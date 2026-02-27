La escasez de memoria RAM podría provocar la mayor caída en los envíos de smartphones en más de una década

IDC prevé que los envíos de smartphones caerán un 12,9% este año por la falta de memoria RAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado global de smartphones enfrenta una situación sin precedentes: una escasez aguda de memoria RAM, impulsada por la creciente demanda de centros de datos y computadoras para inteligencia artificial, amenaza con provocar la mayor caída anual en los envíos de dispositivos móviles en más de una década.

Analistas de la International Data Corporation (IDC) anticipan que este año las ventas mundiales de smartphones descenderán un 12,9%, un retroceso que no se veía desde la pandemia y que supera incluso las peores previsiones de años anteriores.

Un desplome histórico impulsado por la crisis de memoria

La compañía estima que en 2026 se enviarán apenas 1.120 millones de smartphones, frente a los 1.260 millones de 2025, lo que significa una caída de 160 millones de unidades. Este descenso marca el primer retroceso significativo en envíos desde el año 2023 y rompe con la tendencia de crecimiento registrada en los últimos dos años.

La crisis de componentes afectará especialmente a los modelos de entrada y gama media. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La firma describe la situación como un “reset estructural” del mercado, con efectos duraderos sobre el tamaño total del sector, el perfil de los fabricantes y la variedad de productos disponibles.

Nabila Popal, directora senior de investigación en IDC, sostiene que la actual crisis de memoria hará que la reciente pandemia y los aranceles internacionales parezcan problemas menores en comparación. Popal advierte que el aumento de precios y la escasez de componentes generarán una “sacudida sísmica” en el mercado móvil, afectando de manera más severa a los segmentos de entrada y gama media.

Teléfonos más caros y el fin de la era “low cost”

La escasez de RAM está repercutiendo directamente en el precio final de los smartphones. IDC prevé que el precio de venta promedio global subirá un 14% hasta alcanzar los 523 dólares, un récord histórico. Este aumento será especialmente duro para los fabricantes de dispositivos económicos, que ya no podrán mantener precios bajos ni ofrecer especificaciones competitivas.

El segmento de smartphones por debajo de los 100 dólares podría desaparecer del mercado. (Imagen ilustrativa Infobae)

El segmento de móviles por debajo de los 100 dólares podría desaparecer, dejando fuera del mercado a millones de consumidores y a marcas que han dominado tradicionalmente esta franja.

La consultora anticipa una oleada de consolidaciones: los actores pequeños y los fabricantes de bajo costo enfrentarán caídas pronunciadas en sus envíos y, en muchos casos, podrían salir del negocio. Solo las marcas con capacidad para absorber el impacto de los mayores costos podrán mantener su presencia, aunque con una oferta de productos menos variada y precios más elevados.

La tendencia no es uniforme en todo el mundo. IDC pronostica que los envíos en Medio Oriente y áfrica caerán más de un 20%, mientras que China y la región de Asia Pacífico (excluyendo Japón) experimentarán descensos del 10,5% y 13,1%, respectivamente. La escasez y los precios altos afectarán especialmente a los mercados emergentes, donde los consumidores dependen en mayor medida de los dispositivos asequibles.

El precio promedio global de los teléfonos subirá un 14%, llegando a 523 dólares. (Reuters)

Un escenario incierto hasta 2027 y consecuencias globales

La crisis de memoria RAM, que apenas lleva cuatro meses de impacto global, ya está generando consecuencias que se extienden más allá de los teléfonos móviles. La dificultad para abastecerse de componentes afecta también a la industria de las computadoras personales, consolas y dispositivos como el Steam Deck, cuyos modelos están agotados o ven retrasada su producción.

Nada indica que la situación se resolverá a corto plazo. IDC prevé que los precios y la disponibilidad de memoria no se estabilizarán antes de mediados de 2027. Algunas voces de la industria incluso anticipan que la crisis podría extenderse hasta 2028, en función del ritmo de producción y la demanda sostenida por el avance de la inteligencia artificial y la computación en la nube.

Mientras tanto, los consumidores ya empiezan a notar el impacto: los lanzamientos recientes de modelos premium, como el Galaxy S26, han llegado con aumentos de precio respecto a sus predecesores, pese a la ausencia de innovaciones significativas. El escenario marca el fin de la era de los “smartphones baratos” y plantea un desafío para quienes buscan renovar su dispositivo o acceder a tecnología móvil en los próximos años.

El mercado móvil global, acostumbrado a años de crecimiento y competencia feroz en precios y especificaciones, enfrenta ahora un cambio estructural que redefine las reglas del juego y pone en duda la sostenibilidad de los modelos de negocio centrados en la oferta de más prestaciones a menor costo.