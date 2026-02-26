Tecno

El éxito según Microsoft: Satya Nadella revela la clave para no quedar fuera de la IA

Herramientas como Microsoft 365 Copilot y Azure AI Foundry están aumentando la productividad laboral

Guardar
Satya Nadella, CEO de Microsoft,
Satya Nadella, CEO de Microsoft, reafirma en Madrid la meta de llevar la inteligencia artificial a todas las personas y organizaciones del mundo. (REUTERS/Denis Balibouse)

En su reciente visita a Madrid, Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, dejó clara la prioridad de su compañía y el futuro al que quiere direccionar sus esfuerzos: “capacitar a todas las personas y organizaciones del planeta para que puedan lograr más con inteligencia artificial”.

Durante una conferencia, Nadella detalló el enfoque de la empresa para que la IA no sea solo una herramienta de élite tecnológica, sino una ventaja accesible para todos los sectores productivos.

Por qué la capacitación en IA es el eje de la estrategia de Microsoft

Desde el inicio de su intervención, Nadella dejó en claro el propósito principal de Microsoft. “La principal misión de su empresa es capacitar a todas las personas y organizaciones del planeta para que puedan lograr más a través de la IA”, aseguró.

Recurrió a una comparación histórica para contextualizar el impacto de las nuevas tecnologías: “Imagina que en los años 80 eres una empresa que intenta hacer una previsión. ¿Cómo lo harías? Tendrías que enviar faxes, memorándums internos y, finalmente, habría algún tipo de previsión en papel. Y entonces, de repente, el correo electrónico se convirtió en algo habitual, apareció Excel y se enviaban hojas de cálculo por correo electrónico, la gente introducía los números y se obtenía una previsión”.

Nadella destaca cómo la IA
Nadella destaca cómo la IA de Microsoft está cambiando los flujos de trabajo tradicionales, avanzando más allá de las herramientas ofimáticas clásicas. (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

Nadella ilustró cómo la inteligencia artificial está reconfigurando el flujo de trabajo tradicional. Lo que antes se apoyaba en herramientas ofimáticas clásicas, ahora evoluciona hacia un entorno donde la productividad se potencia con IA integrada en cada espacio laboral.

Cómo propone Microsoft capacitar a empresas y empleados en IA

El directivo precisó que la estrategia de Microsoft para la inteligencia artificial se basa en la personalización. En sus propias palabras, “sean cuales sean los bienes o servicios que produzcas, ¿puedes hacerlo ahora con más rendimiento, mucho más, expandirte, con mucha más velocidad?”. De acuerdo con el CEO, ese es el objetivo de expandir la IA: permitir que cada organización pueda aprovechar la tecnología según sus necesidades concretas.

En este sentido, definió que la clave está en una IA para “crear algo que haga que el servicio mejore, que la experiencia de los empleados sea mucho mejor que antes y que las operaciones internas sean más eficientes”.

Nadella subrayó que “no se trata de alabar el modelo de otra persona. Se trata del modelo que tienes en tu empresa y que te convierte en un participante único en la economía”.

Herramientas como Microsoft 365 Copilot
Herramientas como Microsoft 365 Copilot y Azure AI Foundry facilitan la integración diaria de la IA en empresas, aumentando la productividad laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica, Microsoft integra la IA en el trabajo diario mediante el uso de Microsoft 365 Copilot, con herramientas como Excel, Teams o Outlook, enfocadas en “aumentar la productividad sin interrumpir los flujos de trabajo habituales”.

Además, la compañía ofrece la posibilidad de que las empresas diseñen sus propios agentes y aplicaciones inteligentes sobre sus datos a través de Azure AI Foundry, lo que permite “personalizar la IA según sus necesidades”.

Todo esto se apoya en la infraestructura global de Microsoft Azure, que Nadella definió como una “fábrica de tokens”, destinada a garantizar la potencia y la escalabilidad necesarias para que la IA sea eficiente y confiable en cualquier contexto organizativo.

La dura reacción del mercado a esta estrategia de largo plazo

La presentación de Nadella en España se produce en un contexto financiero desafiante para la compañía. Tras la publicación de los últimos resultados, Microsoft sufrió el mayor desplome en casi seis años en la bolsa, con gastos de capital que alcanzaron los USD 37.500 millones, un 66% más que el año anterior y por encima de las estimaciones de los analistas.

Pese al impacto financiero negativo,
Pese al impacto financiero negativo, Nadella insiste en priorizar la capacitación en IA y el crecimiento económico sostenido como motor del futuro empresarial. (REUTERS/Chalinee Thirasupa/File Photo)

El trasfondo de esta reacción, tal como se explica, radica en que “la velocidad de gasto es muy superior a la que el mercado esperaba y cuando eso ocurre -aunque sea para sostener el crecimiento futuro- la reacción suele ser inmediata”. Los inversores, en este sentido, buscan certezas a corto plazo y cualquier señal de presión sobre la rentabilidad impacta de inmediato en la cotización.

En lo que va del año, la empresa acumula una caída superior al 17% en Wall Street, y ha perdido 630.000 millones de dólares desde el máximo del 28 de octubre, lo que supone una reducción del 26%. Pese a este escenario, Nadella evitó dramatismos y sostuvo un mensaje centrado en la productividad, la capacitación y el crecimiento económico sostenido a través de la inteligencia artificial.

Temas Relacionados

Satya NadellaMicrosoftEmpresasEmpleoInteligencia artificialTEcnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Prendió su robot aspirador y terminó espiando a miles de personas: la falla que sacude a internet

La prueba para controlar el dispositivo con un mando de PS5 reveló accesos inesperados a información técnica de miles de equipos

Prendió su robot aspirador y

De las nubes al enchufe: desarrollan sistema que es capaz de generar energía con gotas de lluvia

Las pruebas iniciales demostraron que el prototipo puede generar picos de hasta 250 voltios y alimentar pequeños dispositivos electrónicos

De las nubes al enchufe:

Bloqueo masivo de celulares en Perú: cómo evitar que tu línea sea suspendida

Las operadoras deberán notificar a los usuarios mediante SMS la suspensión de la línea, dando un plazo para regularizar su situación

Bloqueo masivo de celulares en

Cómo descargar Magis TV o XUPER TV en el televisor: una pregunta que puede poner en riesgo tu privacidad

Este servicio fue bloqueado de todas las tiendas de aplicaciones, así que la única forma de instalarlo en un dispositivo es a través de una APK

Cómo descargar Magis TV o

Todo lo que debes saber del fenómeno ‘therian’: su origen, vestimenta y en qué espacios se reúnen

Jóvenes de distintas ciudades protagonizan videos virales en redes sociales donde utilizan máscaras y simulan comportamientos de animales

Todo lo que debes saber
DEPORTES
Chiqui Tapia desafía a la

Chiqui Tapia desafía a la IGJ: “La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima”

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate recibirá a Banfield por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Quiénes serán los pilotos de reserva de los equipos de Fórmula 1 en la temporada 2026: los corredores alternativos de Alpine

Lanús y Flamengo definirán en Brasil al campeón de la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi jugará un amistoso en Puerto Rico ante Independiente del Valle: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Roberto Moldavsky recordó cuando dejó

Roberto Moldavsky recordó cuando dejó su local de Once para dedicarse a la actuación: “Fue culpa de Wainraich”

Gran Hermano bajo la lupa: un detalle de edición en la nominación de Daniela De Lucía generó controversia

Wanda Nara sorprendió con una reflexión y explicó su silencio en medio del conflicto con Mauro Icardi

Raquel Mancini contó que tuvo un romance clandestino con Nicolás Repetto: “Me escondía en el baúl del auto”

Morena Beltrán contó que algunos jugadores de Boca le escribían antes de salir con Lucas Blondel: “Se entregaron”

INFOBAE AMÉRICA

Un grupo comando hizo estallar

Un grupo comando hizo estallar un banco en Paraguay y se robó lo que había en la bóveda

Convocatoria internacional ofrece hasta $250,000 para proteger patrimonio cultural en Panamá

La expareja del narco Sebastián Marset amenazó a militares durante un traslado: “Los voy a mandar matar a todos”

El ex presidente paraguayo Horacio Cartes fue internado en terapia intensiva tras sufrir convulsiones

Baz Luhrmann: “La IA crea cosas perfectas, pero la humanidad es imperfecta”