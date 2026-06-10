Nicolás Mayoraz respaldó a Manuel Adorni: “Cuando presente la declaración jurada se va a aclarar todo”

Nicolás Mayoraz respaldó a Manuel Adorni y aseguró que la declaración jurada del jefe de Gabinete aclarará las dudas sobre su patrimonio

En una entrevista en Infobae al Regreso, Nicolás Mayoraz defendió la transparencia del jefe de Gabinete ante la inminente presentación de su declaración jurada, remarcó la solidez del oficialismo y analizó los ejes económicos y políticos de la coyuntura.

En la conversación, el diputado nacional de La Libertad Avanza aseguró: “Creo que está muy sobredimensionado el tema. Cuando el jefe de Gabinete lo presente, se va a aclarar todo lo que él dijo desde un primer momento”.

PUBLICIDAD

Mayoraz remarcó que la decisión de presentar la declaración responde a cuestiones personales y judiciales del funcionario: “Tiene que ver justamente con cuestiones personales como es su patrimonio y la situación judicial, además de las denuncias penales que hay”.

La declaración jurada de Adorni y la reacción interna en el oficialismo

La controversia por la demora en la presentación de la declaración jurada del jefe de gabinete llegó a su punto máximo tras cinco semanas de espera y el creciente malestar expresado por sectores del Gobierno, como la senadora Patricia Bullrich. Mayoraz relativizó la tensión: “No veo del lado nuestro que haya ningún malestar dentro de La Libertad Avanza por esa actitud. Patricia tuvo una declaración y manifestó su posición, pero también es una posición personal”.

PUBLICIDAD

Mayoraz afirmó en Infobae al Regreso que la polémica por la demora de la declaración jurada de Adorni está sobredimensionada (Infobae en Vivo)

Consultado sobre si la presentación de los documentos cerrará definitivamente la polémica, el legislador respondió: “Creo que sí, por supuesto. Él lo dijo públicamente en todos lados, estoy convencido que lo va a hacer”.

El diputado también cuestionó los juicios anticipados: “No estoy de acuerdo con esos juicios anticipados sobre la inocencia o no de una persona. Él dice: ‘Yo soy inocente, lo voy a demostrar’. Tendrá que ver con una estrategia legal, judicial, que él tiene”.

PUBLICIDAD

RIGI, Súper RIGI y el modelo económico: incentivos y críticas

El debate sobre el rumbo económico se instaló en el estudio con la referencia a proyectos clave como el RIGI y el Súper RIGI. Mayoraz defendió el enfoque del oficialismo: “Hay más de 140 mil millones de dólares en inversiones que se van a hacer. El resultado está a la vista y se dio tal como lo planificaba el Gobierno”.

El diputado detalló el impacto en su provincia, Santa Fe: “El campo empezó a repuntar, pero también hay un sector de la industria que se está reconvirtiendo. Me decían: ‘Nos estamos metiendo en este negocio y estamos ampliando nuestra actividad’. Eso es más actividad económica, más puestos de trabajo y una mejora sustancial”.

PUBLICIDAD

El diputado de La Libertad Avanza sostuvo que la presentación de la declaración jurada de Adorni responde a cuestiones personales, judiciales y denuncias penales

Sobre la queja de que los beneficios solo alcanzan a grandes inversiones y no a las pymes, Mayoraz argumentó: “Santa Fe tiene la posibilidad del RIMI, que es la posibilidad de que pequeñas y medianas empresas accedan a incentivos. Para mí, en cada escala de inversión tiene que haber el atractivo suficiente”.

Enfrentado al planteo de que el RIGI beneficia a sectores ya consolidados y no exige reactivación de pymes, respondió: “No lo veo así. Los regímenes de promoción en la Argentina fracasaron porque tenían como finalidad proteger un sector. Es la primera vez que tenés un régimen que es de promoción de la economía, del desarrollo y de la actividad económica. Y está funcionando”.

PUBLICIDAD

Milei, Macri y la pulseada por la imagen presidencial

El clima político estuvo presente con el análisis sobre la caída en la imagen positiva del presidente. Mayoraz minimizó el impacto: “El presidente no se fía de las encuestas ni tiene en cuenta las encuestas para las decisiones. Javier Milei lo dijo desde el primer día: ‘Prefiero una verdad incómoda que una mentira placentera’. Lo está logrando. Nosotros estamos muy confiados, Javier Milei va a ser reelecto como presidente el año que viene. No tengo ninguna duda”.

Nicolás Mayoraz defendió el RIGI y el Súper RIGI y afirmó que el Gobierno prevé más de 140 mil millones de dólares en inversiones (Infobae en Vivo)

Al referirse a la relación con el PRO y Mauricio Macri, el diputado afirmó: “Tengo en el Congreso una excelente relación con el PRO. En Santa Fe, sin embargo, el PRO está con el Partido Socialista. Defienden en Santa Fe supuestamente las mismas ideas que nosotros, pero están en otro bloque político”.

PUBLICIDAD

Sobre Macri, expresó: “Me parece una persona respetable. Ha sido un presidente de la Argentina y se merece el respeto de todos”. Mayoraz también rechazó la hipótesis de una competencia peligrosa con el expresidente: “Javier Milei no le tuvo miedo a enfrentar al PRO ni cuando fue candidato a presidente ni cuando hubo candidaturas provinciales. Para nosotros no lo vemos como un problema”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.