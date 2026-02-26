Tecno

Cómo hacer que tu celular use la IA para responder por ti las llamadas de desconocidos

La nueva función utiliza modelos de inteligencia artificial y una voz sintética para filtrar estas llamadas

Guardar
La IA solicita al interlocutor
La IA solicita al interlocutor que se identifique y explique el motivo de la llamada antes de notificar al usuario.protegerse ante este tipo de comunicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial está cambiando la forma en que las personas gestionan la comunicación en sus teléfonos móviles. El recientemente lanzado Galaxy S26 incorpora una función que permite a la IA responder de manera autónoma a llamadas de números desconocidos, ayudando a filtrar contactos no deseados y evitar interrupciones innecesarias.

Esta herramienta, basada en modelos avanzados como Gemini y el asistente Bixby, ofrece una solución práctica frente al aumento global de llamadas spam y posibles intentos de estafa.

El filtro de llamadas de IA: cómo funciona y qué ventajas ofrece

La función de filtro de llamadas en el Galaxy S26 utiliza una voz sintética que interviene automáticamente cuando se recibe una llamada de un número no registrado en la agenda del usuario, sin necesidad de que esté catalogado como spam. Al contestar, la IA informa al interlocutor que la llamada será grabada y que está interactuando con un asistente artificial. Luego, solicita que el llamante indique su nombre y el motivo de la comunicación.

El usuario puede decidir si
El usuario puede decidir si atiende, cuelga o responde después, según el resumen generado por la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras tanto, el usuario recibe una notificación en pantalla con el nombre y la razón de la llamada, resumida en una frase breve. Gracias al procesamiento de lenguaje natural, la IA es capaz de extraer la información relevante del mensaje del interlocutor, permitiendo al usuario decidir si desea atender, colgar o seleccionar la opción ‘Llamaré luego’. De este modo, se reduce el riesgo de perder oportunidades importantes y se evita la molestia de responder llamadas no deseadas.

Esta función responde a una tendencia creciente: el incremento de llamadas no solicitadas y fraudes telefónicos. El filtro de IA representa una alternativa eficaz para gestionar de forma inteligente la comunicación entrante, optimizando el tiempo y la seguridad del usuario.

Otras funciones IA en el Galaxy S26

El uso de inteligencia artificial en el dispositivo de Samsung va más allá del filtro de llamadas. Una de las características destacadas es ‘Now Nudge’, una función que actúa como asistente proactivo y sugiere atajos para completar tareas cotidianas. Por ejemplo, si un contacto solicita por WhatsApp las fotos de un viaje reciente, el móvil identifica automáticamente esas imágenes en la galería y las sugiere en miniatura en el chat, facilitando el envío sin necesidad de buscar manualmente.

La función ‘Now Nudge’ del
La función ‘Now Nudge’ del Galaxy S26 utiliza IA para sugerir acciones útiles, como enviar fotos o confirmar citas automáticamente. (Reuters)

Asimismo, si en una conversación alguien propone una cita para una fecha y hora específica, la IA verifica el calendario del usuario y, en caso de detectar un compromiso, lo notifica de inmediato. Estas pequeñas intervenciones muestran cómo la inteligencia artificial se integra de manera casi imperceptible en la experiencia diaria, agilizando tareas y anticipando necesidades.

El Galaxy S26 también admite otros modelos de IA y sistemas de búsqueda avanzada, como Perplexity, diseñado para encontrar información tanto en internet como en las funciones internas del dispositivo. Esta combinación de herramientas convierte al Galaxy S26 en un referente de integración de inteligencia artificial en el entorno móvil.

Consejos para identificar y evitar llamadas spam o estafas

A pesar de los avances tecnológicos, es fundamental mantener la atención ante posibles fraudes telefónicos. La Policía Nacional de España señala tres señales clave para identificar llamadas sospechosas. La primera es la falta de transparencia por parte del interlocutor: números ocultos, desconocidos o con prefijos internacionales inusuales suelen ser indicios de spam o estafa. Las empresas legítimas se identifican claramente y no suelen llamar desde números ocultos.

Se recomienda desconfiar de llamadas
Se recomienda desconfiar de llamadas con presión, falta de transparencia o solicitud de datos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda señal es la presión para tomar decisiones rápidas. Los estafadores buscan que la víctima acepte ofertas, cambios de contrato o transferencias durante la llamada, sin dejar tiempo para reflexionar o consultar. Ante cualquier urgencia injustificada, lo recomendable es colgar y verificar la información por otros medios.

Por último, ninguna empresa seria solicitará datos personales o bancarios por teléfono. Si durante la conversación piden contraseñas, números de tarjeta o información financiera, lo más seguro es interrumpir la comunicación y contactar directamente con la compañía a través de canales oficiales para confirmar la autenticidad.

El uso de la inteligencia artificial en la gestión de llamadas representa una herramienta poderosa, pero la precaución y el sentido común siguen siendo aliados indispensables para una comunicación segura.

Temas Relacionados

Llamadas SpamInteligencia artificialSamsung Galaxy s26CelularTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Así es la última actualización de Windows 11: nuevo test de velocidad, mejor rendimiento y más

La nueva actualización KB5077241 llega con mejoras y nuevas funciones que optimizan la experiencia y la seguridad para todos los usuarios

Así es la última actualización

Empresas tecnológicas de Costa Rica impulsan exportaciones con adopción de inteligencia artificial

Un alto porcentaje de compañías locales ha integrado plataformas inteligentes y servicios avanzados en sus operaciones, lo que consolida a Costa Rica como actor clave en mercados internacionales de tecnología y servicios digitales avanzados

Empresas tecnológicas de Costa Rica

Google Labs integra ProducerAI: así será el futuro de la música colaborativa con IA y Lyria 3

Gracias a Lyria 3, los usuarios pueden pedir que se genere música escribiendo instrucciones como “crea un ritmo lo-fi” o incluso transformar imágenes en archivos de audio

Google Labs integra ProducerAI: así

Por qué el Nokia 1100 fue el más vendido de la historia y cuánto vale ahora

Este modelo fue diseñado para ofrecer una durabilidad extraordinaria, una batería de larga duración y un precio accesible

Por qué el Nokia 1100

Adiós al recalentamiento de los dispositivos: desarrollan una capa de diamante que reduce 23 °C de temperatura

El avance facilita el desarrollo de aparatos electrónicos más confiables, sostenibles y aptos para soportar cargas de trabajo cada vez más grandes

Adiós al recalentamiento de los
DEPORTES
Fernando Batista asumirá como nuevo

Fernando Batista asumirá como nuevo técnico de la selección de Costa Rica: los dos entrenadores europeos a los que relegó

Argentinos Juniors empata contra Barcelona de Guayaquil en busca de sellar el pase a la Fase 3 de la Libertadores

Hazaña del Galatasaray de Icardi: remontó la serie contra la Juventus en Turín y se clasificó a los octavos de la Champions

“Vi a Bron hacer una jugada increíble y pensé que no pertenecía a ese nivel”: Austin Reaves y el recuerdo de su llegada a los Lakers

La respuesta de Hernán Crespo al ser consultado sobre la chance de dirigir a River Plate tras la renuncia de Marcelo Gallardo

TELESHOW
Felipe Fort recordó uno de

Felipe Fort recordó uno de sus últimos festejos de cumpleaños junto a su papá Ricardo: las emotivas imágenes

Mario Pergolini vuelve con Otro día Perdido: “No tiene sentido ser igual a los 60 que a los 40, sería tonto”

Ángel de Brito aseguró que no se conoce el paradero de Leevon Kennedy: “Desapareció de verdad”

Cazzu habló de la discriminación que sufre Jujuy y contó detales de su vínculo con Bad Bunny: “Es un tipazo”

Juana Repetto hizo un dibujo con la placenta que cubrió a Timoteo: “Lo tengo que mandar a enmarcar”

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio anticipó una nueva

Marco Rubio anticipó una nueva fase en Venezuela y afirmó que el país deberá celebrar “elecciones democráticas, libres y justas”

Trump y Zelensky hablaron por teléfono y definieron la agenda de las próximas negociaciones sobre la guerra en Ucrania

JD Vance advirtió a Irán que tome “en serio” las advertencias de Donald Trump antes de nuevas negociaciones

El Foro Acción por la Amnistía exigió al régimen cubano liberar a todos los presos políticos y garantizar derechos civiles

Avanza en los Congresos de Brasil y Uruguay la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea