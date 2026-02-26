Tecno

Así es la última actualización de Windows 11: nuevo test de velocidad, mejor rendimiento y más

La nueva actualización KB5077241 llega con mejoras y nuevas funciones que optimizan la experiencia y la seguridad para todos los usuarios

Guardar
La actualización KB5077241 de Windows
La actualización KB5077241 de Windows 11 introduce mejoras que optimizan el rendimiento y la experiencia del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última actualización de Windows 11, identificada como KB5077241, ya está disponible para todos los usuarios como descarga opcional y se implementará automáticamente el 10 de marzo de 2026 junto con las actualizaciones de seguridad mensuales introducidas por Microsoft.

Este parche introduce varias mejoras prácticas que buscan optimizar la experiencia del usuario, incrementar el rendimiento y fortalecer la seguridad del sistema operativo, abordando algunas de las demandas más frecuentes de la comunidad.

Mejoras en el rendimiento y la fiabilidad del sistema

Uno de los aspectos más destacados de la actualización es la optimización del arranque tras el modo de suspensión. El proceso de reactivación del dispositivo ahora es más rápido y consistente, permitiendo a los usuarios retomar sus tareas sin demoras. Además, se han aplicado ajustes visuales en la pantalla de inicio de sesión, el panel de configuración y la barra de tareas, contribuyendo a una interfaz más fluida y moderna.

La barra de tareas y
La barra de tareas y la pantalla de inicio de sesión reciben ajustes visuales para ofrecer una interfaz más fluida y moderna. (Europa Press)

La actualización soluciona también problemas que afectaban la estabilidad del sistema, como el fallo de BitLocker, que generaba bloqueos al introducir la clave de recuperación durante el arranque. Microsoft ajustó la respuesta de la pantalla de bloqueo y mejoró la gestión de la barra de tareas, especialmente para quienes prefieren no combinar iconos.

Ahora, solo las ventanas que no quepan se trasladarán al área de desbordamiento, optimizando el uso en configuraciones de varios monitores y facilitando el trabajo multitarea.

Otros cambios menores incluyen mejoras en el rendimiento del servicio de impresión, la actualización del icono del proceso de búsqueda en el Administrador de Tareas y la modernización de ciertos diálogos dentro de la configuración de almacenamiento.

Nuevas funciones: test de velocidad integrado, Sysmon y compatibilidad extendida

Entre las novedades más relevantes se encuentra un test de velocidad de red integrado en la barra de tareas. Al hacer clic derecho sobre el icono de red, el usuario puede ejecutar una prueba de velocidad para medir la latencia y el ancho de banda de la conexión, ya sea Ethernet, WiFi o datos móviles. El sistema abre el navegador predeterminado para completar la medición mediante el medidor de Bing, eliminando la necesidad de recurrir a servicios externos como Ookla o Fast.com.

Sysmon, ahora integrado nativamente, facilita
Sysmon, ahora integrado nativamente, facilita la detección de amenazas y el monitoreo de eventos del sistema. (Microsoft)

En el apartado de seguridad, la actualización incorpora Sysmon (System Monitor), una herramienta avanzada que registra eventos del sistema y ayuda a detectar amenazas en tiempo real. Esta función requiere activación manual y está destinada principalmente a administradores y usuarios avanzados interesados en un monitoreo detallado de la actividad y los procesos.

Además, Windows 11 ahora permite utilizar imágenes en formato WebP como fondo de pantalla de manera nativa, ampliando las opciones de personalización. La actualización también mejora la gestión de cámaras desde la configuración, permitiendo ajustar el encuadre virtual directamente desde el menú de dispositivos.

Cambios en la experiencia de uso y soporte para nuevos emojis

La actualización KB5077241 añade compatibilidad con el estándar Emoji 16.0, incorporando siete nuevos emojis al panel de Windows, entre ellos la cara con ojeras, la huella dactilar y un árbol sin hojas. Estos iconos, que ya podían verse en algunas aplicaciones, ahora están disponibles de forma nativa en todo el sistema.

Las mejoras en la gestión
Las mejoras en la gestión de ventanas y el soporte para archivos WebP refuerzan la usabilidad y la versatilidad del sistema. (Europa Press)

Windows Search se actualiza para mostrar el número de resultados en cada categoría y habilita la previsualización de archivos pasando el cursor sobre ellos, sin abrirlos. El Explorador de archivos amplía su soporte para la extracción de archivos comprimidos no ZIP desde la barra de comandos.

En las versiones empresariales, la actualización expande las funciones de Windows Backup, permitiendo una restauración más sencilla en el primer inicio de sesión y mejorando la gestión de datos en entornos corporativos.

La actualización KB5077241 para Windows 11 representa una apuesta por la mejora continua, enfocándose en la fiabilidad, el rendimiento y la integración de funciones útiles para el día a día, sin dejar de lado la seguridad ni la personalización del sistema operativo.

Temas Relacionados

Windows 11MicrosoftSistema operativoPCTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Nubank, el banco digital más grande de América, alcanza los 131 millones de clientes

La expansión acelerada de la plataforma se apoya en avances tecnológicos como modelos inteligentes para crédito y mejores prácticas operativas

Nubank, el banco digital más

Apple cambia las reglas para los menores de edad: aplica para iPhone, iPad y Mac

Los usuarios que no cumplen con la edad mínima establecida para una app no podrán descargarla desde la App Store

Apple cambia las reglas para

Cómo hacer que tu celular use la IA para responder por ti las llamadas de desconocidos

La nueva función utiliza modelos de inteligencia artificial y una voz sintética para filtrar estas llamadas

Cómo hacer que tu celular

Empresas tecnológicas de Costa Rica impulsan exportaciones con adopción de inteligencia artificial

Un alto porcentaje de compañías locales ha integrado plataformas inteligentes y servicios avanzados en sus operaciones, lo que consolida a Costa Rica como actor clave en mercados internacionales de tecnología y servicios digitales avanzados

Empresas tecnológicas de Costa Rica

Google Labs integra ProducerAI: así será el futuro de la música colaborativa con IA y Lyria 3

Gracias a Lyria 3, los usuarios pueden pedir que se genere música escribiendo instrucciones como “crea un ritmo lo-fi” o incluso transformar imágenes en archivos de audio

Google Labs integra ProducerAI: así
DEPORTES
Cristiano Ronaldo anotó su gol

Cristiano Ronaldo anotó su gol 965 y lo celebró con un festejo inédito: el dardo detrás del gesto

Fernando Batista asumirá como nuevo técnico de la selección de Costa Rica: los dos entrenadores europeos a los que relegó

Argentinos Juniors empata contra Barcelona de Guayaquil en busca de sellar el pase a la Fase 3 de la Libertadores

Hazaña del Galatasaray de Icardi: remontó la serie contra la Juventus en Turín y se clasificó a los octavos de la Champions

“Vi a Bron hacer una jugada increíble y pensé que no pertenecía a ese nivel”: Austin Reaves y el recuerdo de su llegada a los Lakers

TELESHOW
Las integrantes de Bandana revelaron

Las integrantes de Bandana revelaron el verdadero motivo de su separación: “Un oráculo chino”

Felipe Fort recordó uno de sus últimos festejos de cumpleaños junto a su papá Ricardo: las emotivas imágenes

Mario Pergolini vuelve con Otro día Perdido: “No tiene sentido ser igual a los 60 que a los 40, sería tonto”

Ángel de Brito aseguró que no se conoce el paradero de Leevon Kennedy: “Desapareció de verdad”

Cazzu habló de la discriminación que sufre Jujuy y contó detales de su vínculo con Bad Bunny: “Es un tipazo”

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio anticipó una nueva

Marco Rubio anticipó una nueva fase en Venezuela y afirmó que el país deberá celebrar “elecciones democráticas, libres y justas”

Trump y Zelensky hablaron por teléfono y definieron la agenda de las próximas negociaciones sobre la guerra en Ucrania

JD Vance advirtió a Irán que tome “en serio” las advertencias de Donald Trump antes de nuevas negociaciones

El Foro Acción por la Amnistía exigió al régimen cubano liberar a todos los presos políticos y garantizar derechos civiles

Avanza en los Congresos de Brasil y Uruguay la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea