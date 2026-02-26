Memoria ilimitada en la inteligencia artificial: la audaz predicción de Sam Altman

El objetivo es que la nueva generación de asistentes sea capaz de acompañar al usuario en todo momento. (Reuters)

El CEO de OpenAI, Sam Altman, conocido por liderar el desarrollo de ChatGPT, augura que el próximo gran salto en la evolución de la IA llegará cuando los sistemas sean capaces de recordar y procesar cada detalle de la vida de un usuario, superando los límites de la memoria humana y transformando la interacción entre las personas y la tecnología.

La empresa de investigación y desarrollo en inteligencia artificial trabaja para alcanzar este hito en 2026, según reveló Altman en una entrevista.

OpenAI apuesta por una IA con memoria infinita y perfecta

Durante su intervención en el Big Technology Podcast, Sam Altman explicó que el verdadero avance en inteligencia artificial no solo reside en mejorar el razonamiento, sino en dotar a los sistemas de una memoria inagotable y exacta.

Según el directivo, “aunque tengas el mejor asistente personal del mundo, no puede recordar todas las palabras que dijiste en tu vida”. Altman enfatiza que ninguna persona, por muy eficiente que sea, puede almacenar todos los documentos producidos, repasar cada tarea o retener cada mínimo detalle de una existencia.

La visión de OpenAI es que la inteligencia artificial alcance un nivel de memoria que ninguna mente humana puede igualar. Altman considera que la IA será “definitivamente capaz de hacerlo”, aunque reconoce que “ahora mismo, la memoria es todavía muy rudimentaria, muy temprana”.

El objetivo es que la nueva generación de asistentes sea capaz de acompañar al usuario en todo momento, recordando y utilizando cada fragmento de información relevante para personalizar la experiencia y anticipar necesidades.

Competencia, estrategia y el efecto Gemini 3 en la carrera de la IA

Las declaraciones de Altman llegan en un momento de competencia feroz en el sector de la inteligencia artificial. Apenas semanas antes, OpenAI había declarado una situación de “código rojo” tras el lanzamiento de Gemini 3, el modelo avanzado de Google que fue presentado en noviembre de 2025 y descrito por la compañía como el inicio de una “nueva era de inteligencia”.

Cabe indicar que Gemini 3 logró resultados sobresalientes en pruebas de referencia, lo que encendió las alarmas en el equipo de OpenAI.

Pese a la presión, Altman relativizó el impacto de la competencia, señalando: “Creo que es bueno ser paranoico y actuar con rapidez cuando surge una posible amenaza competitiva”.

El directivo subrayó que situaciones similares ya habían ocurrido con otros rivales como DeepSeek, y que el lanzamiento de Gemini 3 permitió identificar y corregir debilidades en los productos y la estrategia de OpenAI.

Para mantener el liderazgo, Altman sostiene que la clave está en “fabricar los mejores modelos, construir el mejor producto en torno a ellos y disponer de la infraestructura suficiente para servirlo a escala”.

Según datos de la propia compañía, ChatGPT cuenta con más de 800 millones de usuarios y abarca cerca del 71% del mercado global de aplicaciones de inteligencia artificial.

De la memoria humana a la memoria artificial

La predicción de Sam Altman plantea un cambio profundo en la relación entre las personas y la inteligencia artificial. Mientras que el cerebro humano está limitado en su capacidad de recordar y procesar información, la IA avanza hacia un futuro en el que podrá almacenar, recuperar y utilizar cada dato relevante de la vida de un usuario.

Esta “memoria infinita y perfecta” permitirá asistentes personalizados capaces de anticipar necesidades, ofrecer recomendaciones hiperprecisas y acompañar al usuario en todos los ámbitos, desde el trabajo hasta la vida cotidiana.

El desafío, según Altman, radica en avanzar desde las capacidades actuales de memoria —aún incipientes— hasta sistemas que sean verdaderos compañeros de vida digital.