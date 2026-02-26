Tecno

En la era de la IA, Elon Musk pone el foco en la creatividad humana: “Lo más importante es ¿qué preguntas no sabemos hacer?"

El empresario remarca que el progreso tecnológico no depende solo de hallar soluciones, sino de las personas para descubrir interrogantes originales que abran nuevas posibilidades frente a la inteligencia artificial

La inteligencia artificial transforma el acceso a la información y coloca el foco en la formulación de preguntas valiosas

La inteligencia artificial, el acceso a la información y las respuestas inmediatas han transformado la forma en que la sociedad aborda el conocimiento. Lo que antes implicaba la búsqueda exhaustiva entre expertos, bibliotecas o bases de datos, ahora se traduce en un desafío opuesto: no hallar una respuesta concreta, sino saber qué preguntas aportan valor y cómo interpretar correctamente los resultados que entrega la tecnología.

Según Muy Interesante, esta transformación ha creado la necesidad de una habilidad humana crucial: la de formular interrogantes sustanciales en un entorno saturado de datos. El artículo remarca una idea central: la clave está en la pregunta, no en la respuesta.

Importancia de la pregunta en la era de la inteligencia artificial

Elon Musk ocupa un lugar central en los debates globales sobre IA. Durante el Saudi-U.S. Investment Forum realizado en Riad (Arabia Saudita), el empresario expuso ante líderes y especialistas una idea que resume el desafío contemporáneo. Comentó que “lo más importante es: ¿qué preguntas no sabemos hacer? Una vez que conoces la pregunta, la respuesta suele ser la parte fácil”.

Esta reflexión, citada por el medio digital español Cronicaglobal, alerta sobre el riesgo de perder la capacidad de formular preguntas originales en un ámbito donde las respuestas están automatizadas. Destacó que “la respuesta suele ser la parte fácil”, resaltando la importancia de la creatividad y profundidad humana como diferencial frente a la tecnología.

Elon Musk destaca en Arabia Saudita la importancia de preguntarse lo que todavía no sabemos en la era de la IA (REUTERS/Denis Balibouse/Foto de archivo)

En el enfoque de Musk, el papel del ser humano se redefine: más que buscar respuestas, ahora debe convertirse en el diseñador de las preguntas que orientan el desarrollo y la interpretación de los datos generados por la inteligencia artificial.

Curiosidad y juicio: límites humanos para la IA

Muy Interesante subraya que la curiosidad y el juicio continúan siendo fronteras que la inteligencia artificial no es capaz de atravesar completamente. Aunque la IA procesa cantidades inmensas de datos y construye respuestas coherentes, su funcionamiento se apoya en algoritmos programados para detectar patrones. No puede salirse de los límites determinados por sus creadores.

La curiosidad humana, definida como la capacidad de plantear preguntas inesperadas y disruptivas, y el juicio, entendido como la habilidad de evaluar la relevancia o el impacto de una respuesta, siguen siendo atributos exclusivamente humanos. La máquina carece de iniciativa propia para desafiar supuestos o buscar más allá de los datos presentes.

Pensamiento crítico en la educación frente a la IA

El crecimiento acelerado de la IA planteó nuevos desafíos para el ámbito educativo. Según el artículo Pensamiento crítico en Educación: una necesidad urgente, publicado en Hablamos de Educación (Anaya), el pensamiento automático y la tendencia a aceptar respuestas sin cuestionarlas representan un riesgo en la formación de los estudiantes. Este análisis advierte que resulta esencial detener el automatismo para que los estudiantes aprendan a formular preguntas relevantes y pertinentes.

La curiosidad y el juicio son límites exclusivos de los humanos que la inteligencia artificial aún no puede replicar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto Muy Interesante como Hablamos de Educación (Anaya) coinciden en que los docentes deben priorizar el pensamiento crítico como herramienta central para interactuar con la inteligencia artificial. No basta solo con acceder a la información; es necesario entrenar la capacidad de interrogar, analizar y discernir entre las múltiples opciones disponibles.

Diferenciar forma y contenido ante la IA

La distinción entre forma y contenido adquiere una relevancia fundamental junto al crecimiento de la inteligencia artificial. Como puntualiza el artículo de Muy Interesante, es posible que la IA formule respuestas impecables en su presentación formal, aunque esto no garantiza la solidez ni veracidad de su contenido.

En este contexto, identificar argumentos válidos, reconocer falacias y distinguir entre una exposición atractiva y un razonamiento certero se vuelven competencias esenciales. La vigilancia sobre la calidad y profundidad de la información generada por algoritmos se convierte en tarea constante para los usuarios humanos.

El reto educativo ante respuestas automáticas

La llegada masiva de respuestas automáticas obliga a reconsiderar cómo se educa y se evalúa a los estudiantes. Según Muy Interesante, la atención debe alejarse de la simple comprobación de respuestas correctas y orientarse hacia la capacidad de plantear preguntas originales. Los exámenes basados en memorización quedan desfasados cuando cualquier alumno puede obtener la solución en segundos.

El nuevo reto educativo ante la inteligencia artificial es valorar la habilidad de plantear preguntas originales y relevantes (REUTERS/Denis Balibouse)

El nuevo reto educativo es fomentar la investigación, el pensamiento crítico y la creatividad, preparando a las personas para identificar problemas genuinos y crear soluciones que escapen a lo previsible.

La última ventaja humana: intuición y anticipación

En el final del artículo, se remarca que la última ventaja humana frente a la IA radica en la capacidad de detectar oportunidades y problemas invisibles para la máquina. La inteligencia artificial solo identifica patrones y responde según datos previos, pero carece de intuición y de la perspectiva necesaria para imaginar escenarios radicalmente originales.

La habilidad de cuestionar lo evidente, anticipar tendencias y formular preguntas que abran caminos inexplorados seguirá siendo propia de los seres humanos, al menos en el horizonte previsible.

