Netflix cambia su oferta con Warner Bros. Discovery y pagará todo en efectivo

La empresa habría tomado esta decisión para mejorar la oferta presentada por Paramount

Netflix modifica su oferta y pagará la compra de Warner Bros. Discovery íntegramente en efectivo para asegurar el valor de la operación. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

La adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix sigue en camino. El gigante del streaming decidió modificar los términos económicos de su oferta y optar por el pago íntegro en efectivo. El movimiento supone un cambio relevante respecto a la estructura inicial del acuerdo y busca fortalecer su posición frente a la competencia de Paramount Skydance Corp., que también aspira a controlar uno de los estudios más importantes de Hollywood.

Hace unas semanas, ambas empresas anunciaron un acuerdo para la compra de los activos de Warner, incluyendo sus estudios, HBO, HBO Max y la división de videojuegos. Según la nueva propuesta, Netflix pagaría 27,75 dólares por acción (USD 27,75) en efectivo, eliminando la parte que originalmente se iba a abonar en acciones. El acuerdo mantiene un valor empresarial de 82.700 millones de dólares (USD 82.700 millones).

La oferta inicial de Netflix, presentada en diciembre, contemplaba aproximadamente un 84% en efectivo y el resto en acciones. Esta fórmula presentaba una debilidad: si las acciones de Netflix caían por debajo de un determinado umbral, la compensación para los accionistas de Warner Bros. Discovery sería menor.

Ahora, con el pago íntegro en efectivo, la compañía asegura un valor fijo para los accionistas de Warner, eliminando la incertidumbre ligada a la volatilidad bursátil.

El pago en efectivo elimina la incertidumbre por volatilidad bursátil y garantiza una compensación fija a los accionistas de Warner Bros. Discovery. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Motivos por los que Netflix cambió de estrategia para comprar Warner

El ajuste responde, en gran medida, a la ofensiva de Paramount Skydance, que desde un primer momento ha ofrecido el pago completo en efectivo por Warner Bros. Discovery, a un precio de 30 dólares por acción (USD 30), lo que llevó a Paramount a afirmar que su propuesta era superior.

Netflix, al igualar la estructura en efectivo, neutraliza una de las principales críticas de su rival y refuerza la certeza para los accionistas de Warner.

Fuentes de Netflix y Warner, citadas por Bloomberg y Variety, destacaron que la nueva modalidad “simplifica la estructura de la transacción, ofrece mayor certeza de valor a los accionistas de Warner Bros. Discovery y acelera el camino hacia la votación de los mismos”.

La decisión fue aprobada de forma unánime por los consejos de administración de ambas compañías y mantiene inalteradas las comisiones por ruptura de acuerdo: si Warner Bros. Discovery se retira de la operación, deberá abonar a Netflix una penalización de 2.800 millones de dólares (USD 2.800 millones).

Paramount Skydance ofreció a Warner Bros. Discovery una propuesta total en efectivo a 30 dólares por acción, lo que llevó a Netflix a igualar la fórmula. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

En caso de que los reguladores bloqueen la fusión, Netflix sería quien deba pagar a Warner Bros. Discovery 5.800 millones de dólares (USD 5.800 millones).

Cuándo habría una decisión definitiva sobre la compra de Warner

La modificación del acuerdo allana el camino para una resolución más ágil del proceso. Se prevé que los accionistas de Warner Bros. Discovery puedan votar sobre la operación antes de abril de 2026. La compañía ya presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) una declaración preliminar de poder para respaldar este cronograma acelerado.

Ambas partes confían en que la transacción podrá cerrarse dentro de un plazo de 12 a 18 meses desde la firma del acuerdo original, realizada el 4 de diciembre de 2025.

Antes de la adquisición, tendrá lugar la escisión de Discovery Global, la entidad que agrupará los canales de cable como CNN, TNT, TBS, HGTV y Food Network, así como TNT Sports y Discovery+. Se espera que este spin-off quede completado en un periodo de seis a nueve meses.

La votación de los accionistas de Warner Bros. Discovery sobre la operación podría realizarse antes de abril de 2026 según la documentación presentada ante la SEC. (REUTERS/Eric Gaillard/File Photo)

El acuerdo revisado también contempla una reducción en la deuda neta que asumirá Discovery Global, el grupo de canales que será escindido antes de la integración con Netflix.

La cifra disminuye en 260 millones de dólares (USD 260 millones), hasta situarse en 17.000 millones de dólares (USD 17.000 millones) al 30 de junio de 2026, con una estimación de descenso hasta 16.100 millones de dólares (USD 16.100 millones) a final de ese mismo año.

Esta modificación responde al mejor desempeño del flujo de caja en 2025 respecto a las previsiones iniciales. Además, la reciente presentación ante la SEC por parte de Warner Bros. Discovery señala que el valor estimado por acción de Discovery Global oscila entre 2,41 y 3,77 dólares en función del análisis de empresas comparables, y entre 4,63 y 6,86 dólares por acción según transacciones precedentes.

