 millones de unidades a nivel global tras su lanzamiento en 2006 y mantuvo presencia en el mercado hasta 2013.

Actualmente, el desarrollo de Metal Canary se encuentra en estado avanzado. El equipo de Nai Adventure confirmó que el título ya es completamente jugable de principio a fin en Wii y trabaja en detalles técnicos y la incorporación de un reproductor de vídeo para satisfacer la experiencia final.

Metal Canary, una apuesta por el formato físico y la comunidad retro

El lanzamiento de Metal Canary retoma el formato físico en disco, algo cada vez menos habitual ante el avance de las descargas digitales. La edición física estará a cargo de Old Game, una editorial brasileña que apuesta por satisfacer a coleccionistas y jugadores tradicionales. Esta estrategia responde al interés de quienes valoran el soporte tangible en una época dominada por el streaming y las descargas.

Metal Canary está inspirado en
Metal Canary está inspirado en los clásicos arcade de disparos. (Nai Adventure/YouTube)

Además de la Wii, Metal Canary llegará a Steam para PC y prepara una versión para la propia Dreamcast, otra consola con una comunidad activa de seguidores y desarrolladores independientes. El estudio Nai Adventure busca así ampliar el alcance del juego a otras plataformas emblemáticas del pasado.

El último lanzamiento oficial de la Wii ocurrió en 2019, cuando Ubisoft presentó Just Dance 2020. Entonces, Alain Corre, directivo de la compañía, declaró: “¡Creo que somos el último soldado en pie! Somos el último juego para la Wii y nos alegra, ya que hay un montón de fans esperando a jugarlo en esta consola”.

Ese lanzamiento se interpretó como el cierre definitivo de la consola para Nintendo, salvo la improbable aparición de un nuevo título autorizado.

El auge de los juegos
El auge de los juegos retro impulsa el regreso de consolas clásicas como la Wii con nuevos lanzamientos independientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Just Dance 2020 salió a la venta el 5 de noviembre de 2019 para Wii, Nintendo Switch, PS4, Xbox One y Stadia. La decisión de Ubisoft de mantener su franquicia en la Wii seis años después de que Nintendo cesara la producción de la consola reflejaba la fidelidad de su base de usuarios y la presencia de una comunidad activa.

El regreso de la Wii al mercado con Metal Canary, siete años después de su último lanzamiento, pone de manifiesto la persistencia de las consolas retro y la capacidad de los estudios independientes para revitalizar plataformas que parecían definitivamente relegadas al pasado.

Temas Relacionados

Nintendo WiiNintendoConsolasVideojuegosBrasilTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Dónde encontrar videojuegos gratis para descargar en PC

En plataformas como Steam y Epic Games, los usuarios pueden encontrar cientos de juegos gratis como Dota 2, Counter-Strike 2, Marvel Rivals, War Thunder, entre otros

Dónde encontrar videojuegos gratis para

Exejecutivo de Google y experto en IA: estudiar medicina podría ser un “desperdicio” de tiempo

El avance acelerado de la inteligencia artificial pone en duda el valor de carreras tradicionales como medicina, advierte Jad Tarifi

Exejecutivo de Google y experto

Los 10 animes más vistos en Crunchyroll para maratonear

Cada semana se publican nuevos capítulos de las series que están en emisión en Japón

Los 10 animes más vistos

Modo soltero en WhatsApp: cómo activarlo

Este modo incluye funciones que, al habilitarse, brindan más autonomía, privacidad y control dentro de la aplicación móvil

Modo soltero en WhatsApp: cómo

Por qué ver fútbol argentino en Xuper TV y Magis TV es peligroso

Una orden judicial en Argentina bloqueó los dominios de estas plataformas por transmitir contenido sin derechos de autor

Por qué ver fútbol argentino
DEPORTES
El gol con suspenso de

El gol con suspenso de Panichelli a Rulli en el minuto 97 para el empate de Racing Estrasburgo ante Olympique Marsella

Murió un luchador brasileño de MMA mientras instalaba un aire acondicionado

Boca Juniors hizo una oferta por un ex delantero de River Plate: los detalles

La buena noticia que recibió Edinson Cavani en Boca Juniors en el día de su cumpleaños número 39

El día que una lasaña dejó al Tottenham sin jugar la Champions League

TELESHOW
El enigmático posteo de Juanita

El enigmático posteo de Juanita Tinelli que abre un interrogante sobre su romance con Tomás Mazza: “Buen día solteras”

Internaron a Zulma Faiad con fracturas luego de caerse de una escalera

Laurita Fernández eligió San Valentín para blanquear su relación con Matías Busquet con una foto en la intimidad

Las mejores fotos del fabuloso cumpleaños en Nordelta de la hija de Wanda Nara

Los famosos festejan San Valentín: cartas románticas, videos retro y amor a pesar de la distancia

INFOBAE AMÉRICA

El director brasileño Karim Ainouz

El director brasileño Karim Ainouz sacude Berlín con una sátira surrealista poblada de estrellas

Tormentas severas amenazan a seis estados del sur de Estados Unidos con riesgo de tornados

Salvadoreño condenado por portación ilegal de armas es entregado a autoridades guatemaltecas

Dos estados de EEUU podrían enfrentar una tormenta invernal con más de 2 metros de nieve

El naufragio de una barcaza en el río Amazonas dejó dos muertos y siete desaparecidos