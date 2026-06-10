Economía

Aguinaldo de junio 2026 para estatales: cuándo se cobra, provincia por provincia

Calendario actualizado, información sobre el cálculo y detalles de las fechas de pago para empleados públicos en cada distrito

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El pago del aguinaldo de junio varía según el cronograma fijado por cada provincia (Europa Press)
El pago del aguinaldo de junio varía según el cronograma fijado por cada provincia (Europa Press)

El mes de junio marca la llegada de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) para los trabajadores estatales en todo el país. Este pago, también conocido como aguinaldo, representa el 50% del salario más alto percibido en el semestre y su acreditación depende del cronograma definido por cada provincia. En este contexto, la expectativa entre empleados públicos, jubilados y pensionados crece a medida que se acerca la fecha fijada para recibir estos fondos, fundamentales en el presupuesto de miles de familias.

El aguinaldo corresponde al 50% del sueldo de mayor remuneración mensual registrado entre diciembre y junio, tal como indica la legislación nacional. Esta modalidad de cálculo aplica tanto para estatales como para otros trabajadores en relación de dependencia, sin distinción por jurisdicción o modalidad de contratación. El monto resulta clave para cubrir gastos extraordinarios o afrontar el período invernal, y se percibe en dos cuotas anuales.

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Según la Ley 27.073, la fecha límite para abonar la segunda cuota del SAC es el 30 de junio. Sin embargo, la normativa concede un plazo de gracia de cuatro días hábiles para que empleadores y administraciones provinciales efectúen el depósito, por lo que algunos trabajadores pueden recibir el pago hasta el lunes 6 de julio de 2026. Esta flexibilidad permite a las provincias organizar su cronograma en función de sus recursos y capacidad administrativa.

Cómo se calcula el aguinaldo

El procedimiento para determinar el monto del aguinaldo resulta sencillo, aunque exige atención para evitar errores. El cálculo se basa en el sueldo bruto más alto percibido durante el semestre previo al pago. De este modo, si un trabajador obtuvo incrementos salariales, sumas extraordinarias o cobró adicionales, debe considerar el mes con mayor ingreso como referencia para el cálculo. El resultado corresponde al 50% de ese monto, sin descontar aportes ni retenciones, salvo los impuestos y deducciones habituales.

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Algunas jurisdicciones ya confirmaron las fechas de acreditación, mientras otras aún no definieron el calendario (Europa Press)
Algunas jurisdicciones ya confirmaron las fechas de acreditación, mientras otras aún no definieron el calendario (Europa Press)

El aguinaldo representa un complemento fundamental para el ingreso de los empleados públicos y genera impacto directo en el consumo interno. Las fechas de pago varían según el distrito y dependen de la decisión de cada administración provincial, que puede adelantar o postergar el depósito en función de su disponibilidad financiera.

Calendario de pagos confirmado por provincia

Algunas jurisdicciones ya comunicaron de manera oficial las fechas en que acreditarán el aguinaldo correspondiente a junio. A continuación, el detalle provincia por provincia:

  • Catamarca: 20 de junio
  • Chaco: 16 de junio
  • Corrientes: 16 de junio
  • Entre Ríos: 20 de junio
  • Jujuy: 20 de junio
  • La Pampa: 23 de junio
  • La Rioja: entre el 18 y el 23 de junio
  • Mendoza: 19 de junio
  • Neuquén: 26 de junio
  • Río Negro: entre el 19 y el 20 de junio
  • Salta: 16 de junio
  • San Juan: 19 de junio
  • San Luis: 19 de junio
  • Santiago del Estero: 16 de junio
  • Tucumán: 16 de junio

Estas fechas permiten a los empleados públicos organizar sus compromisos económicos en función del calendario provincial. En algunos casos, la administración optó por escalonar los pagos entre diferentes organismos y reparticiones, mientras que en otros se estableció una única fecha para todos los estatales.

El monto del aguinaldo corresponde al 50% del sueldo más alto del semestre (Reuters)
El monto del aguinaldo corresponde al 50% del sueldo más alto del semestre (Reuters)

Provincias pendientes de confirmación

Al cierre de esta edición, varias provincias no informaron la fecha exacta de acreditación del aguinaldo. Entre ellas se encuentran:

  • Buenos Aires
  • Chubut
  • Córdoba
  • Formosa
  • Misiones
  • Santa Cruz
  • Santa Fe
  • Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

La definición de estos cronogramas suele depender de la disponibilidad de fondos, la negociación paritaria y la situación fiscal de cada distrito. Los trabajadores estatales de estos territorios permanecen atentos a los anuncios oficiales para conocer cuándo se efectivizará el pago.

Aspectos legales y plazos máximos

La legislación establece de manera clara los períodos en los que debe abonarse el aguinaldo. El vencimiento del 30 de junio rige a nivel nacional, pero el plazo de gracia de cuatro días hábiles otorga margen a las provincias y a los empleadores del sector privado para cumplir con la obligación. Durante ese lapso, los trabajadores pueden consultar con su área de recursos humanos o a través de los canales oficiales de cada gobierno provincial para verificar la fecha exacta de cobro.

En el caso de los jubilados y pensionados, el calendario de pago del aguinaldo también queda sujeto a la programación del organismo previsional correspondiente, que suele anunciarlo en paralelo a la liquidación habitual de haberes mensuales.

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