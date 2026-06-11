América Latina

Evo Morales eleva la confrontación con Rodrigo Paz: “Si es machito que venga, le vamos a enseñar cómo se gobierna”

El exmandatario y líder cocalero respondió a declaraciones previas del presidente Rodrigo Paz, quien lo había emplazado a acudir a La Paz. El cruce verbal escala en medio de la crisis política y los conflictos que atraviesa el país

Guardar
Google icon
Evo Morales durante un acto público en su bastión al noreste de Cochabamba, Bolivia. Imagen de archivo. REUTERS/Agustin Marcarian
Evo Morales durante un acto público en su bastión al noreste de Cochabamba, Bolivia. Imagen de archivo. REUTERS/Agustin Marcarian

El exmandatario de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), elevó este miércoles el tono de su confrontación con el presidente Rodrigo Paz al desafiarlo públicamente a visitar su bastión político en el Trópico de Cochabamba (centro). “Si es machito que venga para hablar de temas sociales. No solamente vamos a hablar de reivindicaciones, le vamos a enseñar cómo se gobierna", afirmó en un acto público en la localidad de Lauca Ñ, en una nueva escalada verbal que desplaza el debate político hacia la disputa personal.

La declaración del líder cocalero surge como respuesta a expresiones previas de Paz, quien había emplazado a Morales a presentarse en la sede de Gobierno. “Oiga, si usted es macho, venga acá, venga a dar la cara, no se oculte allá”, señaló el jefe de Estado en referencia al atrincheramiento del exmandatario en su bastión ante el riesgo de aprehensión por una investigación que lo acusa de trata agravada de personas.

PUBLICIDAD

El intercambio se produce en medio de un escenario de conflictividad social y una creciente polarización política.

Una persona reacciona mientras manifestantes que bloquean una carretera en una protesta contra el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, disparan fuegos artificiales, en San Julián, Bolivia, el 6 de junio de 2026. REUTERS/Ipa Ibanez
Una persona reacciona mientras manifestantes que bloquean una carretera en una protesta contra el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, disparan fuegos artificiales, en San Julián, Bolivia, el 6 de junio de 2026. REUTERS/Ipa Ibanez

Bolivia atraviesa más de un mes de bloqueos de carreteras para exigir la renuncia del presidente Paz. Lo que inició con demandas sindicales por aumento salarial y contra algunas reformas del Gobierno derivó en pedidos de dimisión en el altiplano boliviano y luego se expandió a otras regiones del país.

PUBLICIDAD

Los sectores movilizados —entre ellos obreros sindicalizados, cocaleros y campesinos de los valles y el altiplano— reclaman al presidente el supuesto incumplimiento de sus promesas electorales y de gobernar en contra de sus intereses.

Este jueves se cumplen 36 días consecutivos de bloqueos con más de 85 piquetes instalados en seis de los nueve departamentos del país, lo que ha provocado que escasez de alimentos y que los precios de los productos básicos se disparen principalmente en La Paz. La población también enfrenta semanas de desbastecimiento de combustible e irregularidades en el servicio de recojo de basura y de transporte público.

El Gobierno ha denunciado “intereses narcoterroristas” detrás de la medida de presión que busca su renuncia y ha responsabilizado al expresidente Morales de liderar las protestas mientras ha convocado al diálogo a los sectores que tienen demandas que consideran “legítimas”. Sin embargo, hasta ahora no se han materializado encuentros públicos que pongan fin a las protestas.

Manifestación en La Paz, Bolivia, para reclamar acciones que pongan fin a los conflictos sociales. 9 de junio de 2026. REUTERS/Claudia Morales
Manifestación en La Paz, Bolivia, para reclamar acciones que pongan fin a los conflictos sociales. 9 de junio de 2026. REUTERS/Claudia Morales

En paralelo, el Congreso aprobó una norma de regulación de estados de excepción que da al presidente el marco legal para que pueda ordenar al Ejército su intervención en los conflictos. En medio de la presión social para restablecer el orden, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que la medida será implementada “en el momento que corresponda”.

Desde el inicio de los bloqueos el 6 de mayo, la Defensoría del Pueblo ha registrado al menos diez fallecimientos, siete de ellos por falta de acceso oportuno a servicios médicos a causa de los piquetes y tres a hechos de violencia durante operativos de desbloqueo.

En ese contexto, mientras crece el malestar social y distintos sectores exigen respuestas urgentes frente a la crisis, dos de los actores del debate público —Paz y Morales— han centrado parte de su disputa en una retórica asociada a la virilidad y la confrontación personal, con una competencia discursiva sobre quién está dispuesto a “dar la cara” o demostrar quién es “más macho”.

Temas Relacionados

BoliviaEvo MoralesRodrigo PazChapareLauca Ñbloqueosconflictos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Daniel Noboa viajará a Estados Unidos en una nueva gira oficial entre el 11 y el 15 de junio

El Gobierno señaló que la visita busca fortalecer las relaciones bilaterales con el principal socio comercial de Ecuador

Daniel Noboa viajará a Estados Unidos en una nueva gira oficial entre el 11 y el 15 de junio

Uno de los detenidos por la “Operación Tokio” reveló el mapa del Tren de Aragua en Santiago de Chile

El testigo reservado hizo un verdadero organigrama de la organización y entregó nombres de quienes participaron en el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda

Uno de los detenidos por la “Operación Tokio” reveló el mapa del Tren de Aragua en Santiago de Chile

Marcha en Quito en reclamo de justicia por activista y universitaria halladas muertas

La movilización reunió a estudiantes, activistas y ciudadanos que exigieron justicia por Nathaly Mafla y Monika Silva

Marcha en Quito en reclamo de justicia por activista y universitaria halladas muertas

El avance de grupos criminales brasileños preocupa al gobierno de Uruguay tras una ola de balaceras

“Los Brasileños” es una banda que se trasladó desde la frontera y, según las primeras hipótesis, busca dominar el mercado de venta de drogas

El avance de grupos criminales brasileños preocupa al gobierno de Uruguay tras una ola de balaceras

Honduras intensifica vacunación casa por casa ante temor de brote de sarampión y más de 190 casos bajo vigilancia

Especialistas advierten que la alta capacidad de transmisión de la enfermedad podría poner en aprietos al sistema sanitario, mientras Salud despliega brigadas para completar esquemas de inmunización

Honduras intensifica vacunación casa por casa ante temor de brote de sarampión y más de 190 casos bajo vigilancia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La hepatitis A y E reavivan la alerta sanitaria en Argentina

La hepatitis A y E reavivan la alerta sanitaria en Argentina

Enrique Borja ve a una Selección Mexicana lista para hacer historia en el Mundial 2026

La visita del papa a España, en directo | León XIV critica a Europa en materia migratoria porque “no se puede hablar de dignidad y dejar que los mares sean cementerios”

Dos colombianos capturados en Quito y requeridos por EE. UU. tendrían nexos con red de narcotráfico internacional del ‘Pablo Escobar ecuatoriano’

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: Víctor Stinfale dio una contundente declaración y afirmó que “Luque no estaba a la altura de Diego”

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador llega al Mundial 2026 con su plantel más valioso de la historia: más de 430 millones de dólares en juego

Ecuador llega al Mundial 2026 con su plantel más valioso de la historia: más de 430 millones de dólares en juego

Daniel Noboa viajará a Estados Unidos en una nueva gira oficial entre el 11 y el 15 de junio

Marcha en Quito en reclamo de justicia por activista y universitaria halladas muertas

El avance de grupos criminales brasileños preocupa al gobierno de Uruguay tras una ola de balaceras

Honduras intensifica vacunación casa por casa ante temor de brote de sarampión y más de 190 casos bajo vigilancia

ENTRETENIMIENTO

De Taylor Swift a Kylie Jenner: los famosos que celebraron el triunfo de los Knicks en una noche histórica

De Taylor Swift a Kylie Jenner: los famosos que celebraron el triunfo de los Knicks en una noche histórica

Sting explicó por qué The Last Ship es un proyecto muy personal: “Estuve escribiendo las canciones para este musical toda mi vida”

Qué significa “Dai, dai” de la canción de Shakira para el Mundial 2026: la letra completa

Ryan Reynolds revela el brutal accidente que casi cambia su vida: “Me rompí todos los huesos del lado izquierdo”

Jodie Foster reflexionó sobre envejecer en Hollywood: “Mis 50 fueron difíciles, llenos de ansiedad y una sensación de insuficiencia”