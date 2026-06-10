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Steam regala 4 nuevos juegos: así puedes conseguirlos gratis y quedártelos para siempre

Los usuarios pueden añadir Xeno Strike, Wyvern Warriors, Foundation Typer y Paul Bunyan Back to Bangor, una tanda que mezcla cartas tácticas, acción aérea, mecanografía y RPG

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Juego que prometía convertirse en el nuevo Half-Life, tiene reseñas negativas en Steam.
Steam suma cuatro juegos gratis para PC desde hoy y permite reclamarlos de forma permanente - (Foto: Steam)

Steam ofrece desde hoy cuatro nuevos títulos gratuitos para todos los usuarios de PC, permitiendo ampliar la biblioteca digital sin costo alguno. La propuesta responde al interés de miles de jugadores que buscan novedades sin necesidad de realizar compras, en un momento donde las plataformas digitales apuestan cada vez más por el acceso abierto a nuevos contenidos.

Los usuarios pueden reclamar desde este momento los juegos Xeno Strike, Wyvern Warriors, Foundation Typer y Paul Bunyan Back to Bangor de forma permanente. Estas incorporaciones buscan atraer tanto a quienes disfrutan de la estrategia, la acción o el aprendizaje, como a quienes desean explorar nuevas experiencias sin invertir dinero.

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Cuatro nuevos títulos gratuitos llegan a Steam, estrategia, acción y aprendizaje en un solo paquete

Nuevos juegos gratuitos en Steam

Xeno Strike es un título de cartas táctico ambientado en la ciencia ficción. El jugador colecciona cartas, construye mazos y los ajusta para enfrentarse a la inteligencia artificial o a otros usuarios en duelos estratégicos.

Cada partida presenta nuevas combinaciones posibles, gracias a la variedad de cartas divididas en diferentes facciones y tipos. El enfoque principal radica en la planificación y la adaptación a las tácticas del oponente, lo que aumenta la profundidad y la rejugabilidad.

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Wyvern Warriors propone acción aérea en tercera persona. El jugador controla un wyvern y se enfrenta a enemigos en combates intensos, protegiendo aldeas, capturando puestos avanzados y gestionando recursos cruciales para mantener a las fuerzas aliadas.

El sistema de juego combina ataques directos y objetivos secundarios, como la entrega de armas o el transporte de agua, para potenciar la supervivencia y la victoria en cada misión.

Foundation Typer transforma el aprendizaje de mecanografía en una experiencia inspirada en las artes marciales. Diseñado como un dojo, ofrece lecciones estructuradas, desafíos graduados y ejercicios específicos para el desarrollo de precisión y fluidez en el teclado.

Una persona joven sonríe con entusiasmo ante un monitor que muestra la plataforma Steam. En el escritorio, teclado y ratón iluminados, además de snacks y una bebida.
La plataforma habilita descargas sin costo para distintos perfiles, desde duelos de cartas en ciencia ficción hasta combates con wyvern, un dojo para mejorar escritura en teclado y una aventura 3D con un leñador legendario - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El progreso se representa con cinturones, y el usuario avanza bajo la guía virtual de Sifu Key-Ro, quien acompaña en el proceso de aprendizaje desde cero hasta niveles avanzados.

Paul Bunyan Back to Bangor es un RPG de acción en 3D que lleva al jugador a la frontera americana en la piel de Paul Bunyan, un leñador legendario. El objetivo consiste en recolectar ámbar místico para transformar al personaje desde un leñador ágil hasta un gigante capaz de enfrentar amenazas ancestrales. El título combina exploración, combate y la posibilidad de alterar el tamaño del protagonista, lo que abre nuevas estrategias para proteger la tierra.

Cómo conseguir los juegos gratis en Steam

Los pasos para reclamar estos juegos gratuitos en Steam son sencillos y accesibles para cualquier usuario, independientemente de su experiencia con la plataforma:

1. Crear una cuenta o iniciar sesión. Acceder a la tienda oficial de Steam y registrarse con un correo electrónico, o bien ingresar con una cuenta ya existente.

2. Buscar los juegos gratuitos. Dentro de la sección “Tienda”, localizar los títulos destacados como gratuitos.

3. Seleccionar y reclamar. Al acceder a cada juego, comprobar que el precio aparece en “0” y utilizar la opción de obtener. El proceso no requiere ingresar información de pago.

4. Añadir a la biblioteca. Una vez reclamado, el juego queda guardado en la cuenta de forma permanente, esté o no instalado posteriormente.

5. Instalar y jugar. Descargar el cliente de Steam, iniciar sesión, acceder a la biblioteca y elegir el título que se desee instalar.

Antes de instalar, se aconseja revisar los requisitos técnicos de cada juego para asegurar la compatibilidad con el equipo y evitar inconvenientes durante la ejecución.

Por qué Steam apuesta por estas promociones

La oferta de juegos gratuitos responde al interés de las plataformas digitales por captar nuevos usuarios y fidelizar a quienes ya forman parte de la comunidad. Estas campañas permiten descubrir propuestas variadas y aumentan la visibilidad de títulos independientes o novedosos. El acceso sin coste, además, facilita que más personas prueben experiencias diferentes y, en el futuro, consideren invertir en otros contenidos dentro de la plataforma.

La promoción actual no detalla una fecha límite, por lo que la recomendación es reclamar los juegos lo antes posible para asegurarse de que quedarán en la biblioteca digital de manera permanente.

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