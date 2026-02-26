Tecno

Memoria ilimitada en la inteligencia artificial: la audaz predicción de Sam Altman

La visión de OpenAI es que la IA alcance un nivel de memoria que ninguna mente humana puede igualar

Guardar
El objetivo es que la
El objetivo es que la nueva generación de asistentes sea capaz de acompañar al usuario en todo momento. (Reuters)

El CEO de OpenAI, Sam Altman, conocido por liderar el desarrollo de ChatGPT, augura que el próximo gran salto en la evolución de la IA llegará cuando los sistemas sean capaces de recordar y procesar cada detalle de la vida de un usuario, superando los límites de la memoria humana y transformando la interacción entre las personas y la tecnología.

La empresa de investigación y desarrollo en inteligencia artificial trabaja para alcanzar este hito en 2026, según reveló Altman en una entrevista.

OpenAI apuesta por una IA con memoria infinita y perfecta

Durante su intervención en el Big Technology Podcast, Sam Altman explicó que el verdadero avance en inteligencia artificial no solo reside en mejorar el razonamiento, sino en dotar a los sistemas de una memoria inagotable y exacta.

Sam Altman explicó que el
Sam Altman explicó que el verdadero avance en IA está en dotar a los sistemas de una memoria inagotable y precisa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el directivo, “aunque tengas el mejor asistente personal del mundo, no puede recordar todas las palabras que dijiste en tu vida”. Altman enfatiza que ninguna persona, por muy eficiente que sea, puede almacenar todos los documentos producidos, repasar cada tarea o retener cada mínimo detalle de una existencia.

La visión de OpenAI es que la inteligencia artificial alcance un nivel de memoria que ninguna mente humana puede igualar. Altman considera que la IA será “definitivamente capaz de hacerlo”, aunque reconoce que “ahora mismo, la memoria es todavía muy rudimentaria, muy temprana”.

El objetivo es que la nueva generación de asistentes sea capaz de acompañar al usuario en todo momento, recordando y utilizando cada fragmento de información relevante para personalizar la experiencia y anticipar necesidades.

Sam Altman es conocido por
Sam Altman es conocido por liderar el desarrollo de ChatGPT. REUTERS/Shelby Tauber/Pool

Competencia, estrategia y el efecto Gemini 3 en la carrera de la IA

Las declaraciones de Altman llegan en un momento de competencia feroz en el sector de la inteligencia artificial. Apenas semanas antes, OpenAI había declarado una situación de “código rojo” tras el lanzamiento de Gemini 3, el modelo avanzado de Google que fue presentado en noviembre de 2025 y descrito por la compañía como el inicio de una “nueva era de inteligencia”.

Cabe indicar que Gemini 3 logró resultados sobresalientes en pruebas de referencia, lo que encendió las alarmas en el equipo de OpenAI.

Pese a la presión, Altman relativizó el impacto de la competencia, señalando: “Creo que es bueno ser paranoico y actuar con rapidez cuando surge una posible amenaza competitiva”.

OpenAI había declarado una situación
OpenAI había declarado una situación de “código rojo” tras el lanzamiento de Gemini 3. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El directivo subrayó que situaciones similares ya habían ocurrido con otros rivales como DeepSeek, y que el lanzamiento de Gemini 3 permitió identificar y corregir debilidades en los productos y la estrategia de OpenAI.

Para mantener el liderazgo, Altman sostiene que la clave está en “fabricar los mejores modelos, construir el mejor producto en torno a ellos y disponer de la infraestructura suficiente para servirlo a escala”.

Según datos de la propia compañía, ChatGPT cuenta con más de 800 millones de usuarios y abarca cerca del 71% del mercado global de aplicaciones de inteligencia artificial.

OpenAI es una organización de
OpenAI es una organización de investigación y desarrollo de inteligencia artificial. (AP Foto/Michael Dwyer)

De la memoria humana a la memoria artificial

La predicción de Sam Altman plantea un cambio profundo en la relación entre las personas y la inteligencia artificial. Mientras que el cerebro humano está limitado en su capacidad de recordar y procesar información, la IA avanza hacia un futuro en el que podrá almacenar, recuperar y utilizar cada dato relevante de la vida de un usuario.

Esta “memoria infinita y perfecta” permitirá asistentes personalizados capaces de anticipar necesidades, ofrecer recomendaciones hiperprecisas y acompañar al usuario en todos los ámbitos, desde el trabajo hasta la vida cotidiana.

El desafío, según Altman, radica en avanzar desde las capacidades actuales de memoria —aún incipientes— hasta sistemas que sean verdaderos compañeros de vida digital.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialSam AltmanMemoriaLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Tres inteligencias artificiales jugaron a la guerra: casi todas optaron por ataques nucleares

Kenneth Payne, investigador del King’s College, sometió a GPT-5.2, Claude Sonnet 4 y Gemini 3 Flash a diversos escenarios de conflicto para analizar su comportamiento

Tres inteligencias artificiales jugaron a

La escasez de memoria RAM podría provocar la mayor caída en los envíos de smartphones en más de una década

Este déficit de memoria ha encarecido los teléfonos y amenaza la supervivencia de los modelos económicos en mercados emergentes

La escasez de memoria RAM

Cada vez más argentinos confían más en creadores de contenido educativo que en otros influencers

El aprendizaje dinámico y la personalización captura tanto a estudiantes como a docentes

Cada vez más argentinos confían

Sermones escritos por ChatGPT: El Papa prohíbe a los sacerdotes usar IA en sus homilías

León XIV afirmó que esta tecnología “nunca podrá compartir la fe” de la misma manera que un sacerdote humano

Sermones escritos por ChatGPT: El

Galaxy AI suma el agente de Perplexity y mantiene a Bixby como asistente nativo

Los usuarios podrán activar este agente mediante el comando de voz “Hey, Plex” o a través de accesos rápidos configurables

Galaxy AI suma el agente
DEPORTES
En la despedida de Marcelo

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate vence a Banfield por el Torneo Apertura

La contundente opinión del Tano Pasman sobre la salida de Gallardo de River Plate: a quiénes culpa

La autocrítica de Franco Armani antes del último partido de Gallardo como técnico de River Plate: “Tenemos responsabilidad”

El gesto de Martínez Quarta con Gallardo luego de marcarle un gol a Banfield en la despedida del técnico de River Plate

El emotivo recibimiento para Gallardo en el Monumental en su último partido en River Plate: el gesto de disculpas a los hinchas

TELESHOW
Flavio Azzaro y Sol Nobile

Flavio Azzaro y Sol Nobile fueron padres por primera vez y contaron el susto que vivieron durante la internación

Ginette Reynal dio una rotunda marcha atrás con una decisión que tomó hace dos meses: “No aguanto más”

Kennys Palacios se quebró en Gran Hermano y piensa en abandonar: “Me levanté preguntándome qué hago acá”

Preocupación por la salud de Coca, la mamá de Iliana y Marina Calabró: “El miedo es que le agarre una infección”

Duki deslumbró en la Fashion Week de Milán con su estilo urbano más audaz: cadenas de perlas y prendas oversized

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército israelí atacó ocho

El Ejército israelí atacó ocho complejos de Hezbollah en el este del Líbano

Así evolucionó la visión: de un “tercer ojo” ancestral a la complejidad de los vertebrados modernos

BCIE, Alemania y Unión Europea acuerdan impulsar 10,000 mipymes en El Salvador

Putin nombró al jefe del FSB, al ministro de Defensa y a su ex guardaespaldas para la recién creada comisión de inteligencia artificial

Suecia neutralizó un dron ruso que sobrevoló el portaaviones francés Charles de Gaulle