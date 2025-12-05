Tecno

La educación digital con IA logra que un 20% de profesionales mejore su trabajo, según Platzi

El estudio realizado a más de 5.600 estudiantes revela que la práctica diaria duplica el progreso profesional y brinda mejores oportunidades de trabajo en Latinoamérica

La educación digital en Latinoamérica
La educación digital en Latinoamérica demuestra efectividad entre los estudiantes que practican a diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La educación digital continúa expandiéndose en Latinoamérica y consolida su papel como una herramienta clave para acceder a mejores oportunidades laborales. Un reciente estudio elaborado por Platzi, plataforma de formación tecnológica con presencia internacional, revela que la práctica constante del aprendizaje y la aplicación diaria de conocimientos son los factores que más impulsan el progreso profesional en la región.

De acuerdo con el análisis, que investigó el comportamiento real de 5.605 estudiantes de 44 países, quienes aplican lo aprendido de forma diaria duplican sus probabilidades de avanzar laboralmente. Mientras el 25,7% de estos usuarios reportó mejoras en su carrera, solo el 13,5% de quienes lo hacen ocasionalmente llegó al mismo resultado. La conclusión principal es que la constancia, más que la intensidad, se ha convertido en un elemento decisivo para el desarrollo profesional en el entorno digital actual.

El informe identifica que uno de cada cinco estudiantes (20,5%) experimentó algún tipo de movilidad laboral durante los últimos 12 meses. Este avance incluye ascensos, asignación de roles con mayor responsabilidad o migración hacia áreas de tecnología. Además, aproximadamente un 7,7% logró una transición completa hacia la industria tecnológica, un indicador que confirma que la educación digital funciona como un puente efectivo para quienes buscan reconvertir su carrera.

Los estudiantes digitales experimentaron una
Los estudiantes digitales experimentaron una mejora digital en América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno se da en un contexto regional marcado por la digitalización acelerada de sectores como finanzas, comercio, logística, salud y educación. La demanda por perfiles especializados en áreas como automatización, análisis de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial continúa en aumento, impulsada por el trabajo remoto y la presencia global de empresas que buscan talento en Latinoamérica.

Impacto en empresas: ROI elevado y adopción de tecnologías emergentes

En el segmento empresarial, el estudio sostiene que la capacitación digital no solo mejora habilidades, sino que también genera un impacto económico directo. Platzi reporta un retorno de inversión (ROI) estimado entre 30:1 y 60:1 para compañías que entrenan a sus equipos con programas especializados. Esto equivale a alrededor de 3,05 millones de dólares de valor generado por cada 100 colaboradores capacitados, considerando una inversión aproximada de 50.000 a 100.000 dólares.

Estos beneficios provienen de mejoras operativas, reducción de errores, incorporación de nuevas herramientas, automatización de tareas y adopción de metodologías basadas en inteligencia artificial. Actualmente, el 15% de los programas empresariales activos incluye componentes de IA, y las proyecciones estiman que esta cifra podría superar el 30% o incluso 40% en 2026.

Empresas que invierten en la
Empresas que invierten en la educación digital de sus trabajadores se ven beneficiados económicamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe también destaca que el comportamiento de los estudiantes corporativos es distinto al de los usuarios individuales: muestran mayor consistencia en sus sesiones de estudio, adoptan nuevas tecnologías con más rapidez y presentan un impacto directo en la productividad interna de las empresas.

Un panorama regional que revela distintos niveles de madurez digital

El análisis de Platzi ofrece un mapa de cómo los países de la región han adoptado la educación digital. Colombia aparece como un mercado con fuerte expansión cultural en materia tecnológica, mientras que México muestra un elevado interés en el crecimiento profesional apoyado en habilidades digitales. En Argentina predomina la necesidad de reconversión laboral hacia áreas tecnológicas, Perú registra un incremento sostenido en habilidades aplicadas, y Venezuela destaca por su alta motivación hacia alternativas educativas flexibles y de calidad.

Según el estudio, los países con ecosistemas tecnológicos más desarrollados —Colombia, México y Argentina— lideran la adopción de educación digital, mientras que las naciones con economías en transición encuentran en estas plataformas una vía para mejorar su competitividad.

Países como Colombia, México y
Países como Colombia, México y Argentina lideran la educación digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de la constancia como factor clave de éxito

Otro de los hallazgos relevantes del informe es que la frecuencia de estudio supera a la duración de las sesiones como elemento determinante en el aprendizaje eficaz. Los estudiantes con mejores resultados registran alrededor de 270 días de estudio al año y logran aprobar un promedio de 37 exámenes, un 22% más que quienes estudian con menor regularidad.

Además, el 37% de los usuarios que aplican diariamente lo aprendido reportan un progreso profesional del 26%, lo que contrasta con el 14% observado entre quienes aplican sus conocimientos solo de maner a ocasional. Estos datos refuerzan la idea de que la disciplina y la repetición son los motores principales del aprendizaje en entornos digitales.

Iniciativa de cursos gratuitos para diciembre

Como complemento a los hallazgos, Platzi anunció una campaña especial en formato “calendario de adviento”, mediante la cual ofrecerá un curso gratuito distinto cada día desde el 2 hasta el 25 de diciembre. El objetivo es incentivar el aprendizaje constante y preparar a los estudiantes con nuevas habilidades para 2026.

