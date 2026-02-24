iPhone 17 vs. iPhone 16: cuál deberías comprar en 2026

Es importante revisar las prestaciones de cada modelo y saber para qué se usará. (Foto: REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)

Para quienes consideran invertir una gran suma de dinero en un nuevo celular, dos modelos de Apple concentran la atención en 2026: el iPhone 16 y el iPhone 17.

La decisión entre ambas generaciones representa mucho más que una cuestión de diseño o de ciclo de producto; define la experiencia de usuario a largo plazo y el acceso a las últimas innovaciones de la marca.

Estos dos dispositivos, presentados por Apple en años consecutivos, presentan diferencias tan marcadas en características técnicas, autonomía, potencia y precio, que comparar sus versiones básicas, Pro y Pro Max resulta indispensable antes de decidirse por una compra.

Qué cambia en la versión básica de cada modelo de iPhone

El modelo estándar del iPhone 17 introduce mejoras notables en pantalla, almacenamiento y cámara frente a su predecesor. (Foto: REUTERS/Bhawika Chhabra/)

La distancia entre el iPhone 16 y el iPhone 17 estándar supone uno de los saltos más notorios en años recientes para la gama de entrada de Apple.

El iPhone 16 mantiene un formato compacto con pantalla de 6,1 pulgadas y una tasa de refresco de 60Hz, una restricción histórica que separaba a los modelos básicos de las variantes Pro. El iPhone 17 crece hasta las 6,3 pulgadas e incorpora finalmente la tecnología ProMotion de 120Hz, igualando la fluidez visual del resto de la familia.

Además, el rendimiento avanza de forma sustancial. El iPhone 17 debuta con el chip A19, mientras el 16 utiliza el A18, pero la experiencia cotidiana se transforma gracias a la duplicación del almacenamiento base (ahora 256 GB), una cámara frontal de 18 MP (frente a los 12 MP del 16) y una carga rápida de 40W.

La batería del iPhone 17 alcanza hasta 30 horas, superando las 22 horas del modelo anterior, y permite recargar el 50% de la capacidad en solo 20 minutos. Esta diferencia se percibe sobre todo en usuarios intensivos y quienes priorizan la autonomía diaria.

Cómo se comparan los modelos Pro del iPhone 16 y iPhone 17

El iPhone 17 Pro eleva la potencia y la fotografía, enfocándose en inteligencia artificial y capacidades profesionales. (Foto: Europa Press)

En la gama profesional, la evolución se orienta hacia la potencia para inteligencia artificial y fotografía avanzada. El iPhone 16 Pro introdujo el chasis de titanio y el botón de control de cámara, acompañado del chip A18 Pro y 8 GB de RAM.

El iPhone 17 Pro representa un cambio de paradigma al integrar 12 GB de RAM, cifra que marca un punto de inflexión para procesar funciones locales de Apple Intelligence.

El apartado fotográfico experimenta un salto relevante. El iPhone 16 Pro mantenía un teleobjetivo de 12 MP, mientras el iPhone 17 Pro unifica su sistema con tres lentes de 48 MP (principal, gran angular y teleobjetivo). Esta arquitectura permite un nivel de detalle profesional en cualquier distancia focal y mejora el zoom óptico.

Qué ofrece la versión Pro Max de la nueva generación frente al anterior

El iPhone 17 pro Max tiene una autonomía de hasta 37 horas de uso. (Foto: Europa Press)

La competencia entre los gigantes de Apple se centra en la eficiencia y la experiencia de uso en escenarios exigentes. Ambos modelos, el iPhone 16 Pro Max y el iPhone 17 Pro Max, comparten la gran pantalla de 6,9 pulgadas.

La versión 17 Pro Max incrementa el brillo hasta los 3.000 nits y suma un recubrimiento antirreflejante, optimizando la visibilidad bajo luz solar directa.

Asimismo, la gestión térmica y la autonomía establecen la mayor diferencia. El iPhone 17 Pro Max incorpora un sistema de refrigeración por cámara de vapor, inédito en el modelo anterior, que mantiene el rendimiento del chip A19 Pro en sesiones prolongadas de juego o edición.

La batería alcanza un nuevo récord en la marca, con hasta 37 horas de uso, seis más que el 16 Pro Max. Entonces, para quienes buscan el máximo rendimiento y durabilidad, este avance representa una ventaja tangible.

En qué se diferencian en materia de precios

Los dos modelos representan un gran gasto de dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de precios confirma el salto de generación y prestaciones. El iPhone 16 se ofrece desde 699 dólares, mientras las versiones Pro y Pro Max superan los 1.000 dólares.

En la nueva generación, el iPhone 17 parte de los 799 dólares; el 17 Pro asciende a 1.099 dólares y el 17 Pro Max figura en 1.199 dólares.

Cuál elegir entre cada modelo de iPhone

El iPhone 16 está dirigido a quienes buscan un dispositivo funcional y confiable, con buena autonomía y cámara suficiente para un uso cotidiano, sin requerir las novedades más avanzadas ni invertir tanto dinero.

El iPhone 17 apunta a usuarios que priorizan una cámara superior, mayor autonomía y acceso a las últimas tecnologías, ideal para quienes desean un rendimiento avanzado y un dispositivo preparado para las exigencias futuras.