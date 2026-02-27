Tecno

Spotify lanza una función para que mezcles tus canciones favoritas como un DJ profesional

Esta función resulta práctica para mantener la armonía entre canciones y evitar transiciones abruptas en tus listas de reproducción

Spotify sumó la función Smart
Spotify sumó la función Smart Reorder para lograr transiciones más fluidas entre canciones. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Spotify incorporó la función Smart Reorder para que la transición entre canciones sea más fluida. Esta herramienta permite a los usuarios Premium reorganizar de manera sencilla sus listas de reproducción, teniendo en cuenta el BPM y el tono de cada pista.

Así, las canciones se enlazan sin perder el ritmo, logrando una experiencia de escucha más continua. Es útil si deseas que tus listas mantengan una coherencia musical y eviten cambios bruscos entre temas.

Cómo activar Smart Reorder en Spotify

El paso a paso para activar Smart Reorder en Spotify es el siguiente:

  1. Toca Mezclar en una de tus listas de reproducción y luego toca Editar para encontrar Smart Reorder o Reordenar inteligente.
  2. Las pistas ahora están reordenadas con BPM y tonalidad para que tus transiciones suenen mejor.
Spotify presenta una nueva función
Spotify presenta una nueva función "Smart Reorder" que organiza las canciones de una playlist mixta por BPM y clave musical para una experiencia de escucha más fluida. (Spotify)

Las transiciones entre canciones permiten mantener el ritmo, y hay un efecto especial cuando el paso de un tema a otro es fluido o inesperado. Para analizar cómo los usuarios exploran la creatividad en sus mezclas, revisamos algunas de las transiciones más populares a nivel global:

  • Wake Me Up de The Weeknd en After Hours del mismo artista.
  • Low de Flo Rida en S&M de Rihanna.
  • No Lie de Sean Paul en Adventure of a Lifetime de Coldplay.
  • Safaera de Bad Bunny, Jowell & Randy y Ñengo Flow en EoE de Bad Bunny.
  • Femme Fatale de Mon Laferte en Perdón de Camila.
  • Homecoming de Lil Uzi Vert en 20 Min del mismo artista.
  • Dos Mil 16 de Bad Bunny en Vuelve de Daddy Yankee y Bad Bunny.
  • Euphoria de Kendrick Lamar en TOXIC (con Skepta y Playboi Carti).
Esta función es ideal para
Esta función es ideal para mantener la coherencia musical y evitar saltos bruscos en tus listas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otras nuevas funciones de Spotify hay

Algunas de las nuevas funciones de Spotify son:

  • Chats grupales.

Permite crear espacios de conversación con hasta diez personas dentro de la plataforma para compartir canciones y audiolibros. Solo puedes iniciar chats con usuarios con los que ya hayas compartido contenido, como listas colaborativas, Jams o Mezclas.

  • Recomendaciones de Spotify en ChatGPT.

Ahora es posible solicitar listas y recibir recomendaciones personalizadas al instante mencionando Spotify en tus consultas dentro de ChatGPT.

Ahora puedes pedir listas y
Ahora puedes pedir listas y recibir recomendaciones personalizadas al instante mencionando Spotify en ChatGPT. (Spotify)
  • Excluir canciones del Perfil de Gustos.

Puedes eliminar canciones puntuales, como música infantil o sonidos para dormir, de tu Perfil de Gustos para que no influyan en tus recomendaciones personalizadas.

  • Audio sin pérdida en Spotify Premium.

Ofrece calidad FLAC de hasta 24 bits/44,1 kHz en todos los mercados disponibles, pensado para quienes buscan la máxima fidelidad de sonido.

  • Transiciones fluidas en listas de reproducción.

La función Mix permite a los usuarios Premium disfrutar de mezclas con ajustes de ecualizador y volumen, logrando una reproducción continua y armoniosa.

  • Mini Wrapped semanal.

Presenta un resumen personalizado cada semana con estadísticas sobre tus hábitos de escucha y una imagen lista para compartir en redes sociales.

Los chats grupales permiten conversar
Los chats grupales permiten conversar y compartir canciones o audiolibros con hasta diez personas dentro de la plataforma. (Spotify)

Spotify aumenta de precio sus planes Premium

Spotify incrementó nuevamente el precio de sus planes Premium y confirmó que la medida ya está vigente en varios países, afectando a todas las suscripciones sin excepción.

La plataforma streaming anunció el ajuste en Estados Unidos, Estonia y Lituania, una decisión que, según experiencias previas, suele anticipar aumentos similares en otros mercados, como España y América Latina, en los próximos meses.

Spotify volvió a subir el
Spotify volvió a subir el precio de sus planes Premium, una medida que ya rige en varios países. REUTERS/Dado Ruvic

La compañía comenzó a notificar a los usuarios afectados a través de correos electrónicos, informando que los nuevos precios se aplicarán a partir del siguiente ciclo de facturación.

A diferencia de subidas anteriores, en esta ocasión el incremento alcanza todos los planes disponibles: Individual, Duo, Familiar y Estudiantes. Incluso el plan para estudiantes, que habitualmente quedaba excluido o recibía ajustes menores, fue actualizado.

Si bien Spotify no especificó una fecha exacta para la implementación del aumento en otros países, la experiencia muestra que la expansión suele ser progresiva. En el último ajuste para el mercado español, por ejemplo, el proceso fue similar: primero se estableció en Estados Unidos y algunos países europeos, y meses después se extendió al resto de las regiones.

