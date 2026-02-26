OPPO A6 Pro 5G a prueba: resistencia y batería destacadas, pero la cámara

El El OPPO A6 Pro 5G es nuevo lanzamiento de la marca en su línea más accesible. (Infobae)

El OPPO A6 Pro 5G es el nuevo lanzamiento de la marca dentro de su línea accesible, con resistencia de grado militar y una batería de 6.500 mAh con carga rápida que promete una larga duración.

Incluye además funciones de edición con inteligencia artificial para mejorar el apartado fotográfico del teléfono. En Infobae Tecno pusimos a prueba este modelo para comprobar si cumple con lo que promete.

En términos generales, el dispositivo responde a las expectativas, aunque hay varios aspectos importantes a considerar que detallaremos a lo largo de esta nota.

Después de varios golpes y caídas, el módulo fotográfico no sufrió daños. (Infobae)

Qué tan resistente es el OPPO A6 Pro 5G

El OPPO A6 Pro 5G ofrece resistencia de grado militar y cuenta con certificación IP69 que lo protege contra el agua y el polvo. Su pantalla incorpora el vidrio AGC DT-Star D+ Crystal Shield, que aporta mayor protección frente a rayones e impactos.

La durabilidad es un aspecto clave en un teléfono, ya que lo usamos constantemente, lo transportamos en bolsillos, bolsos y, en ocasiones, puede caerse desde una altura de poco más de un metro. El OPPO A6 Pro 5G superó nuestras pruebas de caídas simuladas, sin daños en la pantalla ni fisuras visibles.

Las llaves u objetos punzantes pueden afectar la pantalla del celular en cuanto a apariencia. (Infobae)

Sin embargo, si tienes mascotas o acostumbras a guardar el teléfono junto a llaves u objetos punzantes, debes tener precaución, ya que la pantalla puede rayarse. A pesar de ello, estos rayones no afectan la respuesta táctil ni generan distorsiones en la imagen, siempre que no ocurran de forma repetida.

Además, sometimos el dispositivo a una prueba de contacto con agua y su funcionamiento se mantuvo sin inconvenientes.

En conclusión, este modelo de OPPO si cumple con su componente de resistencia.

Qué tan durarera es la batería del OPPO A6 Pro 5G

El OPPO A6 Pro 5G incluye una batería de 6.500 mAh. De acuerdo con la compañía, cuenta con la capacidad de reproducir hasta 20,6 horas de reproducción de video en YouTube en 720p. En Infobae Tecno, hicimos una prueba similar.

Durante tres horas reproducimos videos en la calidad 1440p en Youtube con el brillo en su nivel mas alto. Al iniciar la prueba el celular tenía 85% de bateria y al finalizar la prueba contaba con 73%.

El celular de OPPO tiene gran batería que le permite reproducir por varias horas contenido en YouTube sin interrupciones. (Infobae)

Cabe señalar que al utilizar el celular por este período de tiempo y hacer uso de sus funciones potenciadas por inteligencia artificial, no se recalentó.

Por tanto, el celular de OPPO si cuenta con una batería de larga duración que puede acompañarte a lo largo del día sin que sufras por esta cuestion.

Cuáles son las funciones con IA de este OPPO para la edición de fotos

El OPPO A6 Pro 5G incorpora varias funciones de inteligencia artificial para la edición de fotos como Mejor toma que utiliza IA para corregir detalles en imágenes de personas, como los ojos cerrados. Asimismo, Quitar destellos, elimina reflejos en superficies de vidrio para capturar paisajes limpios; y Borrador AI, que permite eliminar personas u objetos no deseados con un solo toque.

Para que la función de Mejor toma opere correctamente es necesario que en el celular haya varias fotografías de la persona para que reconozca su rostro. (Infobae)

En Infobae Tecno probamos la función de Mejor toma y comprobamos que es efectiva, aunque el teléfono necesita varias fotos de la misma persona para reconocerla y corregir errores como los ojos cerrados.

Si sacas una fotografía en la que el protagonista sale bien, pero hay varias personas al fondo que deseas eliminar, el Borrador AI resulta útil, ya que elimina estos elementos sin distorsionar la imagen final.

El borrador con IA no distorsiona la imagen una vez elimina elementos u objetos. (Infobae)

La herramienta para quitar destellos también es eficiente; por ejemplo, si tomas una foto desde un piso alto y aparecen reflejos del vidrio o del propio teléfono, la función los elimina completamente.

En cuanto al apartado fotográfico, un aspecto a considerar es la cámara, que ofrece buenos resultados solo con buena iluminación. En condiciones de baja luz, la calidad de las fotos puede no cumplir con las expectativas. Las especificaciones son las siguientes:

Cámara trasera.

Principal: 50 MP, f/1.8, campo de visión 76°, lente 5P, autoenfoque.

Monocromática: 2 MP, f/2.4, campo de visión 89°, lente 3P.

La herramienta de quitar destellos si funciona si se toman fotografías con un vidrio de por medio. (Infobae)

Cámara frontal.

16 MP, f/2.4, campo de visión 85°, lente 4P.

En síntesis, las funciones de inteligencia artificial compensan las limitaciones de la cámara, mejorando la experiencia fotográfica del dispositivo.

Qué otro aspecto considerar del OPPO A6 Pro 5G

Un aspecto relevante del OPPO A6 Pro 5G es su precio. Aunque pertenece a la línea más accesible de la marca, puede resultar elevado si se considera que la cámara, por sí sola, no alcanza altas expectativas.

No obstante, si la cámara no es tu principal prioridad, el dispositivo puede ser una opción adecuada, especialmente teniendo en cuenta otras prestaciones destacadas. La caja del celular incluye cargador y funda protectora.