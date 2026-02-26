Así es la última actualización de Windows 11: nuevo test de velocidad, mejor rendimiento y más

La actualización KB5077241 de Windows 11 introduce mejoras que optimizan el rendimiento y la experiencia del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última actualización de Windows 11, identificada como KB5077241, ya está disponible para todos los usuarios como descarga opcional y se implementará automáticamente el 10 de marzo de 2026 junto con las actualizaciones de seguridad mensuales introducidas por Microsoft.

Este parche introduce varias mejoras prácticas que buscan optimizar la experiencia del usuario, incrementar el rendimiento y fortalecer la seguridad del sistema operativo, abordando algunas de las demandas más frecuentes de la comunidad.

Mejoras en el rendimiento y la fiabilidad del sistema

Uno de los aspectos más destacados de la actualización es la optimización del arranque tras el modo de suspensión. El proceso de reactivación del dispositivo ahora es más rápido y consistente, permitiendo a los usuarios retomar sus tareas sin demoras. Además, se han aplicado ajustes visuales en la pantalla de inicio de sesión, el panel de configuración y la barra de tareas, contribuyendo a una interfaz más fluida y moderna.

La barra de tareas y la pantalla de inicio de sesión reciben ajustes visuales para ofrecer una interfaz más fluida y moderna. (Europa Press)

La actualización soluciona también problemas que afectaban la estabilidad del sistema, como el fallo de BitLocker, que generaba bloqueos al introducir la clave de recuperación durante el arranque. Microsoft ajustó la respuesta de la pantalla de bloqueo y mejoró la gestión de la barra de tareas, especialmente para quienes prefieren no combinar iconos.

Ahora, solo las ventanas que no quepan se trasladarán al área de desbordamiento, optimizando el uso en configuraciones de varios monitores y facilitando el trabajo multitarea.

Otros cambios menores incluyen mejoras en el rendimiento del servicio de impresión, la actualización del icono del proceso de búsqueda en el Administrador de Tareas y la modernización de ciertos diálogos dentro de la configuración de almacenamiento.

Nuevas funciones: test de velocidad integrado, Sysmon y compatibilidad extendida

Entre las novedades más relevantes se encuentra un test de velocidad de red integrado en la barra de tareas. Al hacer clic derecho sobre el icono de red, el usuario puede ejecutar una prueba de velocidad para medir la latencia y el ancho de banda de la conexión, ya sea Ethernet, WiFi o datos móviles. El sistema abre el navegador predeterminado para completar la medición mediante el medidor de Bing, eliminando la necesidad de recurrir a servicios externos como Ookla o Fast.com.

Sysmon, ahora integrado nativamente, facilita la detección de amenazas y el monitoreo de eventos del sistema. (Microsoft)

En el apartado de seguridad, la actualización incorpora Sysmon (System Monitor), una herramienta avanzada que registra eventos del sistema y ayuda a detectar amenazas en tiempo real. Esta función requiere activación manual y está destinada principalmente a administradores y usuarios avanzados interesados en un monitoreo detallado de la actividad y los procesos.

Además, Windows 11 ahora permite utilizar imágenes en formato WebP como fondo de pantalla de manera nativa, ampliando las opciones de personalización. La actualización también mejora la gestión de cámaras desde la configuración, permitiendo ajustar el encuadre virtual directamente desde el menú de dispositivos.

Cambios en la experiencia de uso y soporte para nuevos emojis

La actualización KB5077241 añade compatibilidad con el estándar Emoji 16.0, incorporando siete nuevos emojis al panel de Windows, entre ellos la cara con ojeras, la huella dactilar y un árbol sin hojas. Estos iconos, que ya podían verse en algunas aplicaciones, ahora están disponibles de forma nativa en todo el sistema.

Las mejoras en la gestión de ventanas y el soporte para archivos WebP refuerzan la usabilidad y la versatilidad del sistema. (Europa Press)

Windows Search se actualiza para mostrar el número de resultados en cada categoría y habilita la previsualización de archivos pasando el cursor sobre ellos, sin abrirlos. El Explorador de archivos amplía su soporte para la extracción de archivos comprimidos no ZIP desde la barra de comandos.

En las versiones empresariales, la actualización expande las funciones de Windows Backup, permitiendo una restauración más sencilla en el primer inicio de sesión y mejorando la gestión de datos en entornos corporativos.

La actualización KB5077241 para Windows 11 representa una apuesta por la mejora continua, enfocándose en la fiabilidad, el rendimiento y la integración de funciones útiles para el día a día, sin dejar de lado la seguridad ni la personalización del sistema operativo.