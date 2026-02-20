Cómo puedes saber con ChatGPT si una llamada, dirección o enlace son seguros o fraudulentos

ChatGPT ha ampliado sus capacidades al permitir la integración de aplicaciones de terceros. (Imagen ilustrativa Infobae)

Saber si una llamada, dirección o enlace es seguro o fraudulento es cada vez más sencillo gracias a la integración de aplicaciones como Malwarebytes en ChatGPT. Esta función, disponible tanto en la web como en aplicaciones para Windows, macOS, iPhone y Android, permite analizar en segundos la fiabilidad de contactos y enlaces sospechosos, ofreciendo protección adicional frente a fraudes y amenazas en línea.

Cómo detectar fraudes con ChatGPT y Malwarebytes

La integración de Malwarebytes en ChatGPT transforma la experiencia de los usuarios al permitirles consultar en tiempo real si un número de teléfono, dirección de correo o enlace puede ser peligroso. Basta con copiar y pegar el contenido sospechoso en el chat de ChatGPT y seleccionar la aplicación de Malwarebytes para recibir una evaluación inmediata.

La herramienta se conecta directamente con la base de datos de Malwarebytes, especializada en la detección y eliminación de software malicioso y fraudes en línea.

Si utilizas de forma incorrecta el asistente, podrías terminar compartiendo información sensible con fuentes no seguras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el enlace, correo o número aparece como sospechoso, ChatGPT lo comunica de inmediato y sugiere medidas de seguridad, como evitar el acceso o el contacto. Además, el sistema ofrece detalles como la ubicación del número o la dirección y si la información ha sido reportada previamente por otros usuarios.

Este procedimiento es útil no solo para enlaces tradicionales, sino también para aquellos que han sido acortados, ya que Malwarebytes puede examinar su origen y detectar posibles riesgos ocultos.

Aplicaciones compatibles con ChatGPT: cómo funcionan y qué ventajas ofrecen

ChatGPT ha ampliado sus capacidades al permitir la integración de aplicaciones de terceros. Esto significa que, además de las respuestas habituales, el asistente puede interactuar directamente con plataformas como Canva, Spotify, Adobe Photoshop, Apple Music, Figma o Tripadvisor, entre muchas otras.

ChatGPT ofrece detalles como la ubicación del número y si la información ha sido reportada previamente por otros usuarios. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para activar una de estas aplicaciones en ChatGPT, el usuario debe acceder al apartado de aplicaciones, seleccionar la que desee conectar y pulsar en el botón correspondiente.

En el caso de Malwarebytes, se puede acceder rápidamente a través del símbolo @ en el chat, seleccionando la app para pedir un análisis de cualquier enlace, dirección o número.

OpenAI, la empresa responsable de ChatGPT, explica que estas aplicaciones “responden al lenguaje natural e incluyen interfaces interactivas que puedes usar directamente en el chat”, adaptándose al contexto de la conversación y facilitando tareas cotidianas.

Malwarebytes es un software de seguridad diseñado para detectar, eliminar y prevenir infecciones de malware en equipos. (Malwarebytes)

Cómo usar Malwarebytes en ChatGPT paso a paso

Para aprovechar al máximo esta integración, sigue estos pasos:

Abre ChatGPT, tanto en web como en app para escritorio o móvil.

Ve al apartado de aplicaciones y conecta Malwarebytes siguiendo las indicaciones de la ficha técnica.

Una vez conectada, puedes utilizar el símbolo @ en el chat para invocar Malwarebytes y escribir tu consulta.

Copia y pega el número de teléfono, correo electrónico o enlace que quieras analizar.

Recibe en segundos una respuesta sobre si ese contenido es seguro, sospechoso o ha sido reportado como fraude o spam.

También es posible acceder a Malwarebytes desde el botón + en la barra de chat, donde aparecen todas las aplicaciones conectadas, facilitando su uso junto a otras funciones de ChatGPT como la creación de imágenes o el asistente de compras.

Si el enlace, correo o número aparece como sospechoso, ChatGPT lo comunica de inmediato. (AP Foto/Michael Dwyer)

Ventajas de la integración entre ChatGPT y Malwarebytes

Esta colaboración entre OpenAI y Malwarebytes ofrece ventajas relevantes para usuarios preocupados por la seguridad digital:

Permite analizar enlaces y contactos antes de abrirlos o responder.

Ayuda a prevenir fraudes, phishing y spam.

Ofrece una base de datos constantemente actualizada sobre amenazas.

Permite reportar nuevos casos sospechosos, contribuyendo a la protección colectiva.

Además, la integración está disponible tanto para usuarios gratuitos de ChatGPT como para quienes cuentan con versiones Plus, Team o Enterprise, sin límites en el número de análisis.