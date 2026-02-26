Lo que separa a las organizaciones que se transforman de las que solo hablan de transformarse

La diferencia entre transformar una organización y solo hablar de cambio radica en la acción de los líderes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta serie arrancó con Accenture monitoreando los logins de IA de sus empleados senior y McKinsey operando con 25.000 agentes de inteligencia artificial. Pasó por la brecha entre intención y acción, por el cálculo silencioso de quien prefiere no mover la vara, por el mando intermedio que no sabe lo que puede exigir. Cada artículo describió una capa del mismo problema desde abajo hacia arriba.

Este cierre da vuelta la mirada. Porque si describimos con precisión cómo se ve una organización que no se está transformando, vale la pena ser igualmente precisos sobre cómo se ve una que sí lo está. Y la diferencia, vista desde adentro, es más simple y más humana de lo que cualquier framework de transformación digital sugiere.

El líder que evangeliza desde adentro

La transformación digital requiere humildad y disposición para aprender de los equipos en todos los niveles (Imagen ilustrativa Infobae)

Las organizaciones que están transformándose de verdad tienen algo en común que no aparece en los informes de adopción: líderes que usan las herramientas ellos mismos. No que aprueban el presupuesto para que otros las usen. Que las usan, que se equivocan con ellas, que descubren sus límites y sus posibilidades desde adentro.

Ese involucramiento cambia todo lo que viene después. Cambia las expectativas que fijan sobre sus equipos porque saben lo que es posible. Cambia las conversaciones porque hablan desde la experiencia y no desde el PowerPoint. Cambia la cultura porque el equipo ve que el liderazgo no pide algo que él mismo no está dispuesto a hacer.

McKinsey lo documentó: las organizaciones que logran resultados reales con IA son tres veces más propensas a tener líderes que modelan activamente el uso de las herramientas. No es una correlación menor. Es la variable que más consistentemente separa a quienes transforman de quienes declaran que van a transformar.

La mentoría invertida: cuando el jefe aprende del equipo

Hay un momento muy específico que define a los líderes que van a sobrevivir esta transición: cuando le preguntan a un subordinado cómo funciona una herramienta de IA sin vergüenza, con genuina curiosidad, y con disposición a aprender lo que el otro sabe mejor.

Eso tiene un nombre: mentoría invertida. Y las organizaciones que la normalizan —donde es aceptable y hasta valorado que el flujo del conocimiento vaya de abajo hacia arriba cuando el tema lo requiere— son las que construyen culturas de aprendizaje real alrededor de la IA. No cultura de cumplimiento. Cultura de transformación.

El líder que hace ese movimiento no pierde autoridad. La actualiza. Demuestra exactamente lo que esta serie valoró desde el principio: que la curiosidad no tiene jerarquía, que la plasticidad para adaptarse es una virtud independiente del cargo, y que el conocimiento que importa hoy no es el que se acumuló durante décadas sino el que se está construyendo ahora.

Los que hacen ese movimiento ascienden. Sus roles crecen porque ellos crecen. Se convierten en los referentes de la transformación dentro de sus organizaciones no porque los nombraron para ese rol, sino porque lo ejercieron antes de que nadie se los pidiera.

Lo que se opone, tarde o temprano queda en el camino

El liderazgo que modela el uso de nuevas tecnologías fomenta una cultura de aprendizaje auténtica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y del otro lado está la otra historia. La del directivo o mando intermedio que decidió, consciente o inconscientemente, que la IA es una moda que pasará, o que su experiencia acumulada lo protege de tener que aprender algo nuevo, o que es suficiente con aprobar iniciativas sin entenderlas.

Esa postura no termina en un despido ni en una crisis visible. Termina de manera más silenciosa y más definitiva: en la irrelevancia gradual. Las organizaciones que se transforman desarrollan un cambio cultural alrededor de la IA que, con el tiempo, deja de tener espacio para perfiles que no evolucionaron. No los echan. Simplemente dejan de encajar.

La analogía es exacta y todos la entienden: en los años 90, no saber usar Word, PowerPoint o Excel no era una postura ideológica. Era simplemente quedar afuera. No porque alguien lo decidiera. Porque el mercado, las empresas y los equipos avanzaron, y quien no se movió se encontró un día sin lugar en ese mundo nuevo.

Con la IA está pasando lo mismo, solo que más rápido. Las habilidades de Office tardaron una década en volverse indispensables. La IA está recorriendo ese camino en años.

La pregunta con la que cierra esta serie no es filosófica. Es práctica. ¿En cuál de las dos organizaciones estás vos? ¿En la que habla de transformarse o en la que lo está haciendo? ¿Y lo sabés de verdad, o lo suponés?

La respuesta honesta a esa pregunta es el primer paso de cualquier transformación real. Todo lo demás —las herramientas, los cursos, las plataformas— viene después.