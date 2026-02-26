Tecno

Cómo TikTok pasó de ser solo un medio de entretenimiento a una plataforma para aprender

El aprendizaje dinámico y la personalización captura tanto a estudiantes como a docentes

Más del 50% de los usuarios argentinos usa TikTok para aprender cosas nuevas, según datos recientes. (Reuters)

Durante los últimos años, TikTok dejó de ser solo un espacio para videos virales y desafíos de baile para convertirse en una plataforma utilizada por millones de personas con fines educativos. La red social, conocida por su formato de videos cortos, se ha transformado en un auténtico motor de búsqueda y aprendizaje, especialmente entre estudiantes y docentes.

Gracias a la creatividad de sus usuarios y a una oferta cada vez mayor de contenidos didácticos, TikTok redefine el papel que puede desempeñar la tecnología en la educación.

Aprendizaje dinámico y personalizado en video corto

Creadores como Pau Bolzan y la Profe Leila demuestran el potencial educativo de TikTok al publicar videos que facilitan el aprendizaje de manera dinámica y atractiva. Sus contenidos involucran los sentidos, despiertan la curiosidad y fomentan la participación activa, ofreciendo técnicas de estudio y explicaciones de materias que conectan tanto con jóvenes como con adultos.

Así, la combinación de entretenimiento y educación se convierte en una herramienta poderosa para captar la atención y reforzar conocimientos en audiencias diversas.

Creadores como Pau Bolzan y la Profe Leila publican videos educativos que conectan con estudiantes y docentes. (Reuters)

Los resultados de este enfoque son notorios en el comportamiento de los usuarios argentinos de la plataforma. El 53% afirma que uno de los principales motivos para usar TikTok es aprender cosas nuevas, mientras que el 40% la considera su primera fuente de consulta para contenidos educativos.

En tanto, la confianza en los creadores de educación supera a la de influencers de otras redes para el 50% de los usuarios, y más de la mitad siente una cercanía mayor con la comunidad educativa de TikTok en comparación con otras plataformas.

STEM y comunidades activas: el auge del contenido educativo

Uno de los avances más significativos dentro de TikTok es la expansión del feed dedicado a contenidos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Este espacio, especialmente accesible para menores de 18 años, facilita el encuentro con videos educativos de calidad en español y fomenta la exploración del conocimiento de manera entretenida. El hashtag #STEM ha alcanzado más de 40 millones de visualizaciones en Argentina en el último año, reflejando el creciente interés en estas áreas.

El hashtag #STEM superó los 40 millones de visualizaciones en Argentina durante el último año. (Reuters)

La comunidad de #AprendeEnTikTok es otro ejemplo del impacto educativo de la plataforma. Solo en Argentina, este hashtag inspiró más de 1.000 millones de visualizaciones durante el último año, generando un entorno propicio para el intercambio de ideas y experiencias académicas.

Además, hashtags asociados a la educación, como #VueltaAClases, #BackToSchool y #UtilesEscolares, han acumulado millones de visualizaciones y miles de contenidos generados, evidenciando la relevancia de TikTok para quienes buscan recursos educativos y consejos escolares.

El interés por aprender a través de videos cortos se refleja también en las estadísticas de TikTok Insights: 85,5% de los usuarios presta más atención a los videos donde puede aprender algo nuevo y el 54% vuelve a verlos para afianzar el conocimiento adquirido. Esta dinámica convierte a la plataforma en un espacio donde el aprendizaje se vuelve accesible, flexible y repetible.

Hashtags como #AprendeEnTikTok y #Educación impulsan comunidades activas y colaborativas en la plataforma. (Bloomberg)

Docentes, estudiantes y el nuevo ecosistema del aprendizaje digital

La transformación de TikTok no involucra solo a estudiantes: la comunidad #TeachersOfTikTok ha acumulado miles de millones de vistas a nivel global, con docentes que comparten consejos pedagógicos, estrategias de enseñanza y momentos del aula. Esta interacción genera un diálogo enriquecedor entre pares y con sus audiencias, ampliando el alcance del contenido educativo y fortaleciendo la red de aprendizaje colaborativo.

La demanda de contenidos de calidad que combinen entretenimiento y educación ha impulsado tanto la creatividad de los usuarios como el crecimiento de comunidades activas y comprometidas. Para muchos jóvenes, TikTok se ha convertido en un aliado para preparar tareas, reforzar materias y explorar nuevos intereses en áreas como ciencia, idiomas o historia. Además, la posibilidad de acceder a información práctica y relevante en formatos breves permite a los usuarios aprender de manera autónoma, adaptando el contenido a sus necesidades y ritmos.

Así, TikTok ha consolidado su evolución de una simple red de entretenimiento a una plataforma clave para el aprendizaje digital, donde la autoexpresión, la creatividad y el conocimiento se encuentran en el centro de la experiencia cotidiana.

