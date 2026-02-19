Meta redibuja los roles tradicionales: gerentes de producto se convierten en “desarrolladores de IA”

Según los empleados de Meta, la etiqueta “AI Builder” aún no es oficial. (Reuters)

En Meta, la inteligencia artificial está transformando no solo los productos, sino también la manera en que se conciben y ejecutan los proyectos dentro de la compañía. Cada vez más gerentes de producto han comenzado a autodenominarse “desarrolladores de IA”, señalando un cambio radical en la estructura y el enfoque del trabajo.

El uso de herramientas de programación de IA está permitiendo que roles tradicionalmente orientados a la gestión y la estrategia asuman tareas de desarrollo y creación de software, reduciendo la distancia entre ingenieros y gerentes de producto, y haciendo posible que equipos pequeños, e incluso individuos, lleven adelante proyectos antes reservados a grandes grupos técnicos.

De gerente de producto a AI Builder: nueva identidad profesional en Meta

El caso de Jeremie Guedj ilustra este cambio de paradigma. Aunque oficialmente sigue siendo gerente de producto, ahora dedica su jornada laboral a desarrollar con IA, como parte de lo que denomina un “equipo nativo de IA”.

En Meta, la IA está transformando también la manera en que se conciben y ejecutan los proyectos dentro de la compañía. REUTERS/Dado Ruvic

Su experiencia, según Business Insider, refleja una tendencia creciente dentro de Meta, donde otros colegas también adoptan el título de “AI Builder” en sus perfiles de LinkedIn, a pesar de que no es una designación formal en la compañía. Según Guedj, su rol implica trabajar en un equipo “donde los datos y el conocimiento son compatibles con la IA en su esencia, y donde los humanos y los agentes de IA trabajan juntos, de forma sincrónica y asincrónica”.

Este movimiento coincide con la visión expresada por Mark Zuckerberg, quien afirmó: “Estamos invirtiendo en herramientas nativas de IA para que los empleados de Meta puedan lograr más. Estamos elevando la capacidad de los colaboradores individuales y simplificando los equipos”.

“Estamos empezando a ver que proyectos que antes requerían grandes equipos ahora son llevados a cabo por una sola persona con mucho talento”, agregó.

Cada vez más gerentes de producto han comenzado a autodenominarse “desarrolladores de IA”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Difuminando las fronteras entre ingeniería y gestión de producto

Dentro de Meta, la transición de coordinador a constructor se ha hecho cada vez más visible. Reality Labs, la división responsable de las gafas inteligentes y la realidad virtual, es un claro ejemplo de la creación de equipos nativos de IA.

Según empleados de la empresa, la etiqueta “AI Builder” aún no es oficial, pero refleja un experimento interno para potenciar la productividad y la autonomía en el desarrollo.

Esta nueva dinámica profesional implica que los ingenieros de software asuman tareas propias de la gestión de producto, mientras que los gerentes de producto adquieren habilidades técnicas para programar, prototipar y mostrar avances directamente a Zuckerberg.

Joseph Spisak, director de producto de los Laboratorios de Superinteligencia de Meta, lo resumió así: “Podemos literalmente vibrar productos de código en cuestión de horas, días y explorar el espacio”.

Meta es la empresa matriz tecnológica fundada por Mark Zuckerberg. REUTERS/Dado Ruvic

“Superpoderes” y autonomía: la IA revoluciona la forma de trabajar en Meta

El impacto de las herramientas de programación de IA se traduce en una mayor autonomía para los empleados. Zevi Arnovitz, gerente de producto de Meta, describió en un podcast cómo reconstruyó su flujo de trabajo gracias a la IA, pasando de un rol tradicional de coordinación a convertirse en un propietario de producto capaz de ejecutar.

Para Arnovitz, usar herramientas de IA es como tener “superpoderes”, ya que le permite prescindir de intermediarios y operar de forma más creativa y eficiente.

Este giro en la cultura laboral de Meta evidencia que la inteligencia artificial no solo está revolucionando los productos finales, sino también la forma en que se diseña, desarrolla y gestiona la innovación tecnológica dentro de las grandes empresas.

El futuro del trabajo en Meta parece orientarse hacia equipos más ágiles, colaboraciones híbridas entre humanos y agentes de IA, y una redefinición continua de los límites entre creación y liderazgo.