Tecno

Cómo puedes saber con ChatGPT si una llamada, dirección o enlace son seguros o fraudulentos

Si el correo o número aparece como sospechoso, el asistente lo comunica de inmediato y sugiere medidas de seguridad

Guardar
ChatGPT ha ampliado sus capacidades
ChatGPT ha ampliado sus capacidades al permitir la integración de aplicaciones de terceros. (Imagen ilustrativa Infobae)

Saber si una llamada, dirección o enlace es seguro o fraudulento es cada vez más sencillo gracias a la integración de aplicaciones como Malwarebytes en ChatGPT. Esta función, disponible tanto en la web como en aplicaciones para Windows, macOS, iPhone y Android, permite analizar en segundos la fiabilidad de contactos y enlaces sospechosos, ofreciendo protección adicional frente a fraudes y amenazas en línea.

Cómo detectar fraudes con ChatGPT y Malwarebytes

La integración de Malwarebytes en ChatGPT transforma la experiencia de los usuarios al permitirles consultar en tiempo real si un número de teléfono, dirección de correo o enlace puede ser peligroso. Basta con copiar y pegar el contenido sospechoso en el chat de ChatGPT y seleccionar la aplicación de Malwarebytes para recibir una evaluación inmediata.

La herramienta se conecta directamente con la base de datos de Malwarebytes, especializada en la detección y eliminación de software malicioso y fraudes en línea.

Si utilizas de forma incorrecta
Si utilizas de forma incorrecta el asistente, podrías terminar compartiendo información sensible con fuentes no seguras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el enlace, correo o número aparece como sospechoso, ChatGPT lo comunica de inmediato y sugiere medidas de seguridad, como evitar el acceso o el contacto. Además, el sistema ofrece detalles como la ubicación del número o la dirección y si la información ha sido reportada previamente por otros usuarios.

Este procedimiento es útil no solo para enlaces tradicionales, sino también para aquellos que han sido acortados, ya que Malwarebytes puede examinar su origen y detectar posibles riesgos ocultos.

Aplicaciones compatibles con ChatGPT: cómo funcionan y qué ventajas ofrecen

ChatGPT ha ampliado sus capacidades al permitir la integración de aplicaciones de terceros. Esto significa que, además de las respuestas habituales, el asistente puede interactuar directamente con plataformas como Canva, Spotify, Adobe Photoshop, Apple Music, Figma o Tripadvisor, entre muchas otras.

ChatGPT ofrece detalles como la
ChatGPT ofrece detalles como la ubicación del número y si la información ha sido reportada previamente por otros usuarios. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para activar una de estas aplicaciones en ChatGPT, el usuario debe acceder al apartado de aplicaciones, seleccionar la que desee conectar y pulsar en el botón correspondiente.

En el caso de Malwarebytes, se puede acceder rápidamente a través del símbolo @ en el chat, seleccionando la app para pedir un análisis de cualquier enlace, dirección o número.

OpenAI, la empresa responsable de ChatGPT, explica que estas aplicaciones “responden al lenguaje natural e incluyen interfaces interactivas que puedes usar directamente en el chat”, adaptándose al contexto de la conversación y facilitando tareas cotidianas.

Malwarebytes es un software de
Malwarebytes es un software de seguridad diseñado para detectar, eliminar y prevenir infecciones de malware en equipos. (Malwarebytes)

Cómo usar Malwarebytes en ChatGPT paso a paso

Para aprovechar al máximo esta integración, sigue estos pasos:

  • Abre ChatGPT, tanto en web como en app para escritorio o móvil.
  • Ve al apartado de aplicaciones y conecta Malwarebytes siguiendo las indicaciones de la ficha técnica.
  • Una vez conectada, puedes utilizar el símbolo @ en el chat para invocar Malwarebytes y escribir tu consulta.
  • Copia y pega el número de teléfono, correo electrónico o enlace que quieras analizar.
  • Recibe en segundos una respuesta sobre si ese contenido es seguro, sospechoso o ha sido reportado como fraude o spam.

También es posible acceder a Malwarebytes desde el botón + en la barra de chat, donde aparecen todas las aplicaciones conectadas, facilitando su uso junto a otras funciones de ChatGPT como la creación de imágenes o el asistente de compras.

Si el enlace, correo o
Si el enlace, correo o número aparece como sospechoso, ChatGPT lo comunica de inmediato. (AP Foto/Michael Dwyer)

Ventajas de la integración entre ChatGPT y Malwarebytes

Esta colaboración entre OpenAI y Malwarebytes ofrece ventajas relevantes para usuarios preocupados por la seguridad digital:

  • Permite analizar enlaces y contactos antes de abrirlos o responder.
  • Ayuda a prevenir fraudes, phishing y spam.
  • Ofrece una base de datos constantemente actualizada sobre amenazas.
  • Permite reportar nuevos casos sospechosos, contribuyendo a la protección colectiva.

Además, la integración está disponible tanto para usuarios gratuitos de ChatGPT como para quienes cuentan con versiones Plus, Team o Enterprise, sin límites en el número de análisis.

Temas Relacionados

ChatGPTIALlamadas spamLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Copilot bajo la lupa: vulnerabilidad en Microsoft Office compromete la privacidad de correos

El incidente afecta directamente a la función Copilot Chat disponible en la pestaña de trabajo de las aplicaciones de Microsoft 365

Copilot bajo la lupa: vulnerabilidad

Estudio revela que los CEO perciben poco impacto real de la IA en sus operaciones empresariales

Aunque dos de cada tres directivos reconocieron utilizar IA en sus procesos, el tiempo real dedicado es mínimo: cerca de 1,5 horas semanales

Estudio revela que los CEO

IA y redes eléctricas en Estados Unidos: desafíos y soluciones frente al crecimiento sostenido del consumo digital

El sector enfrenta la necesidad de modernizar la infraestructura y coordinar inversiones para responder al impacto de la inteligencia artificial sin comprometer la continuidad del servicio, según advierte Fortune

IA y redes eléctricas en

Jensen Huang, CEO de Nvidia, compara el futuro de la IA con los pilares fundamentales de la vida moderna

Su argumento se basa en la capacidad de la IA para facilitar el diseño, la simulación y la producción en entornos completamente digitales

Jensen Huang, CEO de Nvidia,

Starlink sin celular en desarrollo: esto dijo Elon Musk sobre su supuesta llegada

Los rumores apuntan a que el dispositivo tendría acceso continuo a internet satelital, eliminando la dependencia de torres y antenas

Starlink sin celular en desarrollo:
DEPORTES
El video de Lionel Messi

El video de Lionel Messi que compartió Inter Miami y llevó tranquilidad a los fanáticos de Argentina

Las buenas noticias que recibió Marcelo Gallardo de cara a la visita de River Plate ante Vélez Sarsfield

Lanús venció 1-0 a Flamengo por el duelo de ida de la Recopa Sudamericana

Tomás Etcheverry dio otro paso en el Río Open y habrá tres argentinos en cuartos de final

“Giro 360°“: la jugada poco común que deslumbró al público en el ATP 500 de Río de Janeiro

TELESHOW
El festejo de Mauro Icardi

El festejo de Mauro Icardi por sus 33 años en un lujoso palacio y el despampanante look de la China Suárez

Marta Fort, al desnudo y a pura sensualidad: “Qué criminales estas fotos”

El enojo de Yanina Latorre con Majo Martino luego de cometer un error en vivo durante su programa: “Andate”

Andrea Rincón habló después del escándalo con Milo J: “Yo no dije que está endemoniado ni poseído”

La original entrada de María Becerra a los Premios Lo Nuestro junto a sus alter egos: “Con todas las chicas”

INFOBAE AMÉRICA

La mujer que a los

La mujer que a los 81 años comenzó a hacer CrossFit y hoy sigue levantando pesas a los 96

Panamá capitaliza su hub aéreo con 730 mil viajeros del Stopover

Motín en una prisión de máxima seguridad de Cuba: ONG aseguran que la reyerta se originó por la represión y los abusos

La ira persiste en Irán pese a la sangrienta represión que dejó miles de muertos: protestas nocturnas y memoriales masivos

Evo Morales reapareció en su bastión de Cochabamba y la Policía confirmó que prepara su aprehensión