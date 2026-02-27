HBO Max endurece sus reglas y pone fin a las cuentas compartidas en 2026

HBO Max busca ponerle fin a las cuentas compartidas. (Warner Bros)

La plataforma de streaming HBO Max pondrá fin al uso generalizado de cuentas compartidas a nivel mundial durante 2026, como parte de una estrategia para incrementar sus ingresos y consolidar su base de suscriptores.

La decisión fue confirmada por su empresa matriz, Warner Bros. Discovery, tras la presentación de los resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre de 2025, en los que la compañía destacó que las restricciones al intercambio de contraseñas han demostrado ser una medida “lucrativa”.

Según informó TheWrap, la política se expandirá progresivamente a todos los mercados, incluidos países europeos donde aún no se ha aplicado por completo. Aunque no se ha detallado una fecha exacta de implementación en cada territorio, la compañía confirmó que el despliegue será global.

HBO Max comenzará a frenar el uso de cuentas compartidas a nivel global durante este año 2026.

El cambio sigue la línea adoptada por otras plataformas del sector, como Netflix, que en 2023 inició su propia ofensiva contra las cuentas compartidas fuera del hogar principal. De acuerdo con Warner Bros. Discovery, la experiencia de la industria muestra que estas medidas generan inicialmente resistencia entre los usuarios, pero luego se traducen en un aumento significativo de suscripciones individuales y en una mejora de los ingresos recurrentes.

Desde agosto de 2025, HBO Max ya había comenzado a reforzar sus controles mediante avisos dentro de la aplicación que instaban a los usuarios a dejar de compartir credenciales.

Como parte de ese plan, la compañía introdujo la opción de añadir miembros adicionales a una cuenta mediante el pago de una tarifa mensual de 7,99 dólares por cada usuario extra, quien obtiene su propio perfil y contraseña.

HBO Max quiere conseguir más suscriptores a nivel mundial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para detectar el uso indebido de una suscripción, el servicio utiliza diversos indicadores técnicos, entre ellos la información de la cuenta, la dirección IP, el identificador del dispositivo y los patrones de actividad. Este sistema permite determinar si el acceso corresponde al mismo hogar o si se trata de conexiones externas que incumplen las condiciones del servicio.

La empresa sostiene que el objetivo no es únicamente restringir el acceso, sino también reorganizar su modelo de negocio en un entorno de creciente competencia entre plataformas de streaming. En ese sentido, Warner Bros. Discovery planea ampliar la presencia internacional del servicio, con una expansión hacia nuevos mercados europeos y otras regiones donde aún busca consolidarse.

Además del control sobre las cuentas, la compañía anunció que invertirá en mejoras del producto, optimización tecnológica y estrategias destinadas a reducir la cancelación de suscripciones. Entre las prioridades figura fortalecer la retención de usuarios mediante ajustes en precios, nuevas modalidades de monetización y un mayor impulso a los planes con publicidad, un segmento que se ha vuelto clave para la rentabilidad del streaming.

HBO Max buscará el mejor precio para cada región del planeta. (HBO Max)

El grupo también evalúa cuál es el precio más adecuado para los consumidores en cada mercado, con el fin de equilibrar crecimiento y sostenibilidad financiera en un contexto en el que los costos de producción y licencias continúan aumentando.

En paralelo, la estrategia contempla reforzar el catálogo con contenidos de alto impacto y mayor duración que incentiven la permanencia de los suscriptores. Entre los proyectos destacados figura la futura serie basada en el universo de Harry Potter, cuyo estreno está previsto para inicios de 2027 y que forma parte de la apuesta por franquicias reconocidas globalmente.

El endurecimiento de las políticas de acceso refleja un cambio estructural en la industria del entretenimiento digital, donde las plataformas buscan transformar a los usuarios que antes compartían cuentas en clientes directos. Con esta medida, HBO Max se suma de manera definitiva a una tendencia que redefine la forma en que se consumen y comercializan los contenidos bajo demanda.