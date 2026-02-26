Cómo hacer que tu celular use la IA para responder por ti las llamadas de desconocidos

La IA solicita al interlocutor que se identifique y explique el motivo de la llamada antes de notificar al usuario.protegerse ante este tipo de comunicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial está cambiando la forma en que las personas gestionan la comunicación en sus teléfonos móviles. El recientemente lanzado Galaxy S26 incorpora una función que permite a la IA responder de manera autónoma a llamadas de números desconocidos, ayudando a filtrar contactos no deseados y evitar interrupciones innecesarias.

Esta herramienta, basada en modelos avanzados como Gemini y el asistente Bixby, ofrece una solución práctica frente al aumento global de llamadas spam y posibles intentos de estafa.

El filtro de llamadas de IA: cómo funciona y qué ventajas ofrece

La función de filtro de llamadas en el Galaxy S26 utiliza una voz sintética que interviene automáticamente cuando se recibe una llamada de un número no registrado en la agenda del usuario, sin necesidad de que esté catalogado como spam. Al contestar, la IA informa al interlocutor que la llamada será grabada y que está interactuando con un asistente artificial. Luego, solicita que el llamante indique su nombre y el motivo de la comunicación.

El usuario puede decidir si atiende, cuelga o responde después, según el resumen generado por la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras tanto, el usuario recibe una notificación en pantalla con el nombre y la razón de la llamada, resumida en una frase breve. Gracias al procesamiento de lenguaje natural, la IA es capaz de extraer la información relevante del mensaje del interlocutor, permitiendo al usuario decidir si desea atender, colgar o seleccionar la opción ‘Llamaré luego’. De este modo, se reduce el riesgo de perder oportunidades importantes y se evita la molestia de responder llamadas no deseadas.

Esta función responde a una tendencia creciente: el incremento de llamadas no solicitadas y fraudes telefónicos. El filtro de IA representa una alternativa eficaz para gestionar de forma inteligente la comunicación entrante, optimizando el tiempo y la seguridad del usuario.

Otras funciones IA en el Galaxy S26

El uso de inteligencia artificial en el dispositivo de Samsung va más allá del filtro de llamadas. Una de las características destacadas es ‘Now Nudge’, una función que actúa como asistente proactivo y sugiere atajos para completar tareas cotidianas. Por ejemplo, si un contacto solicita por WhatsApp las fotos de un viaje reciente, el móvil identifica automáticamente esas imágenes en la galería y las sugiere en miniatura en el chat, facilitando el envío sin necesidad de buscar manualmente.

La función ‘Now Nudge’ del Galaxy S26 utiliza IA para sugerir acciones útiles, como enviar fotos o confirmar citas automáticamente. (Reuters)

Asimismo, si en una conversación alguien propone una cita para una fecha y hora específica, la IA verifica el calendario del usuario y, en caso de detectar un compromiso, lo notifica de inmediato. Estas pequeñas intervenciones muestran cómo la inteligencia artificial se integra de manera casi imperceptible en la experiencia diaria, agilizando tareas y anticipando necesidades.

El Galaxy S26 también admite otros modelos de IA y sistemas de búsqueda avanzada, como Perplexity, diseñado para encontrar información tanto en internet como en las funciones internas del dispositivo. Esta combinación de herramientas convierte al Galaxy S26 en un referente de integración de inteligencia artificial en el entorno móvil.

Consejos para identificar y evitar llamadas spam o estafas

A pesar de los avances tecnológicos, es fundamental mantener la atención ante posibles fraudes telefónicos. La Policía Nacional de España señala tres señales clave para identificar llamadas sospechosas. La primera es la falta de transparencia por parte del interlocutor: números ocultos, desconocidos o con prefijos internacionales inusuales suelen ser indicios de spam o estafa. Las empresas legítimas se identifican claramente y no suelen llamar desde números ocultos.

Se recomienda desconfiar de llamadas con presión, falta de transparencia o solicitud de datos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda señal es la presión para tomar decisiones rápidas. Los estafadores buscan que la víctima acepte ofertas, cambios de contrato o transferencias durante la llamada, sin dejar tiempo para reflexionar o consultar. Ante cualquier urgencia injustificada, lo recomendable es colgar y verificar la información por otros medios.

Por último, ninguna empresa seria solicitará datos personales o bancarios por teléfono. Si durante la conversación piden contraseñas, números de tarjeta o información financiera, lo más seguro es interrumpir la comunicación y contactar directamente con la compañía a través de canales oficiales para confirmar la autenticidad.

El uso de la inteligencia artificial en la gestión de llamadas representa una herramienta poderosa, pero la precaución y el sentido común siguen siendo aliados indispensables para una comunicación segura.