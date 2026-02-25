Pagos digitales en Meta: la empresa evalúa integrar stablecoins después del revés de Libra

Meta busca posicionarse como referente en el comercio social y las remesas digitales. REUTERS/Dado Ruvic

La gigante tecnológica Meta, propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, explora opciones para habilitar pagos respaldados por monedas estables a través de un socio externo, tras el fallido intento de lanzar Libra (luego Diem) en 2019.

Con más de 3 mil millones de usuarios y un mercado global por delante, Meta busca posicionarse como referente en el comercio social y las remesas digitales, adaptándose a un entorno regulatorio que ha cambiado de manera significativa en los últimos años.

Meta apuesta por las stablecoins y busca proveedores externos para pagos digitales

Según información de CoinDesk, Meta ha enviado una solicitud de propuesta (RFP) a distintas empresas externas para encontrar un socio que administre los pagos basados en stablecoins dentro de sus plataformas.

Stripe pone la mira en PayPal y explora una adquisición histórica que podría transformar el sector global de pagos digitales. REUTERS/Dado Ruvic

Stripe, que el año pasado adquirió a la firma especializada en stablecoins Bridge, aparece como uno de los candidatos más probables para liderar el piloto de la nueva cartera digital de Meta, de acuerdo con fuentes cercanas al proceso.

La estrategia consiste en lanzar la integración de la stablecoin en la segunda mitad del año, dependiendo de que se logre una colaboración exitosa con el proveedor elegido.

El objetivo es facilitar transferencias y pagos entre usuarios, evitando las comisiones bancarias tradicionales y abriendo nuevas vías para el comercio social, especialmente a través de WhatsApp, Facebook e Instagram.

Meta, propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, explora opciones para habilitar pagos respaldados por monedas estables. REUTERS/Dado Ruvic

La alianza con Stripe no sería nueva, ya que ambas compañías mantienen una relación de largo plazo y el CEO de Stripe, Patrick Collison, forma parte del consejo de administración de Meta desde abril de 2025. Este vínculo refuerza la posibilidad de que la fintech colabore en el despliegue de la stablecoin en las plataformas de la empresa liderada por Mark Zuckerberg.

Del fracaso de Libra a una nueva estrategia financiera en Meta

El interés renovado de Meta por las stablecoins llega después de su fallido experimento con Libra, la moneda digital que anunció en 2019 y que luego fue rebautizada como Diem. La iniciativa encontró fuerte oposición regulatoria en Estados Unidos y sufrió un impacto reputacional negativo tras el escándalo de Cambridge Analytica.

Como resultado, la Asociación Libra ajustó su ambición, proponiendo una familia de stablecoins vinculadas a distintas monedas, pero finalmente el proyecto fue cerrado y sus activos vendidos en 2022.

En la actualidad, el panorama regulatorio ha evolucionado y en Estados Unidos existen nuevas normativas que permiten un marco legal más claro para los emisores de stablecoins, como la Ley GENIUS.

Las stablecoins son un tipo de criptomoneda diseñada para mantener un valor estable en el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto ha impulsado a Meta a replantear su estrategia, optando por asociarse con un proveedor externo en vez de desarrollar la infraestructura por cuenta propia. Las fuentes citadas por el medio de comunicación señalado afirman que esta decisión responde a la experiencia previa con Libra y al deseo de evitar los obstáculos regulatorios que enfrentó el proyecto original.

El movimiento de Meta para integrar stablecoins la coloca en competencia directa con otras plataformas tecnológicas que buscan transformarse en “super apps”, como X de Elon Musk y Telegram. Todas estas compañías aspiran a internalizar los pagos y ofrecer servicios financieros integrados a sus grandes bases de usuarios.

Qué son las stablecoins

Las stablecoins son un tipo de criptomoneda diseñada para mantener un valor estable en el tiempo, ya que su precio está vinculado a un activo de referencia, como el dólar estadounidense, el euro u otras monedas tradicionales.

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada y un sistema de pago digital. (visualesIA)

A diferencia de otras criptomonedas más volátiles, como Bitcoin o Ethereum, las stablecoins buscan ofrecer la seguridad y previsibilidad de las monedas fiduciarias, pero con la flexibilidad y rapidez de las transacciones digitales en blockchain.

Esto se logra mediante reservas de dinero real, activos financieros u otros mecanismos que respaldan cada token emitido, garantizando que siempre pueda intercambiarse por su valor de referencia.

Gracias a esta estabilidad, las stablecoins se utilizan ampliamente en pagos digitales, remesas internacionales, comercio electrónico y como refugio frente a la volatilidad de los mercados de criptomonedas.