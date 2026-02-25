Verificación silenciosa: así es la tecnología que protege tus pagos digitales sin notificaciones molestas

La verificación silenciosa en ciberseguridad utiliza inteligencia artificial y análisis de datos para reforzar la protección digital sin interrumpir al usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así como los métodos de ciberataque evolucionan, las herramientas de protección también lo hacen, apoyándose en tecnologías en crecimiento como la inteligencia artificial y en análisis de datos. Este es el caso de la verificación silenciosa.

Esta es una estrategia de protección enfocada en entornos digitales para no sacrificar la fluidez de las experiencias cotidianas de los usuarios. Esta tecnología está transformando la seguridad en pagos electrónicos, contratación laboral y uso de dispositivos móviles.

Cómo funciona la verificación silenciosa en ciberseguridad

El término “verificación silenciosa” describe un proceso automatizado que se ejecuta en segundo plano, es decir, sin que el usuario perciba ninguna interrupción durante su interacción digital. Su misión principal consiste en validar antecedentes personales, legales o de comportamiento, y detectar posibles riesgos o fraudes antes de que estos impacten sobre la operación o los fondos del usuario.

Un ejemplo de implementación es en pagos digitales son Thales y Entersekt, que han modernizado este proceso, integrando la verificación silenciosa en la plataforma D1. El sistema observa variables críticas como la geolocalización del dispositivo, los patrones habituales de comportamiento y el historial transaccional, para determinar si la acción del usuario se ajusta a sus hábitos habituales.

El proceso automatizado de la verificación silenciosa evalúa ubicación, comportamiento e historial transaccional para prevenir fraudes en tiempo real. (Imagen ilustrativa Infobae)

Uno de los mayores avances de la verificación silenciosa radica en su capacidad para analizar riesgos en tiempo real sin solicitar contraseñas u otros datos adicionales de manera constante.

Al momento en que un usuario realiza una compra en línea y presiona el botón “comprar”, el sistema comienza a recopilar información de fondo de forma invisible. No se solicita ninguna acción extra al usuario, lo que incrementa la tasa de conversiones y reduce los abandonos por procesos engorrosos.

El sistema evalúa tres pilares fundamentales:

Geolocalización: verifica si la ubicación del dispositivo es habitual o si, por el contrario, se detecta un cambio súbito de país o ciudad.

Comportamiento: analiza si la interacción y los movimientos dentro de la aplicación concuerdan con las costumbres del usuario.

Historial transaccional: contrasta el monto y el comercio con el historial del cliente para identificar operaciones inusuales.

Si todas las variables coinciden con los patrones normales, la operación se aprueba al instante y sin fricción. Más del 56% de las transacciones gestionadas por la plataforma D1, de acuerdo con datos de la compañía, se completan sin que el usuario deba realizar ningún paso adicional.

La autenticación escalonada se activa cuando la verificación silenciosa detecta anomalías, solicitando métodos como códigos OTP o datos biométricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la verificación silenciosa detecta una desviación respecto al perfil habitual del usuario, se activa lo que se conoce como autenticación escalonada (step-up authentication). En este escenario, el sistema solicita una verificación extra, que puede ir desde un código de un solo uso enviado por SMS hasta métodos biométricos como la huella dactilar o el reconocimiento facial.

La principal virtud de la verificación silenciosa reside en su capacidad para combinar seguridad reforzada y experiencia de usuario fluida. Los usuarios disfrutan de transacciones rápidas, sin interrupciones ni autenticaciones repetitivas, mientras que las entidades bancarias y comercios digitales minimizan el fraude y los rechazos erróneos.

El sistema permite a las fintechs, como Naranja X, centralizar todos los servicios de autenticación y emisión en una sola plataforma. Gracias a la colaboración con Thales y Entersekt, la fintech ha podido lanzar servicios como la tokenización de billeteras digitales para Apple Pay y Google Pay, mejorando la protección ante el fraude y mejorando la conversión de ventas.

El alcance de la verificación silenciosa va más allá de los pagos digitales, aplicándose en contratación laboral y gestión segura de dispositivos móviles Android y Windows. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicaciones más allá de los pagos digitales

La verificación silenciosa se ha extendido a otros ámbitos más allá de las fintech. En el sector del reclutamiento, los sistemas automatizados de background check permiten realizar estudios de antecedentes laborales y legales en plazos muy breves, que pueden ir de cinco minutos a 72 horas. Este procedimiento ayuda a reducir los fraudes en la contratación y ofrece garantías adicionales a las empresas sobre la veracidad de la información presentada por los candidatos.

En los dispositivos móviles, tanto en sistemas Android como Windows, es posible configurar el uso de datos y la ejecución de aplicaciones en segundo plano. De esta manera, se protege la privacidad, se gestiona el consumo de batería y se garantiza que solo las aplicaciones autorizadas estén activas en background.