Más de 50 millones de personas bajo alerta por calor extremo y tormentas severas en Estados Unidos

El noreste de Estados Unidos enfrenta una ola de calor extremo y tormentas severas durante la segunda semana de junio de 2026. (REUTERS/Andrew Kelly)

La región noreste de Estados Unidos enfrenta una ola de calor extremo y una amenaza de tormentas severas durante la segunda semana de junio de 2026, según los servicios meteorológicos oficiales. Más de 50 millones de personas en ciudades como Nueva York, Filadelfia y Washington D.C. están bajo alerta debido a temperaturas inusualmente elevadas y la entrada de un frente frío que incrementa el riesgo de fenómenos meteorológicos adversos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Centro de Predicción Climática de la NOAA (CPC), los valores máximos de temperatura previstos superan los promedios históricos para esta época del año, con índices de calor que pueden superar los 38 ℃ (100 ℉). Ambas entidades han emitido advertencias sobre los posibles impactos en la salud y la infraestructura mientras la región se prepara para la llegada de tormentas fuertes asociadas a la transición de masas de aire.

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La situación se atribuye a la presencia de una cresta subtropical que canaliza aire muy cálido y húmedo desde el sur hacia el noreste del país. Fenómenos similares han ocurrido en años anteriores, aunque la intensidad y coincidencia de calor extremo y tormentas severas en junio no resultan habituales, según la NOAA.

¿Por qué hay ola de calor y tormentas severas en el noreste de Estados Unidos?

La actual ola de calor en el noreste estadounidense tiene origen en un patrón atmosférico dominado por una cresta subtropical ubicada al este de la nación, según el Centro de Predicción Climática (CPC). Esta formación impulsa aire cálido y húmedo desde el Golfo de México y el Atlántico hacia estados como Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey y la región del Atlántico medio.

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El NWS menciona que esta masa de aire, combinada con temperaturas entre 10 y 15 grados por encima del promedio, genera índices de calor superiores a los 38 ℃ (100 ℉). Al mismo tiempo, el avance de un frente frío desde el oeste introduce condiciones de inestabilidad atmosférica, lo que eleva la probabilidad de tormentas severas, especialmente en la tarde del viernes 12 de junio.

De acuerdo con el último boletín del NWS, la interacción entre el aire cálido y el sistema frontal favorece la formación de tormentas con vientos fuertes, granizo y lluvias intensas, sin descartar la posibilidad de tornados aislados.

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Más de 50 millones de personas en Nueva York, Filadelfia y Washington D.C. están bajo alerta por calor extremo y riesgo de tormentas. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

¿Qué ciudades y estados están bajo alerta por calor extremo y tormentas?

Las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional abarcan una extensa franja que va desde Kentucky y el valle del Ohio hasta el norte de Nueva York y el sur de Nueva Inglaterra. Las ciudades con advertencias activas incluyen:

Nueva York

Filadelfia

Washington D.C.

Pittsburgh

Boston

Richmond

Baltimore

Según el NWS, las alertas de calor se mantienen vigentes principalmente para el jueves 11 y el viernes 12 de junio, con posibilidad de extensión dependiendo de la persistencia de la masa de aire cálido. El CPC estima que más de 50 millones de personas están expuestas a condiciones de calor extremo y riesgo de tormentas.

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El boletín técnico de la NOAA destaca que el fenómeno también puede afectar áreas suburbanas y rurales, donde las temperaturas máximas alcanzarán entre 32 y 38 ℃ (90 y 100 ℉) y la humedad agravará la sensación térmica.

¿Qué riesgos representan el calor extremo y las tormentas para la salud?

La exposición a temperaturas elevadas y alta humedad incrementa el riesgo de golpes de calor, agotamiento por calor y deshidratación, según el NWS. Los grupos más vulnerables incluyen adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas. Las autoridades recomiendan limitar la actividad física al aire libre, beber líquidos en abundancia y permanecer en lugares frescos durante las horas de mayor calor.

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De acuerdo con la NOAA, el índice de calor previsto puede superar los 38 ℃ (100 ℉) en varias ciudades, lo que aumenta la probabilidad de emergencias médicas relacionadas con el clima. El organismo advierte que “la exposición prolongada al calor extremo puede provocar golpes de calor y fallos en el organismo, especialmente en personas sensibles”.

En el caso de las tormentas severas que se esperan con la llegada del frente frío, el NWS señala que los principales peligros son los vientos dañinos, el granizo y las posibles inundaciones repentinas, además de la baja probabilidad de tornados aislados.

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El NWS y la NOAA prevén temperaturas de 10 a 15 grados por encima del promedio e índices de calor superiores a 38 ℃. (REUTERS/Andrew Kelly)

¿Qué medidas han implementado las autoridades frente a esta situación?

El Servicio Meteorológico Nacional y la NOAA han difundido comunicados y recomendaciones específicas para enfrentar la ola de calor y las tormentas. Entre las principales medidas se encuentran:

Evitar actividades al aire libre entre las 12:00 y 18:00 horas.

Utilizar ropa ligera y protegerse del sol.

Mantenerse hidratado y buscar refugio en lugares con aire acondicionado.

Seguir las alertas y actualizaciones de los servicios meteorológicos oficiales.

Prestar atención a las instrucciones de las autoridades locales en caso de tormentas severas o emergencias.

La NOAA subraya la importancia de monitorear los avisos oficiales y no subestimar los riesgos asociados a estos fenómenos, ya que “la combinación de calor extremo y tormentas severas puede generar impactos en la salud, la infraestructura y los servicios públicos”.

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¿Cómo afectará la ola de calor a la infraestructura y los servicios?

El aumento sostenido de temperaturas y el uso intensivo de sistemas de refrigeración elevan la demanda eléctrica en las principales ciudades del noreste, lo que puede derivar en cortes de suministro, según el Centro de Predicción Climática. Las compañías energéticas han puesto en marcha planes de contingencia para responder a posibles interrupciones.

El NWS advierte que las tormentas severas previstas para el viernes pueden causar daños materiales, afectando el tendido eléctrico, el transporte público y el tráfico aéreo. Las autoridades recomiendan a la población estar atenta a las actualizaciones sobre interrupciones de servicios y tomar precauciones en los desplazamientos.

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Además, la NOAA menciona que existe riesgo de inundaciones puntuales en zonas urbanas y bajas, donde la acumulación de agua puede ser significativa si las lluvias coinciden con el pico de calor.

La cresta subtropical impulsa aire cálido y húmedo desde el Golfo de México y el Atlántico hacia el noreste de Estados Unidos. (REUTERS/Andrew Kelly)

¿Cuándo se espera que finalicen las alertas y qué pronóstico hay para los próximos días?

Según los últimos informes del NWS y el CPC, la ola de calor comenzará a ceder gradualmente a partir del sábado 13 de junio, a medida que el frente frío avance y se establezcan condiciones más estables en el noreste. No obstante, las autoridades mantienen la vigilancia ante la posible persistencia de temperaturas elevadas y el riesgo de tormentas aisladas durante el fin de semana.

El NWS indica que “las temperaturas deberían normalizarse progresivamente, aunque no se descartan episodios de calor residual ni tormentas localizadas en los días siguientes”. La NOAA recomienda a la población permanecer atenta a los avisos meteorológicos y no bajar la guardia hasta que se confirme la salida definitiva de la masa de aire cálido.

¿Qué diferencia a esta ola de calor de otros eventos recientes?

La intensidad y la sincronía entre el calor extremo y las tormentas destacan este episodio respecto de años anteriores. El Centro de Predicción Climática de la NOAA señala que, aunque las olas de calor y las tormentas severas son comunes en verano, la coincidencia de ambos fenómenos en la primera quincena de junio y su impacto sobre áreas densamente pobladas resultan poco habituales.

La NOAA subraya que “la intensidad y extensión geográfica de este evento lo convierten en uno de los más significativos de la última década en el noreste estadounidense”.

¿Qué deben hacer los residentes y qué pueden esperar a corto plazo?

Las autoridades piden a la población que permanezca informada a través de los canales oficiales y que cumpla las recomendaciones para reducir el impacto de las altas temperaturas y las tormentas. Se hace hincapié en la protección de los grupos más vulnerables y en la preparación ante eventuales cortes de luz o interrupciones en el transporte.

De acuerdo con el NWS, el monitoreo continuará durante los próximos días y se emitirán nuevos avisos en caso de cambios en la evolución del sistema meteorológico. La población debe mantenerse alerta y actuar con precaución para evitar incidentes relacionados con el clima.