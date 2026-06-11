Daniel Noboa viajará a Estados Unidos en una nueva gira oficial entre el 11 y el 15 de junio

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa. (AP Foto/Jacquelyn Martin.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, realizará un nuevo viaje oficial a Estados Unidos entre el 11 y el 15 de junio de 2026, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 418, suscrito el 10 de junio. La disposición autoriza el desplazamiento del mandatario y de una delegación de funcionarios del Gobierno para cumplir actividades oficiales en territorio estadounidense.

Según el documento emitido por la Presidencia de la República, el viaje tiene como propósito fortalecer las relaciones bilaterales entre Ecuador y Estados Unidos, país considerado por el Gobierno ecuatoriano como uno de sus principales socios estratégicos y comerciales. La autorización establece además que los funcionarios que acompañen al jefe de Estado permanecerán en comisión de servicios durante los días que dure la agenda internacional.

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Hasta el 11 de junio, el Ejecutivo no ha difundido un cronograma detallado de las actividades que desarrollará Noboa durante su permanencia en Estados Unidos. Tampoco se habían dado a conocer las ciudades que visitará, los encuentros previstos con autoridades estadounidenses ni los eventos específicos en los que participará el mandatario.

La nueva visita se produce en medio de la inauguración del Mundial de Fútbol y del primer partido que la selección de Ecuador disputará. Estos eventos han hecho que el nuevo viaje sea sumamente criticado en la opinión pública.

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Foto de archivo de jugadores de Ecuador antes de un partido amistoso. Estadio Akron, Guadalajara, México. 14 de octubre de 2025. REUTERS/Eloisa Sanchez/File Photo

Desde el inicio de su gestión, el mandatario ha mantenido una agenda internacional activa, con énfasis en el fortalecimiento de la cooperación con gobiernos aliados y organismos multilaterales.

Estados Unidos ha sido uno de los destinos más frecuentes de los desplazamientos internacionales del presidente ecuatoriano. Durante los últimos meses, Noboa ha realizado varias visitas a ese país, tanto para cumplir actividades oficiales como para participar en reuniones relacionadas con temas de cooperación, inversión y seguridad.

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La relación entre Ecuador y Estados Unidos ha cobrado especial relevancia en los últimos años debido a la cooperación bilateral en áreas como la lucha contra el crimen organizado, el combate al narcotráfico, la seguridad fronteriza, el comercio y el intercambio de inversiones. Ambos países mantienen además programas conjuntos de asistencia técnica y fortalecimiento institucional.

Durante 2025 y 2026, el Gobierno ecuatoriano ha impulsado acercamientos con autoridades estadounidenses para obtener apoyo en materia de seguridad, especialmente frente al avance de las organizaciones criminales transnacionales que operan en el país. Las autoridades ecuatorianas han señalado en varias ocasiones que la cooperación internacional constituye un componente importante dentro de la estrategia estatal para enfrentar la violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la Cumbre Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, en Doral, Florida. (Foto AP/Mark Schiefelbein)

Además de los temas de seguridad, Estados Unidos se mantiene como uno de los principales mercados para las exportaciones ecuatorianas. Productos como camarón, banano, cacao, flores y atún tienen una presencia significativa en ese mercado, mientras que empresas estadounidenses participan en diversos sectores de la economía ecuatoriana.

El anuncio del viaje fue realizado mediante decreto presidencial, mecanismo que suele emplearse para formalizar las salidas oficiales del jefe de Estado al exterior. En estos casos, la normativa ecuatoriana dispone que el presidente informe sobre el desplazamiento y delegue las funciones correspondientes cuando sea necesario durante su ausencia del territorio nacional.

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Hasta el momento, el Gobierno no ha informado el número total de integrantes de la comitiva oficial ni el costo estimado de la misión. Tampoco se ha precisado si durante la visita se firmarán acuerdos bilaterales o se desarrollarán reuniones con representantes del sector privado.

La Presidencia de la República indicó únicamente que el desplazamiento responde a la necesidad de fortalecer los vínculos con Estados Unidos y de cumplir actividades relacionadas con la política exterior ecuatoriana. Se espera que en los próximos días las autoridades proporcionen información adicional sobre los encuentros sostenidos por el mandatario y los resultados de la visita.

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