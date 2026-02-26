El éxito según Microsoft: Satya Nadella revela la clave para no quedar fuera de la IA

Satya Nadella, CEO de Microsoft, reafirma en Madrid la meta de llevar la inteligencia artificial a todas las personas y organizaciones del mundo. (REUTERS/Denis Balibouse)

En su reciente visita a Madrid, Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, dejó clara la prioridad de su compañía y el futuro al que quiere direccionar sus esfuerzos: “capacitar a todas las personas y organizaciones del planeta para que puedan lograr más con inteligencia artificial”.

Durante una conferencia, Nadella detalló el enfoque de la empresa para que la IA no sea solo una herramienta de élite tecnológica, sino una ventaja accesible para todos los sectores productivos.

Por qué la capacitación en IA es el eje de la estrategia de Microsoft

Desde el inicio de su intervención, Nadella dejó en claro el propósito principal de Microsoft. “La principal misión de su empresa es capacitar a todas las personas y organizaciones del planeta para que puedan lograr más a través de la IA”, aseguró.

Recurrió a una comparación histórica para contextualizar el impacto de las nuevas tecnologías: “Imagina que en los años 80 eres una empresa que intenta hacer una previsión. ¿Cómo lo harías? Tendrías que enviar faxes, memorándums internos y, finalmente, habría algún tipo de previsión en papel. Y entonces, de repente, el correo electrónico se convirtió en algo habitual, apareció Excel y se enviaban hojas de cálculo por correo electrónico, la gente introducía los números y se obtenía una previsión”.

Nadella destaca cómo la IA de Microsoft está cambiando los flujos de trabajo tradicionales, avanzando más allá de las herramientas ofimáticas clásicas. (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

Nadella ilustró cómo la inteligencia artificial está reconfigurando el flujo de trabajo tradicional. Lo que antes se apoyaba en herramientas ofimáticas clásicas, ahora evoluciona hacia un entorno donde la productividad se potencia con IA integrada en cada espacio laboral.

Cómo propone Microsoft capacitar a empresas y empleados en IA

El directivo precisó que la estrategia de Microsoft para la inteligencia artificial se basa en la personalización. En sus propias palabras, “sean cuales sean los bienes o servicios que produzcas, ¿puedes hacerlo ahora con más rendimiento, mucho más, expandirte, con mucha más velocidad?”. De acuerdo con el CEO, ese es el objetivo de expandir la IA: permitir que cada organización pueda aprovechar la tecnología según sus necesidades concretas.

En este sentido, definió que la clave está en una IA para “crear algo que haga que el servicio mejore, que la experiencia de los empleados sea mucho mejor que antes y que las operaciones internas sean más eficientes”.

Nadella subrayó que “no se trata de alabar el modelo de otra persona. Se trata del modelo que tienes en tu empresa y que te convierte en un participante único en la economía”.

Herramientas como Microsoft 365 Copilot y Azure AI Foundry facilitan la integración diaria de la IA en empresas, aumentando la productividad laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica, Microsoft integra la IA en el trabajo diario mediante el uso de Microsoft 365 Copilot, con herramientas como Excel, Teams o Outlook, enfocadas en “aumentar la productividad sin interrumpir los flujos de trabajo habituales”.

Además, la compañía ofrece la posibilidad de que las empresas diseñen sus propios agentes y aplicaciones inteligentes sobre sus datos a través de Azure AI Foundry, lo que permite “personalizar la IA según sus necesidades”.

Todo esto se apoya en la infraestructura global de Microsoft Azure, que Nadella definió como una “fábrica de tokens”, destinada a garantizar la potencia y la escalabilidad necesarias para que la IA sea eficiente y confiable en cualquier contexto organizativo.

La dura reacción del mercado a esta estrategia de largo plazo

La presentación de Nadella en España se produce en un contexto financiero desafiante para la compañía. Tras la publicación de los últimos resultados, Microsoft sufrió el mayor desplome en casi seis años en la bolsa, con gastos de capital que alcanzaron los USD 37.500 millones, un 66% más que el año anterior y por encima de las estimaciones de los analistas.

Pese al impacto financiero negativo, Nadella insiste en priorizar la capacitación en IA y el crecimiento económico sostenido como motor del futuro empresarial. (REUTERS/Chalinee Thirasupa/File Photo)

El trasfondo de esta reacción, tal como se explica, radica en que “la velocidad de gasto es muy superior a la que el mercado esperaba y cuando eso ocurre -aunque sea para sostener el crecimiento futuro- la reacción suele ser inmediata”. Los inversores, en este sentido, buscan certezas a corto plazo y cualquier señal de presión sobre la rentabilidad impacta de inmediato en la cotización.

En lo que va del año, la empresa acumula una caída superior al 17% en Wall Street, y ha perdido 630.000 millones de dólares desde el máximo del 28 de octubre, lo que supone una reducción del 26%. Pese a este escenario, Nadella evitó dramatismos y sostuvo un mensaje centrado en la productividad, la capacitación y el crecimiento económico sostenido a través de la inteligencia artificial.